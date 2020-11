H*vno, v*le! Pavel Novotný na VIDEU vyhlásil válku dovnitř ODS. Nejen Zahradil, ale i Němcová, Benda a další

reklama

„To jsou věci po dvou deci,“ zahájil video Novotný poněkud netradičně. A hned dodal, že chce vyřídit „drobnou vyříkačku“ s ODS stran jeho vyjádření o ministryni financí za hnutí ANO Aleně Schillerovcé, kterou nazval „ubohou kurvičkou“. Anketa Kdo byl lepší ministr zdravotnictví? Roman Prymula 80% Jan Blatný 20% hlasovalo: 5349 lidí

„Na výroku trvám,“ zdůraznil Novotný ve videu na sociální síti Facebook, aby nikdo nezůstal na pochybách, že se takto hrubě vyjádřil zcela záměrně. „Já bysem chtěl říct, že Schillerová je StBákova kur*ička,“ doplnil o pár minut později.

Sám sebe vnímá jako výraznou tvář strany a z této pozice se prý musí vyjádřit ke kdečemu. A přitom z lůna pražské ODS jen poslouchá, ať zapomene na kandidaturu do Sněmovny. „Ku*va, co já mám dělat,“ rozčílil se na to konto Novotný, který prý přes rok a půl poslouchá z vlastní strany poslední dobou především „pokrytecké kecy“.

Jedním z šiřitelů těchto řečí je prý sněmovní matador ODS Marek Benda. „Víte, Pavel Novotný, já ho nepodpořím, jo,“ citoval volně řeporyjský starosta Bendu. „On je dobrý starosta, asi, ale víte, to jeho vyjadřování není úplně my cup of tea,“ pokračoval Novotný ve volné citaci Marka Bendy s odkazem na klasické anglické rčení o šálku čaje.

„Já ti dám cup of tea, Marku, já jsem poskočil ze 17. místa, “ vypálil Novotný.

Anketa Chcete, aby Pavel Novotný byl na kandidátce ODS pro volby do Poslanecké sněmovny? Ano 14% Ne 86% hlasovalo: 7305 lidí

Chtěl tím ukázat, že zkrátka už nebude jiný, lidé to vědí, a přesto ho zvolili starostou. „A já v tý práci mám o polovinu míň času, o polovinu míň peněz, já nevidím svoje děti a místo toho, aby ta strana řekla ‚ty vole, si jedinej, kdo odvádí v Praze voliče Pirátům, aby mě ta strana motivovala, tak já poslouchám tyhle kecy,“ rozčiloval se, aby dal najevo, jak to vidí.

„Co ta strana ode mě chce?“ pokračoval v palbě otázkou.

A pak zasadil ránu senátorce Miroslavě Němcové.

„To je tak nefér, když Mirka Němcová, můj morální vzor, kvůli kterému tady dělám debila před svýma fanouškama a postuju tady video s tím hajzlem Vetchým prolhaným,“ nebral si dál servítky Novotný.

Všechno prý vydržel, a pak od samotné Němcové uslyšel, že by kandidovat neměl, protože na to podle jejího názoru nemá, protože nemá trpělivost. „Mirko děkuju za podporu, slyšet takhle rok před primárkama, že na to nemá, to člověku hodně pomůže. Děkuju, že jste mi tohle vzkázala před těma pražskýma voličema, pro který jste ikona. To je hodně nefér, tohle, “ konstatoval ironicky.

Své vystoupení proložil několika větami o tom, že Schillerová „je StBákova kur*ička“. A doplnil, že jen říká pravdu a nemá se za co stydět.

Celé své vystoupení pak už jen završil finálním výpadem, že by ve skutečnosti měl sněmovní kandidátku ODS a za spolupracujících koaličních stran v Praze vést. „Celá pražská ODS ví, že bych tu kandidátku měl vést,“ zuřil Novotný.

Přitom se zdá, že se ODS, KDU-ČSL a TOP 09 v rámci spolupráce dohadují, že by kandidátku v hlavním městě měla vést šéfka TOP 09 Markéta Pekarová Adamová.

Novotný je ale přesvědčen, že tu kandidátku by měl vést on a měl by přilákat hlasy gayů a leseb, jak to dělají Piráti. „Oni to dělají líp než my,“ křičel do kamery Novotný s tím, že on je pramenem energie, který v té straně dává věci do pohybu a stejně tak je prý schopen dát do pohybu a gaye a lesby a motivovat je k odevzdání jejich hlasu pro ODS.

