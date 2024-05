Rusové na Ukrajině dál postupují. Prý je to i kvůli tomu, že nejvyšší vojenský velitel ukrajinské armády Oleksandr Syrskyj nařídil změnit systém obrany vlasti. Oproti Valeriji Zalužnému. Rusové jsou na tom teď líp. Z jistého úhlu pohledu. Pokud odhlédneme od jejich brutálních ztrát. A co bude dobré na Ukrajině sledovat dál? Jedna z možných odpovědí říká: Sledujte bod číslo 5. Zazněla i informace o tom, co mají teď Rusové za lubem. Vedle toho, že chtějí ještě více démonizovat Západ v myslích Rusů.

Britská BBC upozornila, že se Rusové chlubí západní technikou ukořistěnou na Ukrajině. Kupříkladu západní tanky, které byly předány ukrajinské armádě. Je tu americký Abrams, který byl poškozen na bitevním poli. Také německý tank Leopard. Ve skutečnosti existuje dlouhá řada německých obrněnců. A nad ním nápis: „Historie se opakuje“. Ve snaze naznačit, že Rusko je obětí, stejně jako z ruského pohledu bylo i za druhé světové války.

Výstava se prý také snaží říct, že Rusko ve skutečnosti čelí vojenské síle celého Západu. „Cílem je zde ještě více démonizovat Západ v myslích Rusů,“ uvedla BBC.

Pravda je přitom na přesně opačném pólu. Rusko napadlo Ukrajinu. Rozkaz k tomu vydal kremelský vládce Vladimir Putin.

„Pokud jde o válku na Ukrajině, Rusové vypadají stále sebevědoměji, navzdory nedávnému balíčku americké pomoci Kyjevu ve výši 61 miliard dolarů (49 miliard liber). Moskva věří, že nyní má iniciativu na bojišti. Hlavní poselství Ruska je napsáno na velké ceduli vedle válečných trofejí. Zní: Naše vítězství je nevyhnutelné,“ uvedla BBC.

Rusové před časem ovládli ukrajinskou Avdijivku – město, které bylo po celá léta ukrajinskou pevností. Zásadním frontovým opěrným bodem. Server Kyiv Post se k této situaci ještě jednou vrátil a poukázal na pět bodů, nad nimiž by se měli zamyslet optimisté, kteří věří v ukrajinské vítězství, ale i pesimisté, kteří počítají s vítězstvím Ruska, ať už to znamená cokoliv.

Dobytí Avdijivky podle serveru jednoznačně znamená, že Rusové získávají půdu pod nohama. A jejich tempo operací zkrátka a dobře zrychluje. „Je toto tempo postupu – zhruba kilometr za týden nebo několik set metrů za den – nejrychlejším tempem ruského postupu od prvních měsíců války,“ napsal Kyiv Post.

Rusové využívají především převahy ve vzduchu. Ruská letadla shazují klouzavé bomby a ničí pozice Ukrajinců. Rusové přitom trpí vysokými ztrátami, ale jednoho dne budou Ukrajinci přečísleni a čeká je porážka.

„Jakmile Ukrajinci ustoupí, Rusové zamíří na jinou lesní linii nebo obrannou pozici 200–500 metrů daleko a proces se opakuje. Z ukrajinského pohledu je nejznepokojivějším aspektem ruských útoků to, že ukrajinská armáda zjevně má způsoby, jak je zpomalit, ale zatím se neprokázalo, že je schopna je úplně zastavit,“ napsal server.

Druhou důležitou informací podle serveru je, že po nejvyšším vojenském veliteli Valeriji Zalužném, který trval na tom, že Ukrajinci mají tvrdě hájit každý metr své vlasti a padnout, nebude-li zbytí. Jeho nástupce Oleksandr Syrskyj změnil taktiku a nechává vojáky hodně využívat drony. A pokud se ukáže, že hrozí obklíčení či zničení jednotky, mají se vojáci raději stáhnout. V zájmu ochrany svých životů. To v konečném důsledku znamená, že Rusové postupují o něco snadněji než za časů Zalužného.

Server Kyiv Post na druhé straně poznamenává, že tato Syrského taktika s sebou nese i dobré stránky pro Ukrajinu. „Téměř jakýmkoli objektivním měřítkem – a není jich málo – ukrajinská zdržovací taktika způsobuje ruským silám kruté ztráty,“ napsal server s tím, že na jedno zničené ukrajinské obrněné vozidlo připadají 4 zničená vozidla ruská.

„Ruské obrněné útoky byly opakovaně rozsekány ukrajinskou bezpilotní obranou, ale v místní bitvě trvající několik dnů nebo dokonce týdnů Ukrajinci v sektoru Avdijivka nebyli schopni úplně zastavit útoky ruské pěchoty. To znamená, že Syrského taktika, i když vynikající pro ničení ruských jednotek a vybavení, nebyla schopna zastavit ruský pozemní postup v sektorech, kde Kreml zvláště touží po ‚úspěchu‘, jako je Avdijivka,“ uvedl Kyiv Post.

Na čtvrtém místě je podle serveru třeba zdůraznil, že od Vánoc se toho hodně namluvilo o pomoci Ukrajině od Američanů. Odeslání pomoci bylo definitivně stvrzeno až 24. dubna a této prodlevy Rusové využili, ale úspěchů dosahovali i 30. dubna, tj. v době, kdy z pohledu optimistů už mohla být minimálně část americké pomoci v předních liniích a měla Ukrajincům pomoct v odrážení útoků. Ale nic takového se nestalo.

V pátém bodu server popsal, jaké informace bude dobré sledovat teď.

„Klíčové věci, které je třeba sledovat, jsou ztráty ruských jednotek a dodávky ukrajinských dělostřeleckých granátů. Syrského doktrína závisí na velké palebné síle. … Dělostřelecká munice, která, pokud by byla v Avdijivce k dispozici, by bušila do ruských útočných kolon v okamžiku, kdy by vyjely do otevřeného prostoru, a nezastavily by se, dokud přeživší neustoupí nebo nebudou rozdrceni,“ upozornil server.

Podle serveru Kyiv Independent Rusové postupují za Avdijivku, aby přerušili zásobovací cestu z Kramatorsku do Kostantynivky.

„Jejich záměrem je přiblížit se k hlavním tranzitním uzlům, a tím učinit obranu Doněcké oblasti systémově obtížně udržitelnou,“ řekl Michael Kofman, vojenský vědec z Carnegie Endowment se sídlem v DC s tím, že Rusové frontu sice neprolomili, ale posunuli se tak daleko, že to obnažilo některé ukrajinské problémy. „Otázkou není ani tak to, zda Rusko dokáže využít průlom, je jasné, že to nedokázali, ale spíše to, jak hluboko sahají problémy Ukrajiny a jak dlouho bude trvat stabilizace síly,“ dodal.

Ukrajina se nadále potýká s vážným nedostatkem munice a vojenských dodávek. Ačkoli EU slíbila, že do března 2024 poskytne milion dělostřeleckých granátů, tento cíl nesplnila, upozornil Kyiv Independemt.

Další problém tkví podle serveru v tom, že Ukrajina na některé úseky fronty posílá nedostatečně vycvičené vojáky. Jedna z brigád prý nebyla řádně vycvičena v tom, jak bojovat jako jednotka, což drasticky snížilo její efektivitu.

V obecné rovině lze podle serveru říct, že se Ukrajina potýká s vyčerpáním svých jednotek.

válka na Ukrajině Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace. Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.