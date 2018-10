Hamáček se dnes chlubil voličům. A hned přišla facka od Kalouska: Můžete to prožrat hned, ale na děti nic nezbude!

Předlohu sociální demokracie, která takzvanou karenční dobu ruší, dnes Sněmovna schválila po zhruba třiapůlhodinové debatě hlavně hlasy poslanců ANO, ČSSD, KSČM a Pirátů. Novela zákoníku práce, která přečkala návrh ODS na zamítnutí, nyní zamíří k posouzení senátorům.

Předseda ČSSD se proto s úspěchem podělil i na sociální síti Twitter. Poukazuje na to, že je někteří nazývali pouhým fíkovým listem ve vládě, který nic neprosadí, a to už po dnešním hlasování nemůže nikdo říct. Pochlubil se, že pouhé čtyři měsíce po vstupu do vlády prosadila ČSSD ve třetím čtení obnovení proplácení nemocenské od prvního dne nemoci. „Rušíme pravicové trestání zaměstnanců za to, že jsou nemocní,“ prohlásil se zadostiučiněním.

A reakce na sebe nenechaly dlouho čekat. Hamáčkovo chvástání doběla rozpálilo Miroslava Kalouska, který na Hamáčka okamžitě udeřil. „Odpusťte si tyhle argumentační fauly,“ vzkázal mu důrazně na svém twitterovém účtu. Následně směrem k němu položil otázku: Když doplácím léky v lékárně, je to trest za nemoc? Když platím DPH za dětské pleny, jsem trestán za dítě? Ptal se rozčíleně. „Je to odpovědná spoluúčast, aby systém byl udržitelný i pro naše děti. Můžete to prožrat hned, ale na děti nic nezbude,“ nebral si servítky.

V diskusi pod Kalouskovým příspěvkem se pak objevily reakce upozorňující na to, že je spíše na doktorech, aby nedávali pracovní neschopnost lidem, kterým nic není. „Přece to vzniklo pro odlehčení doktorů a pro to, aby lidé nechodili s rýmičkou k doktorovi, a ne proto, aby nevyšli stát moc draho. Zdraví je to nejdůležitější,“ vyjádřil se Tomáš Petřík.

Na to ale argumentoval Petr Matušina se slovy, že dnes dá doktor neschopenku každému, protože chce alibi. „Co kdyby tomu simulantovi, který si příznaky načetl na Googlu, přece jen něco bylo,“ podotkl.

To Petr Belanský celou situaci popsal svérázně. „Socanské sračky, co mají jejich Titanic zachránit. Asi jako doplatky ve zdravotnictví. Jednou k výraznější spoluúčasti pacošů stejně dojdeme, jinak nebude ani na B komplex,“ uvedl s tím, že nelze zdravotnictví trvale udržet, natož zlepšovat, bez připlácení a je to jako s MHD.

Stát nebo zaměstnavatel nám všechno zaplatí, ale naše děti už se budou muset přestěhovat do Řecka, protože tam na tom budou lépe, připojil svůj názor i Jan Mičán.

Proti zrušení karenční doby se stavějí především i zaměstnavatelé, kteří ostře nesouhlasí s dnešním rozhodnutím poslanců, aby od července 2019 v prvních třech dnech nemoci začali platit stonajícím pracovníkům šedesát procent základu příjmu.

Zrušení třídenní karenční doby podle zástupců podnikatelů povede ke zvýšení nemocnosti a nákladů firem, zástup za nemocné budou za rekordně nízké nezaměstnanosti hledat obtížně.

Hospodářská komora odhaduje, že by dodatečné výdaje firem mohly činit až pět miliard korun a navržené snížení odvodů o 0,2 procentního bodu dopady nedorovná.

autor: nab