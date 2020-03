Hamáček chválí Čínu, nadává Láska. Ministr drtivě odpověděl

Hlavně pozor na Čínu, nedopadnout jako Maďarsko a nenechat si rozbít evropskou soudržnost, daly by se shrnout teze, které pronesl v Prostoru X senátor Václav Láska. Vděk Číně necítí, podle něho jen dělá byznys a Číňané vykoupili Čechům ochranné pomůcky. Viktor Orbán podle něho krizi zneužívá k likvidaci opozice. Roman Prymula v prohlášeních zkouší, kam až může zajít. A ministr vnitra Hamáček prý moc chválí Čínu. Na to už předseda ČSSD reagoval: „Snažím se, aby se naši zdravotníci nemuseli oblékat do pytlů na odpadky jako v New Yorku.“

Moderátor Čestmír Strakatý se nejdříve Lásky zeptal na to, co ho znepokojuje na maďarských opatřeních v souvislosti s koronavirem. Senátor začal tím, že Maďarsko prohlásil za vzor toho, kam by se Česko nemělo vydat. Maďarská demokracie je nejslabší a Viktor Orbán se dle něho snaží o potlačení svobod a práv v Maďarsku. A krizi k tomu maximálně využil. „To, co se děje v Maďarsku, je opravdu zbavování veřejnosti práv a svobod, absolutní potlačování opozice, opozičního tisku, akumulování moci v rukách vlády," prohlásil Láska. Zda má Viktor Orbán podporu, je dle něj otázka pro Maďary. „Pro mě je Maďarsko odstrašující příklad, kam bych nikdy nechtěl, aby se česká společnost a Česká republika dostala," trval si na svém.

Kritizoval například zákon proti dezinformacím, který prý trestá i to, že někdo řekne pravdu, která „sníží boj s koronavirem“. Dle Lásky je to nástroj. „Pokud by ho někdo používal spravedlivě, tak o tom můžeme polemizovat, ale zatím mávneme rukou. Ale v rukou Viktora Orbána, který se snaží likvidovat jakékoliv zbytky opozičního tisku nebo opozičních médií, tohle může být velice zneužitelné. Prostě: napíšete pravdu o tom, že maďarská vláda udělala něco špatně v boji s koronavirem, a půjdete za to sedět. Protože když řeknete, že udělala něco špatně, tak to samozřejmě sníží účinnost boje s koronavirem,“ argumentoval senátor. A doplnil, že Viktor Obrán chce zemi řídit čistě autoritativně, přes dekrety.

Česká společnost by podle Lásky takové osekání svých svobod jako v Maďarsku nedovolila, ale to neznamená, že obezřetnost není namístě. „Já chápu, že teď jsme v krizi, některá opatření nejsou perfektní. Nejsou bezchybná. Ale pokud se tak stane z chyby, z neúmyslného omylu, nemá smysl to řešit, každý by v této situaci dělal chyby. Buďme velmi obezřetní, aby se neobjevily snahy úmyslně zneužít krizi k utužení moci. K rozbíjení evropské soudržnosti. K potlačování lidských práv. Buďme velmi obezřetní, aby se tak nestalo,“ pravil Láska s tím, že zatím taková opatření v Čechách nezaregistroval.

„Ale když poslouchám šéfa krizového štábu, pana Prymulu, tak se mi zdá, že malinko testuje těmi svými prohlášeními, co všechno by mu mohlo projít. A některé jeho verbální projevy by do budoucna tuhle obavu mohly naplnit, třeba hlášky o dvouletém zavření hranic. To je něco neproveditelného, nepředstavitelného. Jak by to vypadalo? Vrátíme se k devizovým příslibům, budou cestovat jen ti vyvolení? Zavřít hranice na dva roky nejde v dnešním světě, to je nesmysl,“ varoval senátor před náměstkem ministra zdravotnictví. Podle názoru Václava Lásky to ani nemyslel vážně, jen testoval limity. Strakatý ovšem Prymulu bránil, že to není přesně to, co náměstek řekl.

Láska uvedl, že má dvě kategorie obav, ty urgentní a ty, které počkají. „Ty, které je třeba řešit hned, nadbíhání Číně, rozbíjení evropské soudržnosti, to je něco, co je třeba řešit hned,“ mínil Láska a jako něco, co se dá řešit později, dal například právní pochybení ve vyhlášení omezení či zákazů. Po krizi by se podle něho měla probrat správnost sledování lidí podle platebních karet.

