Ha*zlíci chtějí rozvolňovat, odsoudil publicista opozici

V České republice zemřelo ve spojitosti s koronavirem již více než 25 tisíc lidí. Signatář Charty 77 Václav Vlk má dojem, jako by to dnešním opozičním stranám bylo málo. Jinak by podle jeho názoru nevolaly po ukončení nouzového stavu. Zatímco ve Francii a v Německu se uzávěry zpřísňují, česká opozice volá po konci nouzového stavu. Vlk je kvůli tomu označuje za „neskutečné hajzlíky“.

V přepočtu na milion obyvatel patří Česká republika ke smutným premiantům v počtu úmrtí spojených s covidem. Vedeme si skutečně zle a to v porovnání nejen s EU, ale s celým světem. Podle signatáře Charty 77 Václava Vlka staršího se v této situaci nabízí prodloužit nouzový stav, který v České republice trvá nepřetržitě již od října 2020, a snažit se pandemii zkrotit.

Jenže opozice je vesměs proti prodloužení nouzového stavu. Zdá se jí totiž, že vláda chce jen neustále prodlužovat tento stav bez toho, aniž by měla připravený plán, jak Česko vyvést z této hluboké krize.

Signatář Vlk si to v komentáři uveřejněném na serveru Neviditelný pes.cz vyložil tak, že opozice asi stojí o další nárůst počtu úmrtí spojených s koronavirem.

„Současná virová pandemie sice zabila dle statistik na světě 2 miliony 700 tisíc lidí, a u nás doma 25 280, ale zdá se, že je to některým politikům málo. Usuzuji tak z reakcí našich tzv. „opozičních“ politiků na požadavek vlády, aby byl „nouzový stav“ prodloužen po 28. březnu o další měsíc. Melou do medií neuvěřitelné blbosti, vykládají, že vláda nemá žádné plány, že vláda zklamala, že není potřeba nic prodlužovat. A vykřikují: „My jsme lepší, my jsme lepší…“ a „…tahle vláda je nejhorší na světě!“ Hulákají: ‚Je to zbytečný, je to zbytečný…‘,“ kroutil hlavou Vlk.

Celý komentář naleznete zde

„Zajistit očkování, kterého v Evropě není dost, a pravděpodobně hned tak nebude, není reálně možné (viz divadélko kolem ruské a čínské vakcíny a vakcíny Astra Zeneca). Takže zbývá jediná možnost. Omezit počet kontaktů, dodržovat karanténní nařízení, a tento stav prodlužovat do doby, než bude většina lidí proočkovaná. Naši politici a novináři, kteří mají neustále plnou hubu moudrostí, jakže to jinde dělají dobře, si jakoby nevšímají, co se děje kolem nás. Německo (75 270 mrtvých na covid) rozhodlo, že přísná pandemická opatření zůstanou v platnosti až do 18. dubna. A to je na tom Německo z hlediska počtu nakažených a zemřelých na 1 milion obyvatel daleko lépe než ČR,“ pokračoval v kanonádě.

Zatímco ve Francii a v Německu se uzávěry zpřísňují, česká opozice volá po konci nouzového stavu. Vlk je kvůli tomu označuje za „bezohledné hajzlíky“.

