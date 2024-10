Hašková Coolidge proti Albrightové. Rána za bombardování Srbska

Paní Coolidge Hašková, která od 70. let sloužila pod pěti prezidenty USA a následně působila na americkém ministerstvu zahraničí, je dle svých slov nešťastná z toho, kam se dostaly současné Spojené státy. „Já jsem si nikdy nepředstavovala, že se může v Americe stát to, co se stalo. Bylo to plíživé a pomalinku to tu Ameriku ovládlo. Já Ameriku miluju, jsem hrdá jak na svoje české, tak americké občanství. Jak vždycky říkám, jedna země mi dala život, druhá mi dala svobodu, když jsem ji potřebovala. Oba dva národy mám silně v srdci. A proto jsem nešťastná, když vidím, co se s Amerikou stalo,“ uvedla v rozhovoru pro Inovaci Republiky.

Začalo to podle ní už v době Billa Clintona a jeho ženy. „To už jsem v Bílém domě nebyla, ale nelíbilo se mi, co tam dělali a nelíbilo se mi ani, jak jednala Madeleine Albrightová ohledně Kosova,“ nastínila Coolidge Hašková, že bombardování Srbska jednotkami NATO byla obrovská chyba.

V tom jí potěšil prezident Miloš Zeman, který se za tuto akci západních spojenců Srbsku omluvil. „Jako šéf státu se veřejně omluvit za to, co se stalo v Srbsku, že neměl tu moc jako nová zemička v NATO zakročit. To se mi na něm líbilo a to oceňuju dodnes. On byl velice silný a dobrý prezident, morálně silný prezident České republiky, ty jeho kvality, jako odvaha, autentičnost, myslím, že když končil, tak jsme před ním měli všichni pokleknout a poděkovat mu. Ale historie to ukáže,“ je přesvědčená Coolidge Hašková, která pochválila i prezidenta Václava Klause.

Anketa Obáváte se odklonu České republiky od jádra EU? Obávám 4% Neobávám 1% Tento odklon vyžaduji 93% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 21145 lidí

Míní, že lidé si sami vyberou, na jaké straně chtějí být a koho volit, ale musíme dát svobodný prostor pro slušnou diskusi. „Když jdete do situace, kde jsou dva názoroví oponenti a musí se dohodnout, což je věc, kterou nyní vidíme na celém světě, tak se oba dva musí cítit jako rovnocenní, že mají stejný respekt jednoho k druhému,“ vysvětlovala.

Paní Coolidge Haškové vadí současná tzv. politická korektnost, která nahradila dřívější respekt a přirozenou autoritu. „Američané dříve měli respekt jeden k druhému, respekt vycházel ze srdce, ale politická korektnost vychází z hlavy nějakého úředníka. Tohle podle mě nejvíce poškodilo Ameriku, to vám potvrdí všichni v USA,“ pokračovala. A obloukem se dostala k letošním americkým prezidentským volbám, ve kterých jednoznačně fandí Donaldu Trumpovi.

„Trump je osobnost, něco zažil. On jen neseděl někde v patře obklopen mramorem a nemaloval obrázky, jak mají vypadat ty mrakodrapy, které se měly postavit. On šel mezi lidi, mezi dělníky a mluvil s nimi a děkoval jim a tvrdil jim, že právě díky nim ty budovy budou ty nejlepší budovy v celé Americe. Takhle on motivoval lidi, a to stejné dělá i v politice, takto zjednodušeně řečeno,“ podotkla paní Coolidge Hašková.

Zatímco Joe Biden podle ní nikdy nic pořádného nedokázal za 50 let v politice. „On v Senátu nepřinesl nic, na co by měl být nějak pyšný, nějaké velké vítězství,“ řekla. „Trumpovi dávám kredit ještě za to, že nezačal žádnou válku a že důstojně skončil některé konflikty z minula,“ dodala s přáním, aby všechny současné války skončily.