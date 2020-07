Hádka o Kalouska mezi Peszyńským a Štětinou. Došlo i na korupci, velmi šťavnaté

Proevropský aktivista Tomasz Peszyński si myslí, že Kalousek a Schwarzenberg odchází z politiky, aby uvolnili místo mladším. Prý to je v pořádku. S tím však nesouhlasí bývalý europoslanec Jaromír Štětina. „Prohrál frakční válku v topce. Byl odstraněn. Stal se obětí klientelismu, který prorostl topku,“ myslí si politik. Navíc Kalousek je prý v optimálním věku pro to být státník.

Krátce po tom, co jedny z nejznámějších tváří TOP 09, Miroslav Kalousek a Karel Schwarzenberg, oznámily, že nebudou v dalších volbách do poslanecké sněmovny kandidovat, se spustila na twitteru debata o tom, zda to je dobře nebo špatně. Bývalý europoslanec za TOP 09 Jaromír Štětina, napsal na twitteru, že oba aktéři mají určitě něco v plánu. „Proto v rámci několika hodin udělali oba rozhodnutí znovu nekandidovat,“ dodal, když sdílel tweet senátora Akademického senátu Ondřeje Zemana, který napsal, že politika bez Kalouska a bez Schwarzenberga nebude, co bývala.

Kalousek a Schwarzenberg mají něco v plánu. Proto v rámci několika hodin udělali oba rozhodnutí znovu nekandidovat. https://t.co/xECTq4KEru — Jaromír Štětina (@StetinaEP) July 13, 2020

Anketa Miroslav Kalousek nebude v příští sněmovně. Bude to jeho konec ve velké politice? Bude 68% Nebude 32% hlasovalo: 1090 lidí

Aktivista Tomasz Peszyński k příspěvku Jaromíra Štětiny napsal, že jejich plán spíše spočívá v předání TOPky mladším generacím. Na to odpověděl Štětina, že předání je v pořádku. Výměna generací má být přirozenou věcí v každé lidské činnosti. „Ale zbavit se nejsilnějšího politika, kterého topka má?“ zamyslel se Štětina. Peszyński na to odpověděl, že lidé nevolí TOPku pouze pro Kalouska. „Nemusí se nám to líbit, ale je to tak. A zdaleka to nejsou jen voliči Babiše a Zemana. Většina lidí nezná jiného politika z TOP 09 než Kalouska. A proto ji nevolí,“ dodal.

Tomasz Peszyński neváhal napsat na facebook svůj názor ohledně odchodu Karla Schwarzenberga a Miroslava Kalouska. Prý stará garda TOP 09 odchází, aby dala prostor gardě nové. „To je v pořádku,“ konstatoval.

Tak Karel Schwarzenberg už taky nebude kandidovat. Stará garda TOP09 odchází, aby dala prostor nové gardě. To je v pořádku Zveřejnil(a) Tomasz Peszynski dne Pondělí 13. července 2020

V komentářích se opět objevil Jaromír Štětina. Ten napsal, že to není v pořádku, jelikož Kalousek je v ideálním věku pro práci státníka. Na to aktivista poznamenal, že Kalousek to už nechce dělat, tak to nedělá. Prý to je v pořádku a jeho rozhodnutí si váží. Štětina odpověděl, že Kalousek je člověk, který se nevzdává a neodchází dobrovolně. „Prohrál frakční válku v topce. Byl odstraněn. Stal se obětí klientelismu, který prorostl topku,“ myslí si bývalý europoslanec.