Pak se opět vrátil k zásadním problémům: „Pro mě je to zneužívání současné situace některými zájmovými skupinami, aby rozbíjely evropskou soudržnost a aby nás hnaly do náručí Číny nebo aby tu budovaly nějaký vděk Číně. To je třeba se ozvat už teď.“ Z uvedeného obvinil skupinu kolem Hradu, ale nikoliv přímo prezidenta. A dále PPF. „Je to prostě vidět, pan Kellner, už před krizí to byl jeho cíl a jeho snaha, teď to jenom zintenzivňuje.“

Prý takové snahy vidí i v mediálním vystupování ministra Hamáčka, za což si od Strakatého vysloužil nevěřícný pohled. Ale Láska trval na tom, že děkování Číně a zamlčování evropské pomoci a sounáležitosti na něho tak působí. U Hamáčka je mu to prý líto, protože na tiskovkách působil lidsky. A že se Hamáček hádá se sinologem z portálu Sinopsis.cz, když nemá moc času ani na spánek, je podle něho vypovídající. Strakatý opět argumentoval, že pomoc z Číny přišla, tedy je vděk namístě, ale dle Lásky se jednalo jen o byznys. A upozornil na varování BIS, že v lednu a v únoru v Čechách Číňané skupovali zdravotnický materiál.

„Já vůči Číně necítím žádný vděk. Ona dělá byznys buď za nejvyšší cenu, nebo za to, že někdo leze čínským komunistům někam, prostě buduje si svoji sféru vlivu, jedná velmi pragmaticky. Nepomáhá. Buďto vydělává prachy, nebo si buduje svoji sféru vlivu,“ prohlásil Láska a naopak vychválil Německo za to, že přebírá italské a francouzské pacienty. „Všechno bezplatně a nezištně. To je pomoc a za to já jsem vděčný,“ dodal Láska.

Senátor také Číňany obvinil, že vykupovali zásoby a zbavovali nás ochranných prostředků, ale Strakatý ho upozornil, že v Číně tehdy probíhala pandemie. A zda tedy byla motivace zbavit Česko ochranných pomůcek. „Řekněme, že je to v tuto chvíli fakt jenom podezření, nemůžeme to postavit úplně na férovku, že jejich motivace byla taková. Co můžeme říct, vykupovali tady zdravotnický materiál. S jakým motivem to dělali, to si budeme muset ještě chvíli počkat, abychom to mohli říct na jisto,“ zdržel se přímého obvinění Láska. Informacím o viru z Číny nevěří, protože krutému, totalitnímu režimu nevěří obecně.

Láska také potvrdil, že Česko by mělo být vděčné Evropské unii. Na Babišově projevu ho prý nejvíce potěšila vlajka EU za premiérem. „To prostě klobouk dolů, to považuji za správný krok,“ vzdal Láska poctu premiérovi. „Ale přivítal bych, opravdu bych přivítal, kdyby vládní činitelé byli vyváženější v tom děkování, aby nedávali na odiv jen jednu formu pomoci, jednu stranu, ale aby se bavili i o té druhé,“ přál si senátor. A zmínil obrázek kolující na internetu, podle kterého umí státy pomáhat stejně jako Rusko, Čína nebo Kuba, ale mají horší propagandu. Podle něho není ani nutné zmiňovat EU, ale je nutné mluvit o evropské solidaritě.

Téma vděku Číně senátora tížilo dále. „Neskákejte na špek tomu, že Čína je náš spasitel a že evropské státy selhaly. Není to pravda. Evropské státy jsou solidární, pomáhají si a Čína jen dělá byznys a buduje si sféru vlivu. To není žádná pomoc.“ Doplnil, že se mezi zeměmi velice šíří zprávy o tom, kdo komu zabavil jakou pomoc, což právě rozbíjí soudržnost.

Dále varoval například před tím, aby bylo cestování omezeno i poté, co už nebude hrozit riziko viru, to už by pro něho byla červená linie. Také prohlásil, že po krizi už pro něho nebude sledování lidí podle platebních karet nepřijatelné.

K tomu, co v interview Láska říkal, už se vyjádřil ministr Hamáček. „Senátor Láska mě obviňuje, že zneužívám krize, abych podlézal Číně. Nikoliv, pane senátore, snažím se, aby se naši zdravotníci nemuseli oblékat do pytlů na odpadky jako v New Yorku. Zatím jsme dovezli 250 tis. ochranných obleků,“ pochlubil se na Twitteru.

Senátor Láska mě obviňuje, že zneužívám krize, abych podlézal Číně. Nikoliv, pane senátore, snažím se, aby se naši zdravotníci nemuseli oblékat do pytlů na odpadky jako v New Yorku. Zatím jsme dovezli 250 tis. ochranných obleků. #spolutozvladneme https://t.co/D5EUWzKDCp — Jan Hamáček (@jhamacek) March 26, 2020

