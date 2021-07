Hana Lipovská pro PL: Volného jsem poznala jako gentlemana, paní Němcová. Odstřihnout politické neziskovky, vyvést zemi z vlivu Berlína a Bruselu

Pokud Volný blok nestáhne kandidáty DSSS, Hana Lipovská i Jana Bobošíková stáhnou svoji kandidaturu. Vadí jim totiž extremistické výroky. Kromě toho se ekonomka a kandidátka do Poslanecké sněmovny vyjádřila ke svým politickým prioritám: „Stát nemá žádné vlastní peníze. Hospodaří pouze s penězi svých občanů. A za druhé, žádný oběd není zadarmo. Řadu let jsem tyto dvě teze učila studenty na vysokých školách, teď je načase, aby se je znovu naučil i náš stát,“ řekla mimo jiné a komentovala také žalobu, kterou podala nejen na ředitele České televize Petra Dvořáka.

Nejdříve novinka. Hana Lipovská i Jana Bobošíková (Institut svobody a demokracie) se distancují od extremistických výroků v článku Deníku N, jež pronesl kandidát strany DSSS, která měla kandidovat do voleb se stranou Volný blok. Jedná se o Jindřicha Svobodu, ústeckého radního, spolupracujícího v koalici s ČSSD, TOP 09 a KSČM. Obě kandidátky za stranu Volný blok do Poslanecké sněmovny proto prohlásily, že pokud bude spolupráce obou uskupení pokračovat, hodlají svoji kandidaturu přerušit. A podle informací redakce by měla být spolupráce ukončena. Hana Lipovská k tomu pro ParlamentníListy.cz řekla, že dostála svému slovu, podle kterého by odešla, pokud by se extremistické výroky u nějakého z kandidátů DSSS objevily, a to i zpětně. A potvrdila, že pokud nebudou kandidáti DSSS staženi, vzdá se kandidatury také.

Hana Lipovská čelí v posledním týdnu kritice, protože se rozhodla kandidovat za stranu Volný blok. Politických nabídek prý měla více, ale zvolila právě tuhle. Redakci sdělila, že na rozdíl od ostatních stran, se kterými jednala, nazývá Volný blok věci pravým jménem. „Nežádá populisticky referendum o setrvání v Evropské unii nebo referendum o vystoupení z Evropské unie, ale zavazuje se přímo k vyvedení České republiky z vlivu Berlína a Bruselu. Za jeho financováním nestojí pražští šíbři a regionální kmotři, většinu nákladů tvoří čas a energie členů a příznivců. Není stranou jednoho muže a není ani byznysovým projektem. A hlavně: Volný blok má vůli věci měnit. Tato vůle převzít odpovědnost a pustit se po třiceti letech do transformace pokřiveného systému mi u řady jiných stran a hnutí chybí,“ uvedla Lipovská.

Svoboda, zachování hotovosti a zlaté rezervy

Předsedu strany Lubomíra Volného považuje za odvážného lídra, který ve Sněmovně opakovaně ukázal, že i jednotlivec zmůže mnoho, pokud je vybaven důkladnou znalostí jednacího řádu a předpisů, pokud má odvahu a pokud má za sebou podporu velké části občanů. „Vážím si také jeho ostrého odmítnutí extremismu a rasismu, které jej spolu s Mariánem Bojkem před lety vedlo k vystoupení z poslaneckého klubu SPD. Osobně jsem pak pana poslance poznala jako velmi pozorného gentlemana, nikoli jako bitkaře, jak jej v rámci šíření dezinformací nazývá senátorka Miroslava Němcová,“ vysvětlila kandidátka Pardubického kraje.

A jaké jsou její priority v případě, že by získala dostatečný počet hlasů? „Mým hlavním tématem je první programový bod Volného bloku, tedy svoboda. Svoboda, která zahrnuje vystoupení z Evropské unie, nepřipouští omezování svobody slova ani cenzuru a jednoznačně uznává, že o zákonech nesmějí rozhodovat neziskovky, nýbrž český Parlament. Jako národohospodář jsem pak spoluautorem zejména ekonomické části programu, který zahrnuje závazek nerušení hotovosti, zaručení navýšení zlatých rezerv v České národní bance, zabránění odlivu zisku do zahraničí, odstřižení politických neziskovek od veřejných rozpočtů a také řešení otázky vlastního bydlení,“ popsala Hana Lipovská. Celý program je prý založen na dvou jednoduchých myšlenkách. „Za prvé, stát nemá žádné vlastní peníze. Hospodaří pouze s penězi svých občanů. A za druhé, žádný oběd není zadarmo. Řadu let jsem tyto dvě teze učila studenty na vysokých školách, teď je načase, aby se je znovu naučil i náš stát,“ podotkla.

Lipovská: Ve volbách kandidují i další členové Rady ČT

K chuti kandidovat do Sněmovny přispělo i ochromení Rady České televize, které je členkou, i obstrukce ředitele České televize Petra Dvořáka. Prakticky až do voleb je existence a činnost rady pouze formální, neboť poslanci zatím nedovolili zbylé členy. „Považuji proto za rozumné toto ryze neproduktivní období, ve kterém lze na Kavčích horách hájit zájmy koncesionářů opravdu jen velmi obtížně, použít k informování veřejnosti o tom, jak se s jejími penězi hospodaří, jaké zájmy oligarchů, médií a politiků se nad naší zemí kříží, a především – co se v naší situaci dá dělat, abychom se nevydali na cestu do otroctví,“ řekla s tím, že kandidovat do Sněmovny je pro každého občana především velká čest.

