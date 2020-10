Hamáček odsekl Dienstbierovi: Kdyby ČSSD nebyla ve vládě, tak jsme vymazáni z politické mapy

reklama

Redaktorka se Hamáčka hned na začátku zeptala, zda souhlasí s tím, že s ČSSD to jde z kopce. „Volební výsledek odpovídá tomu, jakou má ČSSD podporu ve společnosti. Je to něco kolem 5,5 procenta. Nezastírám, že bych byl spokojenější, kdyby to bylo aspoň o dvě procenta vyšší, kdybychom měli zastoupení i ve Středočeském kraji, ale přiznám se, že výsledek není něco, co by překvapilo,“ přiznal lídr socialistů.

K výsledkům pak ještě dodal: „Připouštím, že to není nic světoborného, ale když jsme u čísel, tak máme víc než SPD.“ Na dotaz, zda mu výsledek dávají členové za vinu, Hamáček řekl: „Je to velmi čerstvé, takže počítám, že si to vše v čase vyříkáme. A musíme říct, co dál.“

Při otázce na senátní volby Hamáček prohlásil: „Věřím, že klub uhájíme.“ Ze třinácti socialistů obhajovalo deset, ale do druhého kola postoupili jen čtyři kandidáti ČSSD.

Jiří Paroubek: Jak dál, levice?

Redaktorka pak upozornila, že třeba senátor Jiří Dienstbier, který mandát neobhájil, tvrdí, že výsledky ČSSD jsou tak bídné, protože se účastní na koaliční vládě s Andrejem Babišem. Hamáček zapochyboval: „Otázka je, jak bychom dopadli, pokud bychom ve vládě nebyli. Jsem přesvědčen, že pokud by ČSSD nebyla ve vládě, tak jsme vymazáni z politické mapy.“

Další otázka byla, zda chce Hamáček dál angažovat Michala Haška a Jiřího Paroubka, kteří ve volbách pomáhali. „Nejdřív si musíme říct, jak dál, a pak se můžeme bavit o tom, kdo bude co dělat. Pokud jde o Michala, byli jste to vy v Právu, kteří jste zveřejnili náš vnitrostranický průzkum, který nám dával šanci překročit pět procent ve třech krajích, a teď jich máme osm, takže je evidentní, že se něco změnilo,“ řekl vrchní socialista.

K obhajobě funkce předsedy řekl: „Nechám si to projít hlavou, v lednu uvidíme. Pokládat funkci teď jako demonstrativní gesto asi nemá smysl, protože by to destabilizovalo situaci.“ O tom, zda výsledky krajských voleb nějak ovlivní chování vládní koalice, prohlásil: „Řekl bych, že teď máme všichni plnou hlavu voleb, ale během pár dnů budeme mít plnou hlavu koronaviru. A pokud to chceme zvládnout, bude muset jít politika stranou,“ postrašil trochu Hamáček jako správný ministr vnitra.

