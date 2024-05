„Smazal jsem to, omluva nebude, běžte do p*dele.“ Novotný kauzu s rakovinou rozmázl

Doslova bouři vyvolal řeporyjský starosta Pavel Novotný poté, co prohlásil, že nemocná dcera Felixe Slováčka stejně zemře. Uzdu svým emocím upustil poté, co se Slováček vyfotil s Kateřinou Konečnou, předsedkyní KSČM. Vlna kritiky byla ale tak obrovská, že svůj komentář nakonec ze sociální sítě X odstranil. Ostrá odezva Konečné na sebe nenechala dlouho čekat, ta se ještě stihla střetnout s Veronikou Vrecionovou či Danuší Nerudovou, která komunisty označila za „zločince a košťata“.

reklama

Jak jsme již informovali, starosta Pavel Novotný se dnes na sociální síti X nevybíravě opřel do osmdesátiletého saxofonisty Felixe Slováčka. Z míry jej vyvedla jeho společná fotografie s šéfkou KSČM Kateřinou Konečnou, která povede novou koalici STAČILO! do nadcházejících voleb do Evropského parlamentu.

Nevhodně se rozepsal o Slováčkově dceři, která se léčí s rakovinou, kvůli tomu se prý kritiky dlouho stranil: „Dávám mu pokoj asi rok a půl, co vím, že mu zemře dcera. Anička, bohužel, nemá žádnou šanci. Ale tohle přehnal,“ dodal ve svém příspěvku Pavel Novotný. Tím roztočil doslova spirálu negativních reakcí.

Psali jsme: „Deb*l. Vím, že mu umře dcera na rakovinu.“ Pavel Novotný našel nové dno

Jen o pár hodin později Pavel Novotný přišel s oznámením, že příspěvek smazal, byť nechápe, co špatného udělal, a proto se nemá za co omlouvat.

„Byl jsem vzbuzen sleděm, kterému (také) vadí PRAVDA, co jsem napsal o Aničce. Smazal jsem, omlouvat se NEBUDU a jděte do prdele,“ rozčiloval se řeporyjský starosta. V dalších příspěvcích pak dodal: „Vůbec nechápu, co jsem měl provést.“

Byl jsem vzbuzem sleděm, kterému (také) vadí PRAVDA, co jsem napsal o Aničce. Smazal jsem, omlouvat se NEBUDU a jděte do prdele. — Pavel Novotný ???? (@PavelNovotnak) May 1, 2024

Ty, kteří jej za jeho slova o Aničce odsoudili, označil za pokrytce: „A nejvíc to budou soudit outlocitní debilové, co o tom nic neví. Já vše. Proto dávám té krávě Patrasové a tomu hovadu Felixovi pokoj. Tady ta doba fakt není pro mě. Jste pokrytci,“ doplnil Pavel Novotný.

Jeho nevhodné chování reflektovala následně i sama šéfka KSČM Kateřina Konečná, která uhodila na ODS a další politiky, kteří s Pavlem Novotným sympatizují. Zmínila Petra Fialu, představitele koalice ODS a SPOLU, europoslance Alexandra Vondru a europoslankyni Veroniku Vrecionovou z ODS, prezidenta Petra Pavla, místopředsedkyni ODS Evu Decroix a Danuši Nerudovou, která povede kandidátku STAN do europarlamentu. „Vy všichni, co se za tímto pánem – představitelem ODS – jezdíte nadšeně fotit, jako slušná hodnotová politika. Ptám se jen, až o ní budete příště něco kázat,“ napsala Konečná.

Nerudová si za to neodpustila rýpnutí: „Paní Konečná, s Pavlem Novotným se na řadě věcí neshodnu, na jedné však určitě ano, že komunisté jsou košťaťa a zločinci,“ napsala v diskusi.

„Hodně duchaplná odpověď hodná Vašeho formátu,“ odepsala Nerudové šéfka KSČM.

Hodně duchaplná odpověď hodná Vašeho formátu???? — Kateřina Konečná (@Konecna_K) May 1, 2024

Zato Pavel Novotný spustil opět ohňostroj vulgarismů: „Jsi ubohá píča, Kateřino. Napsal jsem, co jsem napsal, protože je to tak, jen se to neříká. Na tom, že jsi ubohá, rudá píča, to nic nemění,“ nebral si servítky vůči komunistce.

Kateřina Konečná pak ironicky poznamenala, že je ráda, že se ODS, Fiala, koalice SPOLU i prezident Pavel mohou opírat o někoho, jako je Pavel Novotný.

Jsem ráda, že @ODScz, @P_Fiala a @SpoluKoalice @prezidentpavel a další se mohou opírat o někoho, jako jste Vy ♥? — Kateřina Konečná (@Konecna_K) May 1, 2024

Proti Konečné pak ještě na obranu svých kolegů vystoupila i zmiňovaná Veronika Vrecionová. „Jako komunistka nemáte absolutně žádný nárok kohokoliv moralizovat. Vy reprezentujete bezpráví, útlak a odporné vrahy. Tak to ani nezkoušejte,“ vzkázala předsedkyni KSČM.

Jako komunistka nemáte absolutně žádný nárok kohokoliv moralizovat.



Vy reprezentuje bezpráví, útlak a odporné vrahy. Tak to ani nezkoušejte. — Veronika Vrecionová (@vrecionova) May 1, 2024

Přihlížející uživatelé konfrontovali však představitele ODS s tím, zda jim skutečně chování Pavla Novotného přijde v pořádku. „Já komunistka nejsem, jsem váš volič, a tak by mě zajímalo, co si o vyjádření Pavla Novotného myslíte?“ zajímala se komentující.

„Že se mi nelíbí,“ komentovala Vrecionová chování Novotného. „Ale nebudu tu naskakovat na laciné hry Kateřiny Konečné, která se tváří, jak je zděšená,“ doplnila.

Psali jsme: „Šimone, znám tě, opravdu to půjde dětem?“ Pánek spustil sbírku pro Gazu. Pochybnosti „Hrozná chyba.“ Zahradil to vedení ODS spočítal za Ukrajinu. I „hrozbu“ od opozice Šokující souvislosti vraždy ve Slopném. Soudce, korunní svědek, žalobci. Rána pro justici? Zapálení domu, sexuální útok. Nadávky, které Jourová neřeší

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE