Havel tu chybí, míní Stanislav Křeček. Ale ne tak, jak by se to kavárně líbilo

Dnes by se dožil 86 let Václav Havel. Jak v kontextu dnešní situace chápat jeho odkaz? zeptaly se PL.cz v anketě. „Václav Havel by si zasloužil historickou analýzu, co se povedlo a nepovedlo. Plastický životopis, dokud žijí účastníci, ale s odstupem, který už máme. Devadesátá léta obecně potřebují důkladné zpracování. Snad se dožiju zhodnocení velké trojice porevolučních dějin - Václava Havla, Václava Klause a Miloše Zemana. Byli trojjedinou součástí jedné epochy. A fungovali nejlépe dohromady,“ uvedl v ní Roman Šmucler. A podle ombudsmana Stanislava Křečka Havel chybí. Ale trochu jinak.

„Václav Havel byl morální autoritou, kterou Česko potřebovalo, aby se dokázalo vymanit z dědictví komunismu. V nastalém politickém boji bohužel nedokázal zabránit Václavu Klausovi, aby novou republiku unesl pro svoje cíle. Přesto mu za jeho přínos náleží dík a obdiv,“ okomentoval Mikuláš Peksa, europoslanec za Pirátskou stranu, předseda Evropské pirátské strany.

„Klíčová osobnost, zakladatel a symbol polistopadového režimu. Kým byl pro USA George Washington, kým byl pro první republiku TGM, tím byl pro polistopadové Česko Václav Havel,“ vysvětlil Roman Joch, ředitel Občanského institutu.

„Václav Havel byl člověk bytostně politický celý svůj život. I proto mohl být prezidentem republiky velkého formátu,“ konstatoval Cyril Svoboda, bývalý ministr zahraničí a předseda KDU-ČSL.

„Na Václava Havla, jeho osobnost i dopady jeho činnosti mám velmi vyhraněný názor, že negativa převážila pozitiva,“ upozornil Jiří Kobza, poslanec SPD, bývalý diplomat.

„No, tak to je otázka za milion! Samotného by mě zajímalo, co by Václav Havel říkal tomu, že z jeho nejslavnějšího hesla ‚Pravda a láska musí zvítězit nad lží a nenávistí‘ se v podání jeho pseudoliberálních pohrobků jaksi vytratilo jedno slůvko. Aktuální podoba Havlovy nejslavnější věty totiž momentálně zní takhle: ‚Pravda a láska musí zvítězit lží a nenávistí!‘ Libtardí pokrytci nás o tom přesvědčují den co den,“ okomentoval Petr Štěpánek, první místopředseda Trikolory.

„Václav Havel pro mne vždy bude symbolem nenásilné cesty k demokracii. Dokázal lidi přesvědčit o nezbytnosti obětí a zároveň jim dát naději na lepší budoucnost. To dnes velmi schází,“ myslel si Michael Šmarda, předseda ČSSD, starosta Nového Města na Moravě.

„Čest jeho památce,“ stručně zareagoval Pavol Lukša, předseda strany Dobrá volba 2016, starosta Čeladné.

„Chybí nám dnes jako málokdy předtím. Už jen proto, aby jeho odkaz nebyl užíván jako vyprázdněný pojem proti názorovým odpůrcům a který já chápu jako právo na svobodný život i těch, kteří si svobodu nemohou koupit,“ uvedl Stanislav Křeček, veřejný ochránce práv, ombudsman.

„Dnes výrazná osobnost Václava Havla vyniká s bezradností hledání výrazného prezidentského kandidáta. Václav Havel byl nezpochybnitelným úspěšným kandidátem na československého prezidenta a následně i prezidenta České republiky. Pak jsme měli za prezidenty výrazné osobnosti Václava Klause a Miloše Zemana. Současní kandidáti nedosahují jejich úrovně. Absence výrazné osobnosti dokazuje i bezradnost vládních stran navrhnout společného kandidáta, kandidáta nemá ani několik měsíců před volbami největší opoziční strana. Současná nová politická generace nemá osobnosti typu velké polistopadové trojky Václava Havla, Václava Klause a Miloše Zemana,“ povšiml si Zdeněk Koudelka, právník, bývalý poslanec.

