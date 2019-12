Havel už je pryč! Elita? Někteří z nich to řeknou nahlas. Volební právo jen pro někoho? Stonjeková u Xavera šila do „kavárny“

„Slýcháme z médií, že je tady nějaká ‚lepší část společnosti‘, která ví, jak se chovat, jak volit – a potom jsou tady ostatní, kteří tedy volí špatně a špatně se chovají,“ řekla nedávno komentátorka Karolina Stonjeková na XTV u moderátora Luboše Xavera Veselého. Neslušní a špatní lidé však jsou „na obou stranách“. „Teď, po třiceti letech, jsme se dostali do bodu, kdy už se někteří intelektuálové nebo známé osobnosti nestydí říct, že by demokracie či volební práva měla být selektivní, a ne pro všechny,“ ukázala na „pachatele dobra“. Došlo i na ředitele spolku Evropské hodnoty Jakuba Jandu či na nespokojnost některých herců, kteří by rádi viděli někoho, kdo by razil názory zesnulého prezidenta Václava Havla.

Následně přiblížila, jak vnímala letošní oslavy 17. listopadu. K rozhodnutí prezidenta Miloše Zemana neoslavit tento významný svátek na veřejnosti, nýbrž v soukromí u svíčky, říká, že to je čistě věc hlavy státu. „Výročí 17. listopadu bylo tak přeexponované, dohnané za hranu, že mám pocit, že když se říká, že národ je rozdělený na dvě poloviny, tak není, protože je rozdělený na tři třetiny. Jedna třetina jsou antibabiš, druhá třetina jsou Babiš. A pak jsme my, kteří nad přetahováním předchozích dvou třetin kroutíme hlavou,“ řekla. Nejrůznější skupiny si dle ní přisvojují výročí 17. listopadu či 28. října, což dle ní vede k tomu, že není prostor vzpomínku důstojně připomenout.

Došlo i na videozáznam z Národní třídy, kde poslanec a předseda Trikolóry Václav Klaus mladší si musel vyslechnout od několika přítomných pískot a nadávky.

„Zvuková kulisa z Národní třídy byla výživná. Tohle je jedna z věcí, které mi neuvěřitelně vadí, protože je úplně jedno, jaký politik tam přijde. Je úplně jedno, jak moc s ním nesouhlasím, ale bránit někomu, aby šel uctít památku důležitého výročí, to jsou věci, které jsou naprosto nedůstojné,“ konstatuje.

Na Národní třídě během oslav byl Václav Klaus ml., doprovázený svou malou dcerou, pískotem zjevně zaskočen. Demonstrantům vzkázal: „Já jsem tu na rozdíl od vás byl.“ Klaus mladší se v roce 1989 jako student účastnil tehdejších protestů a byl jedním ze studentů zmlácených na Národní třídě.

„Slýcháme z médií, že je tady nějaká ‚lepší část společnosti‘, která ví, jak se chovat, jak volit – a potom jsou tady ostatní, kteří tedy volí špatně a špatně se chovají,“ uvedla. Podle ní je ale díky těmto podobným videím jasné, že „špatní a neslušní jsou na obou stranách“. To by dle jejích slov měli mít na paměti ti, kteří se „vyžívají v neutuchajícím moralizování“. „Pán se choval jako hulvát, a to, že měl na klopě odznáček Milion chvilek, z něj morálně menšího hulváta nedělá,“ vyplísnila jednoho z nevhodně chovajících se mužů.

Jiného přivítání se během oslav dostalo předsedovi poslaneckého klubu TOP 09 Miroslava Kalouska. Ten se dočkal velkého přivítání a volání „Míra na Hrad“. Podle Stonjekové za to může „sociální bublina“ poslancových přívrženců z Prahy a lidé, kteří podporují Kalouskovo „spasitelství před Babišem“.

A pokračovala slovy o demonstracích Milionu chvilek. Upozornila, že přestože se jedná údajně až o 300 tisíc lidí, tak premiér Andrej Babiš, proti kterému jsou protesty vedené, dokáže k volebním urnám dovést šestinásobek lidí. „To je to, co se počítá,“ doplňuje s tím, že tři sta tisíc „je pěkné číslo, ale je to pět procent volebních výsledků“.

U dotazu, zda je lepší současný premiér Andrej Babiš, nebo byl lepší ve funkci jeho předchůdce Bohuslav Sobotka, kritikou nešetřila. „To je jako zeptat se, jestli chci dostat facku přes levou nebo pravou tvář,“ řekla. Sobotkovu vládu dle ní již tehdy ovládal Babiš. Sobotkovi však nelze vyčítat, že by stát řídil „jako vlastní firmu“.

Pozastavila se i nad tím, kam jsme za třicet let svobody došli. „Teď, po třiceti letech, jsme se dostali do bodu, kdy už se někteří intelektuálové nebo známé osobnosti nestydí říct, že by demokracie či volební práva měla být selektivní, a ne pro všechny,“ upozorňuje na „pachatele dobra“. Děje se to proto, jelikož někteří nejsou schopni rozdmýchat, že dlouhodobě prohrávají.

Jistá paralelu lze vidět mezi protesty Milionu chvilek u nás a „žlutých vest“ ve Francii. Žluté vesty protestující proti tamnímu prezidentovi Emmanuelu Macronovi však dle ní alespoň zahýbaly s jeho podporou. To se zde neděje a hnutí ANO se „fatálně nepropadá“. Ultimáta chvilkařů jí pak připomínají komedii „Vrať se do hrobu!“. Nemají totiž nic, co by Babiše donutilo je splnit.

Řeč přišla i na neúspěšného prezidentského kandidáta Jiřího Drahoše. Ten podle ní šanci na Hrad nemá. „Já si to nemyslím, ale pochybuji, že si to paní Drahošová myslí,“ podotkla k jeho šancím. Drahošův nejpřirozenější projev podle ní byl ten, kdy z něj spadlo břímě poté, co mu již bylo jasné, že se prezidentem nestal.

Za nejlepšího porevolučního premiéra vidí komentátorka Václava Klause. Nejslabším byl například Mirek Topolánek. Ohledně toho, zda by radši měla současného premiéra, či předsedu Pirátů Ivana Bartoše, říká, že jí z toho lépe vychází současný ministerský předseda. V politice prý není potřeba, že se někdo „umí usmívat a má roztomilé kudrliny“. Xaver si neodpustil poznámku na ředitele spolku Evropské hodnoty Jakuba Jandu. „Je pravda, že na něho by už nemohl vyplavat žádný skandál,“ pobavila se komentátorka s poukazem na Jandovo účinkování v pornofilmech.

Dle jejích slov média nezávislá nejsou a „z principu podezřelý“ je pro Stonjekovou ten, kdo si na to chce „hrát“. Veřejnoprávní média, dle ní slouží u nás k tomu, aby udržela svět úzké skupiny intelektuálů, politiků či známých osobností. „Oni mají díky nim pocit, že jejich svět ještě existuje,“ říká. To má být právě důvod, proč za veřejnoprávní média platíme koncesionářské poplatky.

Závěrem nakousla i téma umělců a jejich strachu. Ten dle ní pramení z toho, že jejich kandidáti prohrávají u zásadních voleb a politici dnes nereprezentují jejich vidění světa a politiky. Posledním, kdo jejich vidění razil, byl prezident Václav Havel. Dnes je to však více než třináct let, co svého kandidáta „umělci“ už nemají.

