Hamáček: Demonstranti jsou šílenci. Ohrožují i policisty

reklama

Anketa Má poslanec Lubomír Volný vaši důvěru? Ano 29% Ne 71% hlasovalo: 6187 lidí

Jak se Hamáček dívá na včerejší, tedy nedělní demonstrace v Praze? „Noo, je to nepochopitelné. Já jsem měl pocit, že ta situace musí být každému úplně jasná. Prostě máme přeplněné nemocnice, zdravotnický personál nám kolabuje vyčerpáním. Ten virus nám tady řádí, jsme na tom opravdu špatně. A prostě pár nezodpovědných šílenců tvrdí, že se nic neděje a vlastně ohrožují i ty policisty. Samozřejmě by šlo ty policisty nasadit někde jinde. Je to pro mě nepochopitelné.“ řekl ministr.

Na druhou stranu Hamáček poděkoval údajně drtivé většině občanů, kteří opatření dodržují. „Čísla opravdu ukazují, že opatření jdou správným směrem. Klesá mobilita, a pokud to tak vydržíme tři týdny, jsem přesvědčen, že situace z hlediska šíření epidemie bude podstatně lepší a opatření splní svůj účel. Musíme to vydržet,“ domnívá se politik s tím, že mobilitu se ale nepodařilo snížit tak razantně jako v první vlně.

Moderátor pak konfrontoval Hamáčka se známou situací, kdy policisté v Ostravě tvrdě zakročili proti ženě, která odmítla nosit roušku. Video ze zákroku se následně dostalo na internet. „Já jsem to viděl. To video, které koluje po internetu, není celé. To celé mělo nějaký vývoj. A ti strážníci a státní policie, která tam navíc přijela, museli řešit tu situaci, kdy ti lidé prostě objektivně nedodržovali opatření a v takové chvíli může dojít na donucovací prostředky. Můžeme se bavit o té míře. Ale prostě když se někdo odmítá podrobit pokynům policie, tak se vystavuje riziku, že proti němu bude zakročeno.“ Řekl v klidu Hamáček.

Psali jsme: Zdeněk Jemelík: Hamáčkovi podřízení rozbíjejí rodinu

Co se týká celkové situace v Česku, tak hlavní potíží nemocnic je podle ministra nedostatek personálu. Kdyby nestačila pomoc ambulantních zdravotníků a studentů, Česko by prý muselo žádat o pomoc ze zahraničí. „Ve chvíli, kdy je personál vytrénován na jednotky intenzivní péče a dochází nebo je unaven, musí mu pomoct další lidé. Proto jsme uzákonili pracovní povinnost pro ambulantní specialisty a jejich zdravotní personál. Pak přichází medici a studenti, ale pak už není kde brát. Museli bychom žádat o zahraniční pomoc.“ Rozvolňovat se pak dle Hamáčka bude na základě toho, jestli se podaří stlačit čísla v nemocnicích „na polovičku“, protože teď jsou prý zcela přeplněné.

Lockdown se podle Hamáčka údajně projeví na číslech v druhé polovině týdne. „Všichni říkají, že se opatření projevují v deseti dnech, takže by to mělo v druhé polovině týdne být vidět.“

Podle premiéra Babiše by nynější maturanti měli dostat jakousi úřednickou maturitu. Zvažovalo se prý dokonce opakování ročníků. Jak se na školství dívá sám Hamáček? „Nechci se montovat do pravomocí kolegy Roberta Plagy, protože to je jeho resort a oni musí říct, jak dál. Ale samozřejmě nás to zajímá. Mám také děti, které chodí do školy. Takže jsme o tom teoreticky hovořili, ale já se bojím, že náklady a komplikace, které by to přineslo, by byly podstatně vyšší.“

Na závěr se Hamáček pokusil zapůsobit na diváky pozitivně a poprosil, aby lidé vytrvali v dodržování opatření: „Děláte to pro sebe, pro své blízké a pro naše zdravotníky, kteří mají plné ruce práce a už toho mají plné zuby. Prosím, vydržte to ještě chvíli. Vypadá to, že pokud se opatření budou držet, epidemii zvládneme.“

Psali jsme: Doktor Hnízdil: Vakcíny? Byznys. Pozor, ptal jsem se u Blatného Kafíčko Ivana Trojana: Českého lva řeší policie Otrokovice: Město přispívá na budování parkovacích míst Vláda teroru musí skončit, zní ze Strany Soukromníků

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.