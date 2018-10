Hamáček předstoupil před novináře k výsledkům ve volbách: Není to katastrofa, ale ani důvod k oslavám

Výsledek v komunálních volbách není podle Hamáčka pro ČSSD ani katastrofou, ale ani důvodem k oslavám. „Já jsem přesvědčen, že když jsme v parlamentních volbách skončili se 7 procenty, tak skončit v komunálních volbách na 4. místě co do počtu mandátů a na třetím místě ve volbách do Senátu, se dá pokládat za solidní výsledek. Pro mě je to signál, že se sociální demokracie odrazila ode dna,“ zdůraznil před novináři. „Ukázalo se, že tam, kde je sociální demokracie konsolidovaná, tak tam se dostavují výsledky," dodal.

Některé strany, které ve sněmovních volbách byly úspěšnější než ČSSD, ale teď jsou za ČSSD.

Výsledky komunálních a senátních voleb pro Hamáčka nejsou referendem o současné vládě. Jsou jen ukazatelem pro ČSSD, co všechno ještě musí zlepšit, aby zase byla ještě silnější stranou. „Budeme dál bojovat za to, aby všichni měli kratší pracovní týden, aby všichni měli pět týdnů dovolené, aby naše země byla i nadále bezpečná a abychom udrželi vodu v krajině. Těch témat je celá řada,“ uvedl politik.

Na tiskové konferenci uznal, že ČSSD se nedaří ve větších městech. Strana podle něj musí hledat způsoby, jak oslovit voliče ve velkých městech. Konkrétně kupříkladu důkladně uchopit téma nájemního bydlení. V těchto volbách se to prý nepodařilo dostatečně a i proto ČSSD možná nezíská jediného zastupitele. A kdyby nakonec náhodou strana několik zastupitelů v Praze získala, nechá na nich, jak se postaví k jednáním o koalici.

Brněnský sociální demokrat Roman Onderka byl zklamán, že ČSSD propadla na „velkém magistrátu v Brně“. „To velké Brno se nám opravdu nepodařilo. Je to o komunikaci, o komunikaci s voliči. ... A to jsou věci, které budeme řešit a budeme se snažit pomoct našim kolegům tak, aby uspěli. A ta první zkouška podobná té komunální budou krajské volby,“ uvedl Onderka.

