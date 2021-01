Hejma: Bába a dědek překážejí! Fridrichová by létala jak holubička... Toto jsem zažil

reklama

Anketa Zachrání nás vakcína proti covidu-19? Ano 33% Ne 67% hlasovalo: 292 lidí

Hejma zmínil, že mezi moderátorkou 168 hodin Norou Fridrichovou a radním ČT a též moderátorem Lubošem Xaverem Veselým nepanují ty nejlepší vztahy. „Ona ho furt kritizuje, říká, že je ten držák na mikrofon atd., on na ní taky nenechává nit suchou a já, protože nemám rád, když se lidem nespravedlivě ubližuje, tak jsem si také přisadil, když jsem vám tady hrál písničku Neděle s Českou televizí,“ narážel na rým:



„Večer zas paní Nora,

ta s námi taky pěkně vorá.

Ta lidi vůbec nemá ráda a

prej má špinavý záda.“

Psali jsme: VIDEO Vašík pašík, Nora s námi vorá. Ondřej Hejma znemožnil ČT

Prý už při zpěvu si říkal, jestli to v písni nepřehnal. „Jestli to není moc zlý. No, možná se časem ukáže, že to až tak zlý nebylo, protože minulý týden přišla odveta,“ pokračoval ve vyprávění. Tato odveta byl status Nory Fridrichové ohledně desátého dílu Hejmova pořadu, kde mu moderátorka přisuzuje, že věří konspiračním teoriím. Komentátor podotkl, že se jednalo o ironii, což ovšem v úryvku nebylo zmíněno.

„Ten špílec byl tak na úrovni středoškolského humoru, to je v pořádku,“ hodnotil pokus Fridrichové udělat z něj konspiračního teoretika. Vážnější už prý byly komentáře pod příspěvkem, ve kterých mu bylo nadáváno do blbů, idiotů a hovad. „Co se mi líbilo nejvíc, to byl ‚arcikokot‘, vážení přátelé. To se mi líbilo tak, že jsem uvažoval, že si nechám natisknout vizitky: Ondřej Hejma, arcikokot z hlavního nádraží,“ bavil se. „Ondřej Hejma, arcikokot von Hauptbahnhof. A moh bych se kamarádit i se Schwarzenbergem,“ přeložil si titul do němčiny.

Ale na profilu Fridrichové ještě zůstal a zaujal ho tento komentář k Václavu Klausovi. „Paní Nora, která Václava Klause opravdu nemá ráda, to není žádná nadsázka, to je čistá pravda, se tak rozčílila, to se někdy stává, že se člověk tak rozčílí a začne mluvit pravdu. A ona tam napsala: Klausovi je 79 let a právě kvůli ochraně lidí jeho věku je zavřená celá země, lidi nesmějí chodit do práce, děti do škol, a to vše jen a právě proto, abychom chránili ty nejvíc ohrožené, tedy lidi z Klausovy generace (průměrný věk covid úmrtí je 79–80 let,“ citoval příspěvek.

A komentoval ho: „Už je to tady zase. Vzpomínáte na Přemluv bábu? Bába a dědek zase překážejí. Nejdřív blbě volili, ani Mádl s Issovou s tím nic neudělali. Teď tady zacláněj pořád a kvůli nim, abysme je ochránili, jen a právě kvůli nim, jak říká paní Nora máme zavřený hospody, sjezdovky, děti nemůžou do školy a tak dále.“ Vzkázal moderátorce 168 hodin, že s ní hrubě nesouhlasí a že se, slušně řečeno, absolutně mýlí.

„Senioři žádný lockdown nevyžadují. Já, který do té kategorie patřím, copak já budu chtít, aby bylo všechno zavřené, abych nemohl zpívat, abych nemohl s kapelou hrát?“ poučil 69letý Hejma 43letou Noru Fridrichovou. Dodal, že senioři mají své děti rádi a prohlásil: „To poslední, co by chtěli, je, aby jim někdo ničil život nějakým lockdownem a zakazováním.“

„Pokud to nevíte, paní Noro, tak tyhlety zákazy vyhlašuje vláda. Vláda, ministerstvo zdravotnictví a není to kvůli seniorům. Je to úplně kvůli všem. Protože lidi mají strach, obavy a vy upřímně řečeno v České televizi ty obavy přiživujete velice vehementně. Tu kampaň strachu vedete od rána do večera,“ obvinil veřejnoprávní médium. „Ta stará generace nic takového nepožaduje a jestli chcete něco zavírat, tak to zavírejte kvůli sobě, ale ne kvůli nám, paní Noro,“ vzkázal Ondřej Hejma. Rozdělovat společnost a v této chvíli, kdy už se začíná hledat viník, na někoho ukazovat prstem je podle něj zločin.

Fotogalerie: - Chceme prodloužení

„Já bych řekl, že je to hloupost. A kdyby hloupost nadnášela, paní Noro, tak vy už byste dávno lítala jako holubička nad Prahou, ale místo toho sedíte v České televizi,“ pokračoval v ostřelování a vyjádřil naději, že by se Fridrichová mohla v dalších 168 hodinách omluvit za údajně nespravedlivý výrok. „A když se člověk zasní, co dál byste mohla udělat, tak nejlepší by bylo odejít do kláštera a tam pokleknout na svá špinavá kolena. A to je biblická metafora. Pokleknout a prosit Pána Boha za odpuštění. To by se mi líbilo,“ pokračoval Hejma v přáních, ale uznal, že tohle se nesplní.

„Tak vás aspoň prosím, nepředbíhejte v té frontě na vakcíny, myslím tu vaši generaci, protože už to vidíme všude, ty protekce, už to probíhá, celebrity už se tlačí v jiných frontách. Čili mějte vůči nám aspoň tenhle ohled, když už se pro ty seniory de facto tak moc toho neudělalo,“ vrátil Noře Fridrichové generalizované obvinění na závěr.

Psali jsme: Lukašenkovi sebrali hokej. Petříček slaví, Mádl také. Promluvily i peníze To neví ani Kubal. Pravda o Písařovicové. Podprsenka, podpatky, kožená bunda Blbý starý český divák. Seriál ČT s Čvančarovou: Dusno zesiluje Zdeněk Svěrák ťuká do počítače. Ťuká, ťuká... A k tomu kamera Fridrichové. Nevídané

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.