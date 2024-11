Harrisová? Absolutní nula, neudržel se Klaus. Jako kdyby neexistovala

Kamala Harrisová byla podle Václava Klause před volbami neviditelná a vypadalo to, jako by ani neexistovala. „Ona se ničím nevymezila, neprojevila se, jen se pasivně vezla za Bidenem. Protože byl Biden nucen odstoupit, protože by prezidentské volby prohrál, tak Harrisová měla mimořádnou situaci, že se jí podařilo uchopit moc, rovnou byla navržena jako kandidátka, aniž by prošla primárkami,“ uvedl bývalý prezident.

„Je pro mne naprosto šokující, že se Harrisová stala kandidátkou Demokratické strany, to vše ukazuje bídu americké politiky,“ povzdechl si Klaus.

Před svou kandidaturou byla Harrisová „absolutní nulou“, uvedl prezident Václav Klaus ve vysílání CNN Prima NEWS.

„Harrisová opakuje stále stejné, totálně levičácké fráze. Myslím, že Kamala Harrisová je ještě víc nalevo než od Konečné,“ porovnal Klaus Harrisovou s šéfkou KSČM.

„Obávám se toho, že pokud by Harrisová vyhrála, tak to bude strašná nevýhoda pro nás všechny,“ uvedl exprezident Václav Klaus.

„I když bych si přál, aby Trump vyhrál a udělal něco s válkou na Ukrajině, tak nevěřím, že druhý den tuto válku ukončí, jak slibuje. Od Harrisové, ale v tomto stylu neslyšíme vůbec nic. Takže bych očekával, že by Trump v té šílené situaci na Ukrajině nějaký posun udělal,“ doplnil Václav Klaus.