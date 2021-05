Hájit české barvy. Trikolóra, Soukromníci a Svobodní spojují síly

reklama

Co se týká programových tezí, strana „Trikolóra Svobodní Soukromníci“ prosazuje snižování role státu, razantní úspory na straně státního aparátu, snížení nebo zrušení daní a odmítá jakékoliv jejich zvyšování. Kromě toho se zásadně staví proti nadřazenosti evropského práva nad právem ČR a přijetí eura. „Chceme hájit českou korunu, svobodu, kapitalismus, tedy zejména lidi, kteří se nebojí převzít zodpovědnost sami za sebe či dát práci jiným lidem. Stát jsou lidé, ekonomika stojí na spontánních aktivitách svobodných občanů. Jsme silné uskupení s jasným cílem a programem, který zajistí prosperitu a svobodu podnikání. Budeme hájit normální svět, respekt k právu, spravedlnost a doženeme k osobní zodpovědnosti ty, kteří si z vládnutí a boje proti covidu udělali byznys pro sebe nebo kamarády,“ konstatovala poslankyně.

Psali jsme: Bajer (Soukromníci): Chceme prosadit antibyrokratickou revoluci

„Všechny ty symboly, které nás spojují, jsou zároveň i programy všech tří stran,“ zhodnotila průnik stran Zahradníková v živém vysílání s tím, že podle ní je správné, aby se pravicová uskupení více formovala. „Spolupráce ukazuje, že to má cenu,“ okomentovala a dodala, že většina voličů to vnímá pozitivně. Vondráček v daném kontextu podotkl, že hnutí a strany vznikly z podobného důvodu, a humorně dodal, že i samotný zakladatel Svobodných Petr Mach je aktuálně v Trikolóře, což podle něj demonstruje podobnost daných politických subjektů.

Bajer se svými předřečníky bezvýhradně souhlasil a podotkl, že se ve velmi krátké době dokázali shodnout i v otázce personální. „K mému překvapení ty shody máme ve většině věcí,“ uvedl s tím, že program uspokojí všechny tři strany. Vondráček v kontextu společného postupu ve volbách také vyzdvihl, že od začátku vnímali, že celý proces bude složitý. „Nyní mám pocit, že formality jsou podružnou záležitostí. Na svět nahlížíme velice podobně a dnes pokračujeme ve šlépějích, které byly již dříve nastaveny,“ dodal.

Psali jsme: Majerová Zahradníková (Trikolóra): Mzdy dlouhodobě rostou, nejrychleji ovšem úředníkům

Podle Zahradníkové se pak díky společnému působení rozrůstá i věkový segment potenciálních voličů. Trikolóra má v sobě rozptyl 35 až 59 let. „Spíš cílíme na věkovou hranici kolem 40 let,“ konkretizovala Zahradníková s tím, že Svobodní nabalují zase mladší ročníky a Soukromníci další živnostníky a podnikatele.

Došlo také na téma v dnešní době hodně skloňované osobní svobody. Její současné omezování jen upevňuje náš vztah, shodli se lídři s tím, že podstata věci je přístup k lidem. Je potřeba je brát důstojně. „Teď nás ten pojem spojuje. Chceme lidem pomoci, aby byli schopni se sami o sebe postarat,“ dodal šéf Svobodných. Petr Bajer v této záležitosti pak zdůraznil, že podnikatelé už dlouhou dobu čelí ataku na své podnikatelské svobody, především jsou pak omezováni v tom, jak budou, nebo nebudou moci podnikat. „Zažíváme veliký atak, který způsobuje úbytek podnikatelů,“ varoval a dodal, že podzimní volby jsou proto naprosto klíčové. „V okamžiku, kdy ekonomika kulhá, a to velmi výrazně, dokáže především drobný sektor zamezit dalším škodám, tak aby propad nebyl na úplné dno,“ uzavřel.

Psali jsme: Trikolóra, Svobodní, Soukromníci: Vláda chce trvale diskriminovat zákazníky. Nedopustíme nástup covidové totality!

Vyvstává otázka, s jakými řešeními v budoucnu by strana přišla v rámci situace okolo koronaviru. „To, co se děje, je přesně to, co by se dít nemělo,“ řekl důrazně Vondráček a dodal, že ve finále řešení bude politického charakteru. Jen to nás podle něj může vyvést ze současného stavu. Připomněl několik případů, kdy vláda nedbala rozhodnutí právníků, proto si lidé musejí vybrat takové reprezentanty, kteří tohle opakovat nebudou. „Lidé nesmějí počítat s tím, že to za ně nějaký advokát vybojuje,“ řekl k tématu.

Psali jsme: Vondráček (Svobodní): Ministerstvo zdravotnictví nedělá pro zdraví téměř nic

Další diskusní linkou byl hypotetický scénář dalšího podzimního lockdownu. „Už teď jsou na pokraji krachu, všechny malé prodejny byly zavřené, lidé si mohli nakupovat jen ve velkých řetězcích. Rok a čtvrt neustále dotovali firmu. Pokud by nám udělali to nyní samé, tak nemáme rezervy,“ zdůraznil jménem podnikatelů a živnostníků Bajer. Zahradníková v kontextu dalšího lockdownu připomněla, že Trikolóra od počátku byla zásadně proti těmto radikálním řešením. „Nemůžeme si dovolit další lockdown,“ řekla rázně politička. „Chceme je vtáhnout, aby lidé sami řešili problematiku covidu, a v tom případě nemusíme zavírat,“ nastínil Bajer řešení s tím, že prioritní je osobní odpovědnost. Vondráček pak vyzdvihl jméno profesora Berana. „Když se budeme držet jeho rad, nedopadne to tak jako teď,“ uvedl.

Závěrem došlo i na téma školství a dlouho zavřených škol. „Nulový efekt v přínosu,“ rozčileně uvedla šéfka Trikolóry s tím, že se ve Sněmovně snažili prosazovat změny, ale žádné iniciativy nebyly vyslyšeny. „Děti, pokud mají zdravou imunitu, tak se s tím vypořádají,“ uvedla a pokračovala, že vláda je poslala do školy až v momentě, kdy nakoupila pofidérní testy, které provádějí místo zdravotníků samotní učitelé. Školáci ale i přesto jsou povinni nosit roušky. „Trikolóra je striktně proti rouškám ve škole a testování. Vždyť to je naprosto nepřijatelné,“ uvedla rázně a dodala, že rozhodně by našli jiné řešení než znovu zavírat školy.

