Havlovy narozeniny: Rakušan, Nerudová, Fiala, všichni vzpomínají. Hlavně na to, proti komu se vymezoval

5. října se narodil Ferdinand Vaněk neboli první porevoluční prezident Václav Havel. Kdyby v roce 2011 neopustil tento svět, oslavil by letos 88. narozeniny.

Předseda vlády a předseda ODS Petr Fiala prozradil, že na Havla vzpomíná. „Vzpomínáme na Vás, pane prezidente,“ napsal premiér.

Ze členů vlády si na narozeniny Václava Havla vzpomněl vedle premiéra např. ministr pro evropské záležitosti za hnutí STAN Martin Dvořák. A připomněl inzerát, který se objevil v komunistickém tisku ještěš v době, kdy tuto zemi drtili v rukou komunisté. „Jeden český velikán by dnes oslavil 88. narozeniny. I letos vzpomínám...“ napsal člen vlády na sociální síti X.

Jeden český velikán by dnes oslavil 88. narozeniny. I letos vzpomínám... pic.twitter.com/jA9PjZQP3e — Martin Dvořák ?? (@_MartinDvorak) October 5, 2024

Hnutí STAN připomnělo Havlovo krédo, že „pravda a láska musí zvítězit nad lží a nenávistí“. „Dnes by Václav Havel oslavil 88. narozeniny. Díky za všechno, pane prezidente!“ složili Havlovi poklonu členové druhého nejsilnějšího vládního subjektu. Alespoň podle počtu poslanců.

Dnes by Václav Havel oslavil 88. narozeniny. Díky za všechno, pane prezidente!?? pic.twitter.com/U8ZzQrGrBl — Starostové a nezávislí • STAN (@STANcz) October 5, 2024

První místopředseda vlády, ministr vnitra a předseda hnutí STAN Vít Rakušan se vyjádřil o něco obšírněji.

V tu chvíli by ho (Rakušana) prý ani v nejmenším nenapadlo, že v roce 2024 se někteří lidé budou zdráhat přihlásit se k odkazu tohoto prezidenta. A stejně tak ho nenapadlo, kdo obsadí prezidentský post na celých 20 let po Havlově odchodu z úřadu.

„Absolutně jsem tehdy nepočítal s tím, že na dvacet let tenhle pocit ztratím. Že po Havlovi přijde doba, kdy dvě dekády nebudu cítit pýchu, ale často stud a znechucení. Kdy charisma a sílu osobnosti vystřídá sebestřednost a pomstychtivost,“ kroutil hlavou Rakušan.

A nahlas se přihlásil k tomu, že je „havloid“ a jako takový odmítá ustupovat zlu a hlouposti. “Jsem Havloid. Jsem pravdoláskař. Jsem pyšný na to, že jsem mohl žít a vnímat dobu, kdy byl Václav Havel prezidentem,“ prohlásil Rakušan.

Dospíval jsem v devadesátkách. Byl jsem mladý, ve všech směrech svobodný. A měl jsem rád svého prezidenta. Přišlo mi to úplně normální. Nebylo v tom nic umělého, podlézavého, žádná falešná adorace. Vážil jsem si ho, byl mi prostě sympatický. Bavil mě a zajímal. A byl jiný. Vedle… pic.twitter.com/eek6WvrSrV — Vít Rakušan (@Vit_Rakusan) October 5, 2024

Michaela Šebelová, poslankyně hnutí STAN, upozornila, že dnes je opět třeba projevovat odvahu tak, jak ji projevoval Havel. A připomněla jednu z Havlových myšlenek.

Na tentýž citát se na sociální síti X odvolal i poslanec TOP 09 Jan Jakob. A přidal fotografii, na níž se objevil Václav Havel ve společnosti Karla Schwarzenberga.

V této době zase platí více než dříve. Resp. to riziko je nyní výrazně vyšší. ... https://t.co/CuvoSipEyn — Michaela Šebelová (@SebelovaM) October 5, 2024

„Žádám vás snažně, abyste nepodpořili ty, kteří vám slibují, že všechno vyřeší za vás. Takoví lidé chtějí, abyste jen mlčeli, poslouchali a drželi krok".

