Hejma: Vyděšení lidé chytí covid rychlejc. Fiala? Čivava. Bude velké zúčtování

Hned na úvod se řešila exekuce uvalená na Českou televizi, protože ta neposkytla žádané informace Unii obhájců, která se zajímala o to, jak vyvážené je zvaní hostů do Otázek Václava Moravce. „Xavere, to je boj proti větrným mlýnům, s tím se prostě nedá nic dělat. Tak to prostě je a je lepší se s tím smířit," mínil komentátor, že ani exekuce nic nezmění.

Vyslovil souhlas s myšlenkou, kterou už nakousl moderátor Jan Kraus, že problém u ČT je v podstatě jenom zpravodajství. „Tak ať je vyčlení, dají je stranou, klidně je i někomu prodají, mohlo by se to jmenovat Soros TV nebo něco, lidi by věděli, co je to zač, bylo by to to samý a bylo by to v pohodě,“ tvrdil Hejma. Doplnil, že se mu zpravodajství ČT líbí, jsou v něm inteligentní lidé, ale je prostě nahnuté na jednu stranu. „A všichni víme proč,“ podotkl.

Ale Xaver vyzvídal proč. „Protože Česká televize je režimní televize. Vždycky byla. I za starého režimu, i za nového režimu. Ale musíme si uvědomit, že dneska ten režim, to není Zeman–Babiš. Ten režim je Brusel. My jsme členská země Evropské unie, tak Česká televize je prorežimní a probruselská televize. Já doufám, že se neurazí, jinak je to skvělá televize, jsou fakt dobří,“ vysvětloval Hejma. Moderátor se ještě ozval s původním tématem, zda není ostuda, že je ČT v exekuci. Ale podle Hejmy ne, jsou to jen právní tahanice, o kterých navíc ani většina lidí neví, protože mají jiné starosti.

Dále dostal Hejma ke komentáři vystoupení ministra zdravotnictví s osmi muži v zádech. „Plukovnická junta přebírá moc,“ měl jasno komentátor, co vystoupení znamenalo. „Vypadalo to strašlivě,“ prohlásil, ale dodal, že nastoupení ředitelé nemocnic dělají, co mohou. Jenže toho není mnoho. „Co oni můžou? Skoro nic. Vakcína neni, tak zavíraj, otvíraj, a zase zavíraj, zase otvíraj, a doufají, že se jim ten systém nepodělá. Do toho tisknou peníze, aby to lidem trošku zpříjemnili,“ řekl. Prymula mu připomínal Dartha Vadera z Hvězdných válek.

Také ohlásil závazek, že do března nebude žádná nařízení porušovat a bude pečlivě nosit roušku. „I když je to celý takový podivný, ta data, která jsou, se dají velmi dobře zpochybňovat,“ podotkl. Ale kopl si do médií, ve kterých prý panuje hysterie. „Lidi jsou vyděšení, lidi se bojí, dneska ráno byla nějaká paní v rozhlase, jak to měla a jak to bylo hrozný. Moje žena doktorka říká, že vyděšení lidé to chytí daleko rychlejc. Že to je pro ně špatný. Že ten stav duše je hrozně důležitej,“ přidal Hejma anekdotickou zkušenost. Teď podle komentátora není čas něco zpochybňovat nebo protestovat. Ale v březnu plánuje udělat velké vyúčtování.

I na předsedu ODS Petra Fialu, který chtěl vyvolat hlasování o důvěře vládě, se dostalo. Hejma mínil, že to „bojová čivava“ neudělala dobře. „V téhle situaci, která je nenormální, neskutečná, nikdo to ještě nezažil, v tuhle chvíli vyzvat ke svržení vlády může udělat jenom šílenec. Tím prostě přichází o voliče masivním způsobem. Protože jestli lidé teď něco nechtějí, tak je to zpochybnění té péče a toho, co se děje,“ řekl. Jako důvod, proč Fiala zpanikařil, viděl Hejma že TOP 09 a ODS jdou dolů, zatímco hvězda STAN a Pirátů stoupá.

Hejma se dotkl i interview Ivana Bartoše v Prostoru X, kde předseda Pirátů uvedl, že mu z Babišova projevu bylo smutno. Prý to jsou jen krokodýlí slzy a falešná lítost, ve skutečnosti se radoval. Ale přiznal Bartošovi, že je chytřejší než Petr Fiala, protože prohlásil, že na svrhávání vlády není teď správný čas. Rozumné je podle něj i přešlapování, co se týče spojení se STANem. „Babiš, ten si to odnese, ten to má celé na hrbu, není mu co závidět. Fiala s Kalouskem ztrácejí nervy a Bartoš uprostřed šlape vodu. Takhle ta scéna dnes vypadá,“ zhodnotil politickou situaci.

Ze světové politiky se Hejma věnoval souboji Donalda Trumpa s Joem Bidenem, konkrétně únikům týkajícím se syna bývalého viceprezidenta. Nejzajímavější mu přišlo, že když se tato zpráva objevila v deníku New York Post, tak Facebook i Twitter uzavřely účet těmto novinám, dále i mluvčí Bílého domu, aby nedošlo ke zveřejnění. „Úplně klasická cenzura jako v Číně. Teď se to samozřejmě dostane k lidem úplně jinou cestou, ale to, co se teď v Americe děje, je opravdu síla, za chvíli už ‚poteče krev‘, teď jde do tuhýho. A uvidíme, jak to dopadne. Ale pro pana Bidena tohle není dobrá situace,“ zhodnotil.