„Václav Havel by si zasloužil historickou analýzu, co se povedlo a nepovedlo. Plastický životopis, dokud žijí účastníci, ale s odstupem, který už máme. Devadesátá léta obecně potřebují důkladné zpracování. Jenže Václav Havel je hlavně symbol. Jako byl před druhou světovou válkou TGM. Takže převládají emoce a hojně se využívá v politickém provozu pro tu či onu stranu. A tak analýza mimo uzavřená pracoviště zatím možná není. Snad se dožiju zhodnocení velké trojice porevolučních dějin – Václava Havla, Václava Klause a Miloše Zemana. Byli trojjedinou součástí jedné epochy. A fungovali nejlépe dohromady,“ domníval se Roman Šmucler, prezident České stomatologické komory.

„Václav Havel byl prezidentem v devadesátých letech. Současná doba je ale zcela jiná, a proto jeho odkaz lze chápat v odstupu dvaceti třiceti let,“ sdělil Marian Keremidský, první místopředseda Strany práv občanů.

„Václav Havel byl prezidentem, který ztělesňoval podobně jako T. G. Masaryk ideály demokracie, úcty k lidským právům a humanismu a prozápadního směřování naší země. Právě dnes v době agresivní války Putinova režimu vůči Ukrajině naléhavě potřebujeme mít prezidenta, jako byl Václav Havel,“ je přesvědčena Hana Kordová Marvanová, nově zvolená senátorka za obvod Praha 11.

„Havlův odkaz je především poselství, že svoboda a demokracie není předem nic daného. Neustále se za ni musí bojovat, neustále ji opatrovat, bránit a kultivovat,“ vysvětlil Libor Rouček (ČSSD), bývalý europoslanec, místopředseda Evropského parlamentu, ale i mluvčí ČSSD a vlády Miloše Zemana.

„Václav Havel dobře věděl, o čem mluví, a jeho odkaz je čím dál živější. Bohužel se někdy jeho slovy zaštitují lidé, kteří posunuli úroveň morálky a demokratických principů do úplně jiné dimenze,“ upozornila Milada Voborská, poslankyně hnutí STAN, místopředsedkyně volebního výboru, starostka městské části Praha-Satalice.

„Jako odkaz, který Češi nenaplnili. Je to odkaz úcty k hodnotě svobody, vynakládání ceny za její udržení. Absurdně až ve stínu posledního prezidenta řadě lidí dochází, že mít Havla prezidentem nebylo samozřejmostí. Teprve v dnešní rozvrácené společnosti začínají alespoň někteří o Havlovi přemýšlet,“ uvedl František Laudát, předseda Klubu angažovaných nestraníků.

Ing. František Laudát

Předseda Klubu angažovaných nestraníků (KAN)

„Otázka je poněkud nejednoznačná, proto uvedu heslo, co se mi vybavuje jako první a které spíš popisuje dobu pře sametovou revolucí: Jeden za všechny, všichni za hovno,“ sdělil Roman Kříž, zakladatel Libertariánského institutu.

„Pod jménem Václav Havel se skrývají dva různé profily. Jeden je idealizovaný morální vzor, značka, která sehrála důležitou roli zejména v zahraniční politice. Druhý je reálná postava. každý, kdo jej znal, ví, že se od sebe tyto dva profily značně liší. V některých situacích vycházel rozpor na povrch. Například v říjnu 1991 předložil Federálnímu shromáždění šest textů a požadoval jejich rychlé schválení v podobě ústavních zákonů. Texty přitom vůbec neměly podobu legislativních návrhů. Protože se federální poslanci netvářili, že by texty mohly být takto projednány, svolal Havel demonstraci proti svému vlastnímu parlamentu a sám na této demonstraci vystoupil. Připomeňme si, že podobná situace tehdy nastala také v Rusku, Jelcin tehdy budovu ruské dumy ubránil. Myslím, že právě úcta k Václavu Havlovi by měla směřovat k tomu, že si jej nebudeme idealizovat a oceníme skutečné kroky, které demokracii u nás prospěly, a zároveň budeme kriticky hodnotit situace, kdy demokracii uškodil. Trvale je neudržitelné, aby tyto dva profily existovaly vedle sebe, poškozovalo by to naši demokracii do budoucnosti. A domnívám se, že Václav Havel by si přál pravdivé hodnocení,“ konstatoval Jiří Payne, bývalý europoslanec za Svobodné.