Všechno nejlepší tam nahoru, pane prezidente! pic.twitter.com/bHdgsqGiFC — Jan Jakob (@Jan_Jakob) October 5, 2024

Ministr pro vědu, výzkum a inovace Marek Ženíšek (TOP 09) zdůraznil, že Havel toho pro Čechy, Moravany a Slezany udělal opravdu hodně. „Václav Havel by dnes měl narozeniny. Chybí nám i světu, ale jeho odkaz žije dál - je na nás všech, kteří jsme ho měli rádi nebo chápeme jeho význam pro ČR, abychom ho hájili. Hodně toho pro nás udělal a my to musíme chránit. Všechno nejlepší, pane prezidente!“ napsal ministr Ženíšek.

Václav Havel by dnes měl narozeniny. Chybí nám i světu, ale jeho odkaz žije dál - je na nás všech, kteří jsme ho měli rádi nebo chápeme jeho význam pro ČR, abychom ho hájili. Hodně toho pro nás udělal a my to musíme chránit.

Všechno nejlepší, pane prezidente!?? pic.twitter.com/eHPOrI5lV7 — Marek Ženíšek (@zenisek_m) October 5, 2024

O slovo se přihlásil i ministr zahraničních věcí a dnes již nestraník Jan Lipavský, bývalý pirát. „Odkaz Václava Havla stále přetrvává. Věřím, že by byl hrdý na to, že se česká diplomacie vrátila k zahraniční politice, kterou zastával. Když při svých cestách zahraničním kolegům předávám nějaký dárek, nemůže to být nic jiného než Havlův průvodce Prahou. *5. 10. 1936,“ napsal Lipavský.

Odkaz Václava Havla stále přetrvává. Věřím, že by byl hrdý na to, že se #CeskaDiplomacie ???? vrátila k zahraniční politice, kterou zastával. Když při svých cestách zahraničním kolegům předávám nějaký dárek, nemůže to být nic jiného než Havlův průvodce Prahou. ??? *5. 10. 1936 pic.twitter.com/IpAc336rbU — Jan Lipavský (@JanLipavsky) October 5, 2024

Na Havla zavzpomínal i český diplomat Tomáš Hart, který momentálně působí na postu v Mexiku. „V tento den, 5. října, se narodil Václav Havel (1936-2011), bývalý český prezident a ochránce lidských práv. Jeho odkaz žije v boji za demokracii a mezinárodní spolupráci, kterou celý život prosazoval,“ napsal diplomat na sociální síti X. Španělsky.

En este día, 5 de octubre, nació Václav Havel (1936-2011), expresidente checo y defensor de los derechos humanos. Su legado sigue vivo en la lucha por la democracia y la cooperación internacional, que promovió a lo largo de su vida.#OnThisDay pic.twitter.com/qmJf1F6PZi — Tomáš Hart (@HartTomas) October 5, 2024

Obdobná slova zazněla i ze strany české diplomacie působící v Izraeli. „Spása tohoto lidského světa nespočívá nikde jinde než v lidském srdci, v lidské schopnosti reflektovat, v lidské mírnosti a lidské odpovědnosti,“ upozorňoval za svého života Václav Havel. „Kéž jeho odkaz nadále žije s námi všemi,“ zaznělo od české diplomacie v Izraeli.

"The salvation of this human world lies nowhere else than in the human heart, in the human power to reflect, in human meekness, and in human responsibility."

On this day, 88 years ago, ???? president Václav Havel was born. May his legacy continue to live on with us all.

???? pic.twitter.com/Lg87lUeyEi — Czech Rep. Office Ramallah (@CZRepOfficeRAMA) October 5, 2024

Narození Václava Havla připomněla také česká ambasáda v Thajsku.

???? Václav Havel was born on this day in 1936 ?? pic.twitter.com/NHAkl2FTsY — Czech Embassy Bangkok | ????????????????????? (@CZEmbassyTHA) October 5, 2024

Ministerstvo kultury vedené Martinem Baxou z ODS připomnělo další Havlovu myšlenku. „Pracujte na něčem, co je dobré, a ne jen proto, že to má šanci na úspěch,“ zdůrazňoval první český prezident zvolený v roce 1993.

