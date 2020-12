Hamáček brzdí: Zhoršení covidu nebylo hospodami a obchody

reklama

"My jsme o tom už diskutovali na pracovní skupině Ústředního krizového štábu, takže předpokládám, že ministerstvo bude informovat vládu o tom, jaké jsou důvody a příčiny toho nárůstu. A samozřejmě vláda se bude muset zabývat případnými doporučeními ministerstva zdravotnictví do budoucna. Z mého pohledu je evidentní, že to nemůže být reakce na to poslední opatření vlády, na to takzvané rozvolnění, protože veškerá takováto opatření mají časový prokluz, takže pokud to číslo roste, tak je to reakce na něco, co se událo spíše před 10 či 14 dny," zmínil Hamáček na tiskové konferenci ČSSD.

"Jsem dalek toho, abych pronášel nějaké autoritativní soudy, může to souviset s tím, že v těch posledních dnech toho pobytu České republiky ve stupni 4 už jsme zaznamenávali to, že opravdu ta atmosféra ve společnosti byla velmi napjatá. To očekávání bylo velké a i z toho, jak mám hlášení například od policie, to dodržování těch opatření nebylo vždy stoprocentní," poznamenal dále Hamáček.

"Je tam otázka kompozice toho vzorce na výpočet skóre, protože ten vzorec pracuje pouze s PCR testy, což je z našeho pohledu samozřejmě správně. Z toho pohledu, že PCR test je jediný, stoprocentně prokazatelný, nicméně pokud jsme v poslední době najeli na používání antigenních testů, zejména v domovech pro seniory," dodal s tím, že pozitivita antigenních testů ovlivňuje pozitivitu PCR testů. "Je určitě třeba brát v potaz, že kromě PCR testů se také testuje těmi testy antigenními, teď probíhá zase testování velké skupiny obyvatel, což jsou učitelé. Z mého pohledu je to tak kombinace těchto faktorů a budeme je brát do úvahy," dodal. Spekulovat o tom, jaký bude výsledek jednání vlády, nechtěl. "Je třeba celou věc pečlivě prozkoumat, než budeme přijímat nějaká opatření," dodal.

Včera přitom na sociální síti Facebook kroutil hlavou nad nezodpovědností některých lidí, kteří nedodržují dvoumetrové rozestupy a i jinak porušují vládní opatření určená na boj proti covidu.

„Tohle nebude populární příspěvek. S hrůzou jsem sledoval reportáže i zprávy o tom, jak lidé nedodržují nařízení. Dokonce i tak, že musí policie zasahovat na jednom místě opakovaně. Nechápu, kde se v některých lidech bere nezodpovědnost a arogance vůči všem, které pandemie postihla. Mnoho lidí bohužel přišlo o své blízké, dalším zasáhl covid do jejich podnikání,“ rozzlobil se Hamáček na sociální síti Facebook.

