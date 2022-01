Handly, špinavá práce. Hilšer kopal do Babiše s Okamurou. Ale narušili mu příběh

Včera se měla projednávat korespondenční volba, která by umožnila občanům ČR volit i mimo ambasády. Ale neprojednávala se, hnutí SPD si vzalo pauzu až do konce jednacího dne. A senátor Hilšer obvinil i hnutí ANO, že se o korespondenční volbě nejednalo i kvůli němu. „Koordinace postupu byla evidentní,“ tvrdí; Tomio Okamura prý teď dělá pro Babiše špinavou práci. Ale příběh mu narušil novinář, který toho dne také seděl ve Sněmovně.

Anketa Má Viktor Orbán vaše sympatie? Má 98% Nemá 1% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 21600 lidí potvrdil také předseda SPD Tomio Okamura. SPD si kvůli návrhu Senátu odpoledne vzala pauzu až do konce jednacího dne. Čímž mimo jiné zablokovala i volbu bývalého ministra dopravy a obchodu a průmyslu Karla Havlíčka na post šestého místopředsedy Sněmovny.

Ve Sněmovně se ovšem nacházel i senátor Marek Hilšer, jenž ze zablokování projednávání novely obvinil nejen SPD, která se k odporu k novele hlásí, ale také hnutí ANO: „Dnes poslanci ANO a SPD zablokovali první čtení senátního návrhu novely zákona, který přináší distanční volbu pro občany pobývající v zahraničí. 25. ledna bude další pokus posunout novelu dál.“

Ovšem s tím nesouhlasil reportér iDnes.cz Josef Kopecký. „Poslanci ANO a SPD? Promiňte, že Vám narušuji příběh. Ve chvíli, kdy se měla projednávat korespondenční volba, vzalo si SPD pauzu do konce jednání. Jak v tom figuruje druhá opoziční strana, tedy kromě toho, že jste to napsal? Rád se poučím,“ vyzval senátora a připomenul, že i on byl ve Sněmovně při jednání přítomen.

Poslanci ANO a SPD? Promiňte, že Vám narušuji příběh. Ve chvíli, kdy se měla projednávat korespondenční volba, vzalo si SPD pauzu do konce jednání. Jak v tom figuruje druhá opoziční strana, tedy kromě toho, že jste to napsal? Rád se poučím. Také jsem byl v PSP a sledoval jednání. — Josef Kopecký (@PepaKopecky) January 14, 2022

Hilšer řekl, že nechce zkušeného novináře poučovat. „Věřím, že dobře víte, jak nyní funguje ANO a SPD. Na špinavou práci má nyní Babiš Tomia Okamuru. Nebo si snad myslíte, že Babišovo ANO korespondenční volbu podporuje?“ spekuloval senátor o dohodě mezi dvěma opozičními subjekty.

Reportér iDnesu se nezabýval otázkou, zda ANO chce či nechce korespondenční volbu. „Mně šlo o to, jak ANO dnes podle Vás zablokovalo korespondenční volbu. Chápu, že podle Vás tak, že si SPD vzalo přestávku. Proč tedy Sněmovna skončila ve 13.15, když je jednací den do 19.00? Mohlo se od 14 do 19 jednat o korespondenční volbě,“ doplnil.

Nevím, jestli to chtějí. To se ukáže. Mně šlo o to, jak ANO dnes podle Vás zablokovalo korespondenční volbu. Chápu, že podle Vás tak, že si SPD vzalo přestávku. Proč tedy Sněmovna skončila ve 13.15, když je jednací den do 19.00? Mohlo se od 14 do 19 jednat o korespondenční volbě. — Josef Kopecký (@PepaKopecky) January 14, 2022

Hilšer uvedl, že se vědělo, že projednávání korespondenční volby bude zablokováno. Kopecký mu ovšem připomenul, že kvůli zablokování korespondenční volby nemá hnutí ANO svého místopředsedu Sněmovny. „To měl být bod 3 po korespondenční volbě. A myslím, že by i zvolen byl. I hlasy z vládní koalice. Nedává tak smysl, aby bod 2 blokovali,“ mínil.

Promiňte, chci zjistit, jak "zablokovali" dnešní jednání. Hnutí ANO šlo přece o to, aby byl zvolen Karel Havlíček místopředsedou Sněmovny. To měl být bod 3 po korespondenční volbě. A myslím, že by i zvolen byl. I hlasy z vládní koalice. Nedává tak smysl, aby bod 2 blokovali. — Josef Kopecký (@PepaKopecky) January 14, 2022

Hilšer však trval na svém. „Koordinace postupu byla evidentní,“ tvrdí. A na „handly“ mezi Babišem a Okamurou se prý Kopecký má zeptat jich.

Zapomínáte na to, že měla být volba místopředsedy Sněmovny mezi K. Havlíčkem a T. Okamurou. Zájem tak neměli společný. — Josef Kopecký (@PepaKopecky) January 15, 2022