„Pracujte na něčem, co je dobré, a ne jen proto, že to má šanci na úspěch.“

Václav Havel

5. 10. 1936#nezapominame ?? pic.twitter.com/8GzOQVVSXi — Ministerstvo kultury (@MinKultury) October 5, 2024

Iniciativa Dárek pro Putima, která shání finanční prostředky na nákup vybavení pro bránící se Ukrajince, připomněla další Havlovu myšlenku: „Naděje není přesvědčení, že něco dopadne dobře, nýbrž jistota, že něco má smysl. Bez ohledu na to, jak to dopadne.“

Pokaždý, když se mi vybijou baterky a hledám další energii, vzpomenu si na tuhle větu. 88. narozeniny by dnes oslavil Václav Havel.♥? pic.twitter.com/WFIyBQ3RxI — Dárek pro Putina (@DarPutinovi) October 5, 2024

Publicista Jan Neubauer konstatoval, že Havel byl svým přístupem k životu trnem v oku mnoha lidem v minulosti, ale i v současnosti. „Inzerát s blahopřáním Ferdinandu Vaňkovi (hlavní postavě Havlovy hry Audience) otiskla sobotní příloha Rudého práva (sic!) Haló sobota dne 7. října 1989. Doba těhotná očekáváním dnů příštích. Redakci Rudého práva čekaly v následujícím týdnu dosti velké nepříjemnosti,“ vrátil se Neubauer k dnes dobře známému inzerátu.

Václav Havel.

prezident Československa a Česka,

narodil se dnes r. 1936

Dramatik, intelektuál, disident, osobnost…

Obdivován venku, kritizován doma.

Trnem v oku i osinou v zadku mnohých podivných existencí tehdy i dnes.

Jeho

"Nic lidského mi není cizí"

jej vystihují.



1/3 pic.twitter.com/HqK46Gg6Te — Jan Neubauer (@neubJan) October 5, 2024

„Prezidentovi Václavu Havlovi poslala do nebe blahopřání i Věra Kovářová z hnutí STAN. „Všechno nejlepší, pane prezidente. Dnes by oslavil Václav Havel 88. narozeniny,“ napsala Věra Kovářová z hnutí STAN.

Všechno nejlepší, pane prezidente. ???? Dnes by oslavil Václav Havel 88. narozeniny. pic.twitter.com/2V11WpCvhJ — Věra Kovářová (@v_kovarova) October 5, 2024

Ozvala se také bývalá ministryně pro vědu a výzkum Helena Langšádlová (TOP 09). „Dnes vzpomínám na pana prezidenta Václava Havla, který by oslavil 88 narozeniny. Demokracie a svoboda nejsou samozřejmostí. Nikdy nezapomeneme,“ sdělila.

Dnes vzpomínám na pana prezidenta Václava Havla, který by oslavil 88 narozeniny. Demokracie a svoboda nejsou samozřejmostí. Nikdy nezapomeneme ??#zaČeskourepublikumásmyslbojovat ?????? #díkyzavašelajky ???? pic.twitter.com/4l7b8maJyE — Helena Langšádlová (@H_Langsadlova) October 5, 2024

Mezi gratulanty se zařadila také europoslankyně za hnutí STAN Danuše Nerudová.

„Pane prezidente, chybíte nám více než kdy jindy. Děkuji za vaši odvahu říkat nepopulární věci, za váš neúnavný boj za svobodu a za to, že jste z malé země udělal nejen na politické mapě světa mnohem větší. Je to už roky na nás, a často mám pocit, že to nezvládáme tak dobře, jak by bylo potřeba. Vždy si ale vzpomenu na vaše slova, že ‚naděje není to přesvědčení, že něco dobře dopadne, ale jistota, že něco má smysl, bez ohledu na to, jak to dopadne‘,“ napsala Nerudová taktéž na sociální síti X

Václav Havel by dnes oslavil 88. narozeniny.

Pane prezidente, chybíte nám více než kdy jindy. Děkuji za vaši odvahu říkat nepopulární věci, za váš neúnavný boj za svobodu a za to, že jste z malé země udělal nejen na politické mapě světa mnohem větší. Je to už roky na nás, a… pic.twitter.com/1obPge61GR — Danuše Nerudová (@danusenerudova) October 5, 2024