Zatímco řešila střet zájmů ředitele veřejnoprávní televize, nyní musí vysvětlovat veřejnosti, zda se sama ve střetu zájmů nenachází, když jako členka rady kandiduje za politickou stranu. „Ve střetu zájmů nejsem a neporušuji ani zákon o České televizi – na tom se ostatně shodli i právníci a poslanci. V podobné situaci je dnes ostatně také člen Rady Českého rozhlasu Josef Nerušil, který kandiduje jako lídr pražské SPD. V roce 2013 pak do sněmovních voleb kandidovala za ODS dokonce místopředsedkyně Rady České televize Dana Makrlíková, ani její rozhodnutí nikdo nezpochybnil. V radě pak sedí například bývalý poslanec za ČSSD Jiří Šlégr či blízký spolupracovník ministra kultury René Kühn, ani jejich mandáty nikdo nezpochybňuje,“ vyjmenovala ekonomka a pedagožka Lipovská. Funkce člena Rady České televize podle zákona zaniká okamžikem zvolení do Poslanecké sněmovny, případný střet zájmů tedy podle ní nehrozí ani po volbách.

Lipovská zažalovala Dvořáka i Soukupa nejen pro podvod

Hana Lipovská tento týden zveřejnila, že podala trestní oznámení na ředitele České televize Petra Dvořáka, Jaromíra Soukupa ze společnosti Médea a další osoby kvůli finanční pohledávce související s Českou televizí. Jedná se o podezření ze spáchání trestných činů o celkovém objemu řádově v desítkách milionů korun. Lipovská uvedla, že jde především o zvýhodnění věřitele, porušení povinnosti v insolvenčním řízení, pletichy v insolvenčním řízení, podvod a trestný čin porušení povinnosti při správě cizího majetku z nedbalosti. „Nejde přitom jen o pohledávky a splátkový kalendář společnosti Médea, ale také další firmy spjaté s Jaromírem Soukupem. Jedním z důvodů trestního oznámení je zjevný nesoulad mezi vyhlášením insolvenčního řízení a datem uzavření splátkového kalendáře, nicméně o podrobnostech hovořit nemohu. S trochou sarkasmu si dovolím parafrázovat právě Petra Dvořáka: Je to živá kauza. Nicméně prozradit mohu, že orgány činné v trestním řízení trestní oznámení neodložily, ale naopak je postoupily vybrané příslušné instituci,“ podotkla aktuálně Hana Lipovská.

Současně odmítla obvinění, že jsou její kroky v Radě České televize jakkoliv politicky motivované, případně že míří proti osobě ředitele Dvořáka. „Činnost člena Rady České televize musí mířit vždy vůči generálnímu řediteli, ať už je jím Dvořák nebo třeba Smetana. Podle zákona je totiž generální ředitel ze své činnosti radě zodpovědný – a je za to námi všemi více než výborně placen. Já osobně však pochybuji, zda občan-koncesionář skutečně dostává value for money (hodnotu odpovídající ceně, pozn. red.). Mé kroky pak nejsou motivované politicky, jsou jen účelově politizované, protože jejich důsledků se mnozí obávají. Důvody jsou však ryze ekonomické: má-li být hospodaření České televize dlouhodobě udržitelné, je nezbytná jeho transformace,“ tvrdí ekonomka. Jako první nutný krok prý musí být, i ve světle kauz a skandálů Petra Dvořáka, forenzní audit. Druhým krokem pak převedení rozpočtu České televize pod transparentní státní pokladnu. „Nic z toho ovšem nesouvisí se vzájemnými vztahy mezi Petrem Dvořákem a mnou. Mě osobně Petr Dvořák zajímá jen jako Radou České televize volený a koncesionáři placený vrcholný manažer veřejnoprávní televize,“ brání se nařčením Lipovská.

Paralyzovaná televizní rada: Tři důvody?

Rada České televize je tedy momentálně ve své činnosti paralyzována nedostatečným počtem členů, které poslanci zatím nedovolili. Hana Lipovská vidí tři důvody. „Za prvé, opoziční poslanci si nechali vnutit myšlenku, že Petr Dvořák, se všemi svými kauzami, s absencí autority u zaměstnanců a se zjevně zhoršující se schopností řídit veřejnoprávní médium, je zárukou svobody slova a demokracie. Cokoli, co ohrožuje jeho dobře honorovanou pozici, tak chápou jako útok na veřejnoprávnost,“ domnívá se. Dodala také, že každá nová rada vzhledem ke všem kauzám bude muset zodpovědně zvážit, zda je naplněn § 9 odstavec 7 zákona o České televizi, tedy zda je nutné odvolat Petra Dvořáka z funkce.

„Za druhé, obava z odvolání Petra Dvořáka panuje i v hnutí ANO, neboť se proslýchá, že podle některých poradců premiéra Babiše by odvolání vyvolalo demonstrace a ty by mohly v podzimních volbách připravit hnutí ANO o potřebná procenta. Podle mých zkušeností se jedná o zcela lichou obavu. Dnes by se pravděpodobně více koncesionářů vydalo na obranu České televize před Petrem Dvořákem než na obranu Petra Dvořáka před zákonem,“ uvedla rovněž členka rady. Jako nejzávažnější však označila důvod třetí – osobní zájmy některých lidí z okolí premiéra Andreje Babiše na setrvání Petra Dvořáka ve funkci. Partnerka Marka Prchala má v České televizi pořad Deník Dity P. Žena Marka Hanče pak pořad Móda s Terezou Vu. Vzhledem k tomu, jak často Česká televize propaguje Galerii Leica ženy Petra Dvořáka, je zřejmé, že generální ředitel má pro oba muže velkorysé pochopení, které by ovšem se změnami v Radě ČT mohlo skončit. Možná i proto jsem z několika na sobě nezávislých zdrojů slyšela, že se Petr Dvořák svým kritikům směje, protože ho přece Babiš bude chránit,“ dodala nakonec.



