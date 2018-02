Hamáček u Tvarůžkové: Jsme evropská strana, budeme aktivně vysvětlovat výhody členství v EU

Nedělního stranického sjezdu sociální demokracie, kde byl Jan Hamáček ve druhém kole hlasování zvolen předsedou strany, se zúčastnil také prezident Miloš Zeman. „Neměli jsme možnost spolu promluvit,“ vysvětlil Hamáček, že se s prezidentem nepotkal. Podle svých slov nebyl nový šéf sociálních demokratů projevem prezidenta překvapen. „Personální doporučení jsem nečekal, a také žádné nepadlo,“ uvedl a dodal, že Miloš Zeman určitě zavzpomínal na počátky své dráhy v sociální demokracii, když v projevu vyjádřil radost ze setkání se straníky. Hamáček připustil, že současnou hlavu státu podpořil v prezidentské kampani.

„Myslím, že je škoda, že Bohuslav Sobotka nebyl na sjezdu,“ odpověděl moderátorce, jak vnímá neúčast Bohuslava Sobotky na sněmu. Podle něj bývalý šéf sociální demokracie pracoval pro stranu dlouhá léta a určitě by se našel prostor na jeho názor. Co se týká vyjednávání podpory před volbou, podle Hamáčka se valná většina rozhodovala až na základě projevů. „Nějaké komunikace mezi kraji se vedly,“ pronesl šéf sociální demokracie a dodal, že mnoho delegátů se ale rozhodovalo až na místě.

Ve svém projevu na sjezdu také vyzdvihl své priority. „My musíme spolu diskutovat,“ řekl a pokračoval, že dosud se nehodící názory posouvali do kouta. „Já jsem proto, abychom tu diskusi vedli a bojovali argumenty,“ uvedl a zároveň zdůraznil, že zapotřebí bude vůle ke kompromisům a dohodě. Podle něj panují určitě rozdílné názory na zahraniční politiku nebo EU, ale to podle Hamáčka nebrání společné diskusi.

Na otázku, jak se bude strana pod jeho taktovkou dále profilovat, odpovídá: „My jsme evropská strana a bude tomu tak i pod mým vedením,“ uvedl a připomněl, že důležitým aspektem bude aktivně vysvětlovat výhody členství ČR v EU. Prioritou pro něho také bude příprava na komunální a senátní volby. „Sociální demokracie vždy, když uspěla, stála na obou nohou,“ vysvětlil Hamáček s tím, že důležité je oslovit jak tradiční voliče, tak voliče více liberálnější.

Podle něj lidé sice mají pocit, že se naší zemi daří, to je objektivní fakt, ale nemají pocit, že se na tom podílejí. Úbytek voličské základny sociální demokracie pak vnímá jako souhru mnoha důvodů. „Nejednotnost je jeden z faktorů,“ řekl a připomněl další jako řádné neprosazení kvalit sociálnědemokratických ministrů. Podle něj nešlo o věcný problém, ale především komunikační.

Volba předsedy sociální demokracie byla silně provázána s dalším průběhem vyjednávání o vládě. Podle něj působení v opozici přinese fakt, že budou házeni „do jednoho pytle s pravicovými stranami“. „Hnutí ANO se posunulo hodně do leva,“ připomíná Hamáček s tím, že v opozici by tak nemohli vystupovat jako tvrdá opozice. Ovšem situaci nyní podle jeho slov nelze předjímat. „To, že budeme vyjednávat o vládě, neznamená, že do ní vstoupíme,“ uvedl.

Trestně stíhaná osoba ve vládě je pro něho zásadní problém pro další vyjednávání. Nicméně očekává vysvětlení, jak to kolegové z hnutí ANO chtějí řešit. „Když jednáme, neznamená to, že se také dohodneme,“ připomíná znovu a dodává, že o konečném verdiktu rozhodnou všichni členové strany. Setkání s Andrejem Babišem by se tak podle Hamáčka mělo uskutečnit ještě tento týden. Podle něj hnutí ANO hledá alternativy. „Kdyby chtělo ANO vytvořit koalici s SPD a KSČM, tak už to dávno mohlo udělat,“ pronesl s tím, že ANO má evidentně zájem jednat o jiných alternativách. „My jsme připraveni jednat, ale znamená to také kompromis na obou stranách,“ dodal.

