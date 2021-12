Haj*lové, koupil vás Pfizer. Nejsou to vakcíny. Doktorovi ruply nervy

Ve svých nedávných vyjádřeních se imunolog Jiří Šinkora nedrží příliš zkrátka. Tvrdě se opřel do statistiků a dalších „proroků“, kteří jsou podle něj pro smích, protože epidemie odchází, aniž by byla zavedena nějaká opatření. Ale přesto se otevírá téma očkování dětí. „Zbytečné a potenciálně nebezpečné. Nikdo to nepotřebuje, ale farmaprůmysl se musí napakovat,“ míní imunolog. Podle kterého už se tomu, co je aplikováno, nedá říkat vakcína.

Čísla pozitivně testovaných zatím setrvale klesají a média, která dříve psala o rekordních přírůstcích, nyní píší o nejmenších číslech. Někteří odborníci, například šéf statistiků Ladislav Dušek nebo ředitel Ústavu molekulární a translační medicíny v Olomouci Marián Hajdúch, mluvili o efektu stolové hory, tedy že čísla nakažených a hospitalizovaných budou stagnovat.

Vzpomínáte si na efekt epidemické vlny tvaru „stolové hory“, o kterém jsem psal v neděli? Myslím, že jsme se tam dostali. https://t.co/2AT7KtpVdz https://t.co/KFyevpkUzZ — Marián Hajdúch (@marian_hajduch) December 2, 2021

Podle imunologa Jiřího Šinkory jsou ovšem řeči o tomto efektu nesmyslné. „Kdyby se Duškův spolek orientoval v datech a chápal jejich zpracování a interpretaci, tak by se namísto nefungujících modelů koukli, jak se podzimní vlna chová jinde. Kdyby spolupracovali s alespoň jedním imunologem mého formátu, mohli si ušetřit spoustu trapasů a přehmantů a nežvanili by nesmysly o stolové hoře,“ mínil.

Doplnil, že to, že na podzim přichází vlna respiračních onemocnění, je naprosto normální. A pokud by byly sledovány i jiné viry jako koronavirus, i u nich by by tato vlna byla viditelná. „Infekce vůbec nehrají roli a všechno trasování, zavírání škol a další věci jsou tupý bapasl, který nebere v úvahu to, že většina seniorů je proočkovaná a mladším je to až na pár nešťasníků úplně jedno, zvláště dětem. Počet zemřelých je vlnka a ta za chvíli odezní,“ napsal.

„Dokáže sice vyvolat protilátky, ale protože neumí tělu nabídnout tzv. antigenní depozity po dostatečně dlouhou dobu, imunitní systém na ni poměrně rychle zapomene a v okamžiku dalšího setkání s virem trvá jeho probuzení tak douho, že očkovaný nezřídka končí v nemocnici,“ říká vědec. Tento přípravek je tak podle něj vhodný pro seniory.

„U mladších je to zbytečné, zatěžuje to jejich imunitní systém a u některých vyvolává i zdravotní potíže, někdy i vážné. Ale není to tak nebezpečné, abych před tím varoval, každý ať se rozhodne sám,“ uvádí Šinkora s tím, že podporuje všechna zavedená očkování a dopoučuje i anti-HPV, proti klíštové encefalitidě a starším ročníkům i očkování proti chřipce.

„Jsem vlastně vax.... ale ne debil, který se po experimentu Pfizeru na dospělé populaci bude dívat, jak provádějí to samé na dětech. Mimochodem, proč u nás skoro nejede Moderna, což je skoro to samé? Mám pocit, že Evropa se Pfizerem nechala koupit. Pozor na ty hajzly, zisk na prvním místě,“ varoval.

Imunolog byl v neděli také zlý na jiné odborníky. Jednak na již zmíněného Ladislava Duška. „Tak co, náčelníku Stolová horo, zase se ti to nepovedlo, viď? Měl jsi studovat lepší školu a ne bižulu. Ale státní místečko jsi si našel teplé. Jenže přišla rýma a máš problém. Půjdeme lovit bizony? Podle Tvé předpovědi?“ ptal se.

Trnem v oku mu byl také parazitolog Jaroslav Flegr. „Co Flegre, kde máš tu svou smrtící vlnu? Umřelo ti v ní jenom 4000 přestárlých lidí, z toho většina s COVIDem a ne na COVID, prostě infikovaný je dneska kde kdo. Já třeba už potřetí. To víš, vývojový biologu, co zradil svůj obor – rýma je rýma, to se chytne hned. Prostě málo umírají a ty jsi zase k smíchu,“ vytýkal mu.

Do třetice se pak pustil do mikrobiologa Petera Šeba, který prosazuje povinné očkování: „A co, Petře Šebo, naženeš nás neočkované s imunitou hadicema do vody, jako v Austrálii? Co kdyby ses radši vrátil domů a řekl jim, ať přestanou blbnout a zavádět rakouský apartheid? Protože Rakušáci se ukázali nejen jako blbi, ale i jako šovinisté, kteří opovrhují tzv. Střední a Východní Evropou jenom proto, že to k nim přišlo později. Stejně jako ten celý, dnes infikovaný tzv. Západ.“

„MeSES se klidně může vrátit do svých pracoven a nechat se živit státem. Už jsem vám řekl, jak oddělení Vašákové zpracovává vzorky na analýzu? Ne, protože jsem loajální zaměstnanec firmy, která mi dává plat,“ naznačil tajemně s narážkou na náměstkyni na Ministerstvu zdravotnictví.

Podle Jiřího Šinkory epidemie zkrátka odchází, a to bez drakonických opatření a ta stávající stejně nejsou dodržována. „Ale otevírá se očkování malých dětí. Zbytečné a potenciálně nebezpečné. Nikdo to nepotřebuje, ale farmaprůmysl se musí napakovat. Přitom bychom se toho mohli zbavit tak, že bychom dali 3 dětské vpichy jako třetí dávku seniorovi, který o to stojí. Když Rakušáci mohli ředit. Když už jsme to koupili. Nebo bych to spálil. To samé jsme mohli udělat s vakcínami proti chřipce, která, jak jsem před časem psal, nepřijde,“ navrhl.

Profesorku Vašákovou pak zmínil ještě dvakrát. „Skoro dva roky poté, co jsem začal psát o tom, že hlavní roli v protivirové imunitě hrají CTL buňky, začínají o tom mluvit v ČRo a už i Vašáková použila termín T buňky. Je vidět, že i hloupá profesorka časem pochopí, to je povzbudivé,“ míní a dodal, že Vašáková dokonce řekla, že kombinování mRNA a vektorových vakcín může vyvolat komplexnější imunitu.

„Až pochopí, že prodělání infekce vyvolá nejkomplexnější, nejtrvalejší, a tedy nejlepší imunitu, stane se na ministerstvu ženou na svém místě. Jenže pak už se bude (doufám) pakovat,“ zhodnotil schopnosti Vojtěchovy náměstkyně.

Ke které měl ještě jednu narážku. „Budeme se taky proti chřipce očkovat týden po prodělání, jak to radí Vašáková v případě SARS-CoV-2? Asi ano, když už teď očkujeme zastaralou polovakcinou po prodělání COVIDu, abychom nechytli něco jiného… Je to celé nevědecké, neetické a blbé. To, co melou Pfizer, EMA a vlády, nemá hlavu ani patu, neodpovídá to skutečnosti a kdo se v tom vyzná a nenechal se koupit, vidí, kolik je v tom vylhaných psedudoargumentů.“

