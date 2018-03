Havel a Soros? Pravda vyšla najevo

„Počátkem února 1986 se Havel poprvé setkal se Sorosem. A v dopise F. Janouchovi si mimo jiné postěžoval, jak jsou Američané neschopní. Je to půvabné a naprosto přesné... Člověk se pak lecčemus v americké politice nediví,“ podotkl Plesl.

George Soros byl před nedávnem v hledáčku reportérů České televize v pořadu 168 hodin. „George Soros, ročník 1930. Maďarský žid. V roce 1947 emigroval do Británie, kde absolvoval prestižní London School of Economics. V Americe od 70. let vydělal na spekulativních obchodech miliardy dolarů. Mecenáš a filantrop,“ poznamenal redaktor s tím, že pro některé je to hlavně ďábel, jenž penězi ovlivňuje světovou politiku.

Celý pořad najdete ZDE.

„Opravdu pro nás pro všechny, kdo jsme příznivci demokracie, svobody, otevřené společnosti, je George Soros jednou z největších osobností druhé poloviny 20. století,“ poznamenal profesor Igor Lukeš. V Maďarsku je však Soros nepřítelem státu, kdy jej premiér země Viktor Orbán obviňuje, že chce do Evropy přivést miliony migrantů.

„Máte-li frustrovanou společnost, tak je vždycky strašně dobré postavit nějaké zlo, které za všechno může. A ta současná maďarská vláda volila, zvolila tuhle cestu,“ poznamenal hungarista Eugen Gál. A jménem George Sorose pak straší i čeští politici z SPD a z KSČM.

George Soros se u nás angažoval už před sametovou revolucí. Jak uvedl profesor Lukeš, Soros posílal do východní Evropy počítače, posílal tam tiskárny, posílal tam někdy i třeba jenom papír nebo tiskařský inkoust.

„On je člověk, který nerespektuje politické strany. On je člověk, který nerespektuje jednotlivé státy. On chce vytvořit celosvětovou společnost. A tam by všichni lidé byli údajně občany, světoobčany,“ podotkl také velký Sorosův kritik Václav Klaus. „Rozbíjí základní politické struktury, rozrušuje, narušuje. A je to všechno havlovský boj nepolitické politiky se skutečnou politikou, s politickými stranami a podobně,“ dodal exprezident.

autor: vef