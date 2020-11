Havárie: Komunisti tahají Babiše na nudli. A dorazil to Šídlo

reklama

Šéf komunistů Vojtěch Filip dlouhodobě prohlašoval, že rozpočet podpoří pouze pod podmínkou, že se sníží výdaje na armádu o 10 miliard korun. Tuto podmínku ale neprosadil, podle Andreje Babiše je armáda důležitá pro bezpečnost občanů a je nezbytné, aby byla konečně dovybavena moderní vojenskou technikou.

Babiš nevyhovění komunistům deklaroval již dříve, naposledy na tradičním velitelském shromáždění armády. „Bojujeme společně proti pandemii a já bojuji za váš rozpočet. Na mě se můžete spolehnout. Já podporuji armádu a určitě to tak zůstane,“ prohlásil premiér podle informací serveru Idnes.cz.

Komunisté proto rozpočet nepodpořili a neučinila tak nakonec ani vládní ČSSD. Místopředseda sociálních demokratů Roman Onderka totiž neprosadil posílení rozpočtu ministerstva kultury o 300 milionů korun na podporu živého umění. Nakonec tak pro rozpočet hlasovali jen zástupci hnutí ANO.

Rozpočet se bude finálně schvalovat v Poslanecké sněmovně v prosinci a hrozí, že bez pomoci KSČM nebude vláda schopna rozpočet prosadit. Rozpočet počítá se schodkem 320 miliard korun a ze strany opozice se kvůli velké kritice rozpočtu podpora neočekává. Schodek se navíc může navýšit, protože poslanci odhlasovali nový daňový balíček, který může státní kasu stát dalších 130 miliard korun.

V poslední době se nejedná o několikátou neshodu mezi vládními stranami, velké rozbroje vyvolal zejména daňový balíček, pro který nakonec nehlasovala vládní ČSSD, která přišla s vlastním návrhem. Návrh hnutí ANO se nakonec podařilo schválit díky hlasům opoziční ODS.

Šéf ODS Petr Fiala ale v rozhovoru pro server Irozhlas.cz naznačil, že schválený balíček nemusí projít v Senátu, kde má ODS většinu. Senátoři ODS by podle Fialy mohli daňový balíček vrátit s požadavkem na zvýšení daně na 16 procent.

„Máme řešení pro následující postup a předložili jsme dva návrhy, o nichž jsme připraveni jednat a které bych nazval velkou dohodou mezi Poslaneckou sněmovnou, Senátem a samosprávami o velkém snížení daní. V první variantě počítáme s tím, že zůstane 15procentní základní sazba a sleva na poplatníka bude ve výši přibližně 28 800 korun a ve druhé variantě pak s tím, že základní sazba daně bude 16 procent a sleva na poplatníka opět v hodnotě přibližně 28 800 korun. Počítáme také s kompenzacemi pro obce a kraje,“ představil možnou novou podobu balíčku Fiala.

Vládní zmatky kolem daní a rozpočtu na svém facebooku okomentoval novinář Jidřich Šídlo. „Jak se vládne v Česku, kapitola rozpočet 2021,“ napsal ironicky. „Dáte do Sněmovny rozpočet, od oka nahodíte schodek 320 miliard a necháte ho projít prvním čtením. Pak teda jdete zrušit superhrubou mzdu a snížíte daně, absolutně si to ve Sněmovně nepohlídáte a nevyjednáte, takže na konci s překvapením zjistíte, co jste to odhlasovali, jejda, navíc se vykašlete na to, co jste slíbili prezidentovi, takže jdete prosit do Senátu, aby vás zachránil, i když jste o nich docela mluvili jako o špíně,“ shrnuje Šídlo.

Dodává, že Babiš mezitím také stihl „rozladit“ svého koaličního partnera, přičemž sociální demokraté by podle Šídla měli při troše sebeúcty již z vlády dávno odejít. „A pak řeknete komunistům, na nichž závisí existence vlády, že vás jejich požadavky na snížení armádního rozpočtu nezajímají, nazdar,“ je pobavený komentátor a dodává, že odmítnutí snížení peněz na armádu je snad jediný správný Babišův krok.

Podle Šídla ale tím pádem Babiš přišel při vyjednávání o rozpočtu o všechny své spojence. „Takže jediný, kdo je ochotný teď hlasovat o rozpočtu, v němž vám tak trochu chybějí peníze, jste vy sami. 25. listopadu. A to ještě úplně přesně nevíte, jak to dopadne s těma daněma. Uprostřed hluboký ekonomický a zdravotní krize. Ono to zřejmě nějak dopadne, ale nic takovýho jsem nikdy neviděl,“ nechápe Šídlo.

