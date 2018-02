Hamáček promluvil jasně: Babiš by neměl být ve vládě

Sociální demokracie ho podle něj může prosazovat spíš z ministerstev zdravotnictví, sociálních věcí či pro místní rozvoj než například z resortu obrany, se kterým Hamáčka spojuje premiér v demisi Andrej Babiš (ANO). Hamáček trvá na tom, aby ve vládě nebyli trestně stíhaní politici, dokázal by si kvůli tomu představit i koaliční dohodu na tom, že by ve vládě chyběli šéfové všech zúčastněných stran.

Hamáček dnes ČTK řekl, že preferuje, aby sociální demokraté o vládní spolupráci jednali. Pověřit vedení jednáním či odhlasovat odchod do opozice by měl sjezd ČSSD tuto neděli. „Jednání musí být hlavně o programu, musíme hledat, zda jsou možné programové shody,“ uvedl. ČSSD podle něj musí zvažovat, co by mohla díky angažmá ve vládě prosadit, ale také co by mohla současně zastavit. Kritizuje v té souvislosti například některé záměry ministerstva zdravotnictví v současné menšinové vládě hnutí ANO v demisi. Místopředseda Sněmovny Hamáček je jedním ze šesti kandidátů na předsedu strany, kterého má zvolit víkendový sjezd ČSSD.

Debatu o resortech považuje nyní Hamáček za bezpředmětnou. V souvislosti s tím, že Babiš v posledních měsících několikrát zmínil Hamáčka jako možného adepta na post ministra obrany, však Hamáček uvedl, že ČSSD by se měla případně soustředit spíš na resorty, kde může prosazovat svůj program. Jako příklad uvedl ministerstva zdravotnictví, sociálních věcí či pro místní rozvoj. „Jak by spolupráce měla fungovat, je třeba pečlivě prodiskutovat. Riziko případného přehlasovávání ze strany silnějšího partnera tady je, ale to lze ošetřit například smluvně,“ řekl.

Jednou ze zásadních podmínek je pro Hamáčka to, aby ve vládě nebyl trestně stíhaný člověk. „Podmínkou je vyřešení trestního stíhání pana předsedy hnutí ANO, pro mě je účast trestně stíhaného politika ve vládě zásadní problém,“ uvedl. Lidovci nedávno zmínili, že by řešením mohla být varianta, kdy by koaliční partneři solidárně také svého předsedu do vlády nenominovali. „Je to samozřejmě jedna z možností, o které se uvažovat dá. Já bych rozhodně případnou účast sociální demokracie nevyjednával pro sebe nebo někoho z mého okolí. Moje osoba nebo ambice jsou v této věci druhořadé, já si dokážu představit i angažmá sociální demokracie ve vládě, kde já osobně sedět nebudu,“ řekl.

O možném zapojení do vlády by chtěl Hamáček po vzoru německé sociální demokracie nechat rozhodnout všechny členy v referendu.

Sjezd zřejmě v neděli nebude mít dost času, aby se vypořádal se všemi body programu, počítá se proto s jeho přerušením. Podle Hamáčka je na sjezdu, kdy se rozhodne v rokování pokračovat. „Pokud se rozhodneme vést jednání o vládní spolupráci, tak by měl být vytvořen časový prostor. Já to vidím v horizontu několika týdnů, možná víc než měsíce. Duben je takový realistický termín,“ uvedl Hamáček.

autor: mp