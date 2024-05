„Zapomeňte, nebudeme se o tom bavit.“ Mrazivá dohra covidu. Žaloba do Haagu a pak...

reklama

Dernerová se v minulosti, ještě jako senátorka, velmi zajímala o dobu covidovou. „Vy jste tehdy dali podnět, přidali jste se k žalobě k mezinárodnímu soudu v Haagu, jak to s tím je? Pojďme připomenout ten příběh,“ vyzval Dernerovou moderátor.

„K tomu mezinárodnímu soudu v Haagu jsme se připodepsali s doktorkou k vyjádření. Pod tím byli podepsáni i Slováci a tuším Francouzi, aby se začaly přešetřovat ty skutky a činy, které se týkaly právě doby covidové a že vlastně to, že lidé jsou nuceni k tomu, aby se nechali naočkovat jenom proto, aby mohli vycestovat, aby mohli chodit do zaměstnání, takže to je určitým způsobem zločinem na lidskosti, protože tady se na těch lidech vymáhá něco, co by se vymáhat nemělo, protože by to mělo být dobrovolné a vlastně ta infekce covidem, ta tady byla a někdo ji vyvolal, někdo potom udělal z toho velkou kauzu celosvětovou. Když jsme se pak podívali, tak všechny státy napříč, bychom mohli říci od Ameriky počínaje, přes evropské země, přes Čínu, která byla pak až absolutně teda extrémní, tak postupovaly naprosto stejným způsobem,“ poznamenala Dernerová.

„Nikdo se neptal, odkud je původ viru, proč jsou ta nařízení, proč jsou všechna jako přes kopírák, proč jsou tady lockdowny, proč máme omezený pohyb. Takže jsme se vlastně připodepsali k této stížnosti, která leží v Haagu. Já si myslím, že tam bude asi ležet dlouho, protože toto téma nebude hned tak někdo chtít asi zvedat,“ sdělila Dernerová.

„To jste mi poradila otázku, chtěl jsem se zeptat, jak to právě s tím vypadá, protože už je to pár let, snažíme se tady přispívat k té reflexi v české, ještě se k tomu dostanu, jinou otázku, ale přece jenom v jiných zemích se trošku o tom víc hovoří ve veřejnoprávních médií, politici, a tak dál, ale u nás ticho, tak jak to s tímhle vypadá? Jsou nějaké zprávy?“ zeptal se moderátor.

„Tohleto všechno by se dalo říci, že jsme chtěli říci soudnímu tribunálu v Haagu, aby se to všechno prošetřovalo; ale nic se neděje, takže já si nedělám iluze, opravdu nedělám iluze, že by se něco mělo dít,“ doplnila.

Podle jejích slov zde není za tu dobu žádná reflexe. „Věci se tak jako dále dějí a je to takový systém. Tak a zapomeňte, jo, nebudeme se o tom bavit. Nejhorší na tom je, že vlastně i tzv. autority nechtějí přiznat, že některé choroby, komplikace souvisejí s očkováním. Jako by se bály říci, ano, byla tady chyba, prostě nemělo se tak masivně očkovat, neměly se třeba očkovat děti, měly se očkovat jenom určité skupiny lidí tak, jak to říkali lidé, kteří jsou v současné době intenzivně dehonestováni a hází se na ně špína a nikoho to nezajímá a v podstatě my, kteří říkáme, ano, zamysleme se nad tím, bavme se o tom a předložme argumenty na stůl. Proč se to tak dělo? Vysvětlete nám, proč jste tak postupovali? Jak jsme postupovali, tak jsme považováni za antivaxery. Já jsem vlastně v nějakém, tuším, už odboru také, co dělalo Ministerstvo vnitra, takové ty skupiny těch antivaxerů, tak jsem v jedné škatulce také zařazená, ale vedle výborných lidí, takže se za to nestydím, naopak jsem na to hrdá. A musím říct, že antivaxer nejsem, ale jsem člověk, který prostě ctí nějaké očkovací schéma, a to musí mít nějakou logiku a musí vycházet z letitých zkušeností,“ dodala Dernerová.

Rozebrala pak také situaci, kdy je podle ní mnohem více a závažněji nemocných dětí, než bylo tehdy za covidu. „A vlastně bylo to tak, že my jsme všichni byli izolovaní, seděli jsme doma, takže jsme se ani nemohli promořovat. My jsme se vlastně stali jakoby potom vlastně otevření pro jakýkoliv infekt, který můžeme teď prodělávat mnohonásobně hůře, než když bychom se bývali před těmi dvěma lety mohli normálně pohybovat a nebyly nám nuceny neustále roušky, že jo, to taky byl systém roušek,“ řekla Dernerová.

„Bylo mi řečeno, že ty vakcíny se musely nakoupit tak velké množství, protože na to tlačila vlastně Evropská komise a ty státy si musely přednakoupit vlastní vakcíny. To znamená, že pak se dopočítáváme cifer, které znamenají prostě hausnumera, kdyby každý v České republice, včetně novorozenců, měl třeba tři dávky a já si myslím, že to je. A pak se nakupují ještě v současnosti další vakcíny, když si myslíme, že to je zbytečné a dlouho se používají vakcíny na wuchanskou variantu, na tu první,“ dodala Dernerová, která velmi pesimisticky zhodnotila také to, že nevidí světlo na konci tunelu.

