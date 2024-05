Hašek (PRO): Časy se mění a s nimi i podoba a úroveň krajské samosprávy

reklama

Dobré jitro, tady… Belzebub. Jak se pozná na jižní Moravě, že budou jakékoliv volby ? Mladá fronta Dnes s velkou inzercí hnutí ANO (Česko, pro Tebe všecko se Šéfem a namalovanou českou vlaječkou na jeho obličeji) přinesla zprávu o zvolení znojemské starostky Solařové za lídryni krajských voleb, lehce pochválila náměstka hejtmana, člena Rady Jmk, člena Zastupitelstva Jmk, starostu Blanska,člena Rady města,člena zastupitelstva města etc. Jiřího Crhu z ODS (ten příkladmý výčet uvádím proto, že to byl kdysi Jiří Crha, kdo mne na doporučení marketérů nazval “japonskou kalkulačkou”) za nové jihomoravské vlaky pořízené z dotací EU a naopak napálila exhejtmana Haška a jeho krajskou vládu za opravu Jízdáren zámku v Lednici. O hejtmanech Juránkovi,Šimkovi a Grolichovi nic, což není vůči hejtmanským kolegům vůbec hezké. Tak si to rozeberme. Vrabci na střechách Zemského domu v Brně, sídla Jihomoravského kraje, si cvrdlikají o tom, že po “velké koalici” ANO a ODS se nepošilhává jen ve Sněmovně, ale i na kraji. V Brně už funguje dobře občas zakryta fíkovými listy menšiny radních z jiných stran. Jihomoravským hejtmanem je v tomto volebním období stand-up komik Jan Grolich, kterému tento žánr zůstal v krvi natolik, že skrze stand-up videa nyní provozuje nekonečný seriál “My ze 4.patra” (ve 4.patře krajského úřadu se nachází kancelář hejtmana kraje). Proti gustu žádný dišputát, jen kraj není nekonečná stand-up komedie a hejtman má být skutečný šéf kraje, ne jen komik. Jeho náměstek Jiří Crha, mimochodem bývalý velmi schopný ředitel Krajského úřadu, se pohybuje na trase Blansko-Brno-Blansko podle toho, zda zrovna plní povinnosti náměstkovské krajské či starostovské blanenské. Abych byl spravedlivý - není v tom zdaleka sám. Současné vedení Jihomoravského kraje je plné novodobých “japonských kalkulaček” napříč stranami, kdy není problém být zároveň starostou/místostarostou a krajským čímkoliv (náměstkem,radním, předsedou výboru).

Ale je ticho a klid, mlčí i Mladá fronta Dnes. No jo, není to belzebub Hašek, tak je to ok. Abych byl spravedlivý podruhé - určitě jsou mezi kolegy na kraji politici,kteří zastanou tyto pozice a mají výsledky jako třeba Jiří Crha, František Lukl, Martin Maleček a další, ovšem u některých o tom mám jako občan a bývalý hejtman se znalostí fungování kraje vážnou pochybnost. Kraj totiž nemá být jen cestovní kanceláří nebo kanceláří s reprefondem, asistentkou a občerstvením na jednání výboru či komise. Současný stav krajské opozice asi nejlépe ukázalo svolání mimořádného jednání zastupitelstva kraje (týden před termínem dalšího řádného), kde opozice nepředvedla a neprosadila fakticky vůbec nic. Pro zastupitelskou demokracii obecně je to škoda, jednání zastupitelstva jsou většinou jen formálním “odmáváním” předložených materiálů, když větší vzrušení napříč sálem navodí vedle přítomných dam snad pouze materiály týkající se rozpočtu, investic a dotací, zejména individuálních. Zájem veřejnosti o jednání zastupitelstva kraje je minimální a politická diskuse jako povinný bod na závěr už dávno pozbyla třeskutosti duelů Kadrnka-Hašek, na které se těšil kromě obou aktérů i zbytek zastupitelstva a taktéž přítomné úřednictvo.

Ale časy se mění a s nimi i podoba a úroveň krajské samosprávy v celé České republice. Na závěr dnešního komentáře pár vět k tématu fondů EU a jižní Moravě. Stojím si za tím, že Jihomoravský kraj byl v přípravě i realizaci projektů s podporou fondů EU mimořádně úspěšný, a to za všech jeho hejtmanů a krajských “vlád”. Často totiž projekty přecházely z jednoho volebního období do druhého - jeden hejtman a rada schválili záměr, další řešil smlouvy a realizaci a další byl u slavnostního dokončení - teď popisuji příběh nových krajských vlaků. Záměr vznikl za Haška (proti tuhému odporu jiných krajů), smlouvy a realizace začala za Šimka (ten si užil svoje v rámci vlastního hnutí) a vše se dokončilo a vlaky jezdí za Grolicha (a Crhy).

Měl jsem tu čest být s krajem u projektů velkých vědeckých a výzkumných center, u kotlíkových dotací, u podpory dopravní infrastruktury, u podpory EU pro město Brno ( např. nové tramvaje pro MHD). Jsem velmi hrdý na to, že ROP Jihovýchod (kraje Jihomoravský a Vysočina) patřil ke špičce jak v kvalitě projektů, tak v čerpání fondů EU a nebyl zatížen žádnými dotačními skandály, které končily jinde před trestními soudy. Velkou zásluhu na tom má tehdejší aparát ROP v čele s ředitelkou Martou Sargánkovou, dnes kvestorkou Masarykovy univerzity. Jí i jejímu týmu patří v souvislosti s úspěšným čerpáním EU fondů na jižní Moravě velké poděkování, stejně jako všem dalším, kdo se na přípravě a realizaci projektů podíleli z úrovně Jihomoravského kraje, Krajského úřadu, našich organizací a také z úrovně obcí a měst. A k lednickým Jízdárnám - nebýt tehdejšího záměru opravit je z tzv. IOP (tedy vládou, nikoliv krajem řízeného operačního programu), byly by zřejmě dodnes vážným kazem na kráse celého zámeckého areálu.

Kraj byl jedním, nikoliv jediným partnerem projektu a neurčoval sám jeho budoucí využití. Vedle expozice získala Lednice i nádherný opravený sál, který je využíván k nejrůznějším příkežitostem. A to, že památkáři po skončení tzv. doby udržitelnosti nebyli ochotni prodloužit výpůjčku rekonstruovaných Jízdáren jejich provozovateli (obec,kraj,univerzity) je velmi smutným faktem, který ovšem nastal několik let po mém odchodu z pozice hejtmana. Kdybych jím v té době byl, udělal bych maximum pro prodloužení výpůjčky a pro dohodu s památkáři, je všeobecně známo, že v jednáních o zájmech kraje jsem byl v Praze velmi úspěšný za kterékoliv vlády (opakovaně jsem např.uhájil společně s dalšími kolegy nulovou spotřební daň pro naše vinaře). Protože jsme již minuli Pardubice, končím s dnešní megadlouhou ranní glosou a zdravím z paluby RegioJetu směr Praha hl.nádraží

