Herci a umělci? Zeman přitvrdil. A čeká nenávist

Prezident Miloš Zeman poskytl exkluzivní rozhovor serveru Blesk.cz. Od začátku do konce si v něm nebral servítky. O ministrovi zdravotnictví za hnutí ANO Romanu Prymulovi pochvalně mluvil jako o „řezníkovi“. Postavil se proti kompletnímu uzavření ekonomiky. Na druhé straně by dal pokutu 2 až 3 tisíce každému, kdo odmítá nosit roušky. Poté poslal další vzkaz hercům. Nešetřil ani politology, přirovnal je ke hrabošům. Prozradil také, komu dá státní vyznamenání.

„Pěkné dobré dopoledne,“ pozdravil prezident Zeman diváky. Poté prozradil, čeho se bojí u koronaviru.

„Já se bojím, že ta nákaza zasáhne velkou část naší populace. Na druhé straně, o sebe se příliš nebojím, protože kvůli té zlomené ruce trávím většinu času v Lánech,“ řekl prezident. Vůbec nejvíc ho prý znepokojují narůstající počty zemřelých. „Právě proto jsem opakovaně vyjádřil podporu novému ministrovi zdravotnictví, který je v dobrém smyslu řezník a když je nějaké nebezpečí, tak se s tím nepáře a zasáhne,“ pochválil Zeman Prymulu, s tím, že plně podporuje opatření profesora Prymuly.

„Ale za druhé jsem proti lockdownu, protože se domnívám, že naše republika si už druhé uzavření nemůže dovolit, protože by to mohlo mít podobné následky jako virus,“ upozornil prezident. Zároveň by se ale přimlouval za důsledné pokutování všech lidí, kteří mají nosit roušky, ale nenosí je. Jak vysokou pokutu by si představoval? „Tak by to mělo být kolem dvou, maximálně tří tisíc korun,“ pravil prezident. „Jediným rozumným řešením jsou roušky,“ řekl Zeman.

Ministr Prymula, podle prezidenta, dělá dobře, když omezuje volnočasové aktivity.

Na konto restauratérů poznamenal, že uzavření ekonomiky přežijí, protože mají mít z minulosti jistou vatu. „Já si myslím, že majitelé restaurací, pokud jejich restaurace v minulosti prosperovaly, tak mají přece jen určitý polštář,“ řekl prezident.

Bez obalu prohlásil, že mu není líto, že v rozhovoru pro MF Dnes urazil herce, když řekl, že nejlépe tvoří, když jsou hladoví. „Není mně to vůbec líto. Já jsem v tom rozhovoru současně doporučil program Covid 3, což jsou dlouhodobé programy s nízkou úrokovou sazbou,“ upozornil prezident.

Z tohoto programu však budou těžko čerpat peníze právě herci.

„A nepochybně, jako byly nenávistné reakce za ten vtípek o umělcích, tak teď budou nenávistné reakce za to, že doporučuji pokutovat ty, co nenosí roušky, protože tím ohrožují sebe i druhé,“ řekl prezident.

Premiér Babiš je, podle Zemana, dobrým premiérem, který se nezříká odpovědnosti a v krizové situaci vyměnil ministra zdravotnictví. Podle Zemana to stačí. Někteří politologové si sice myslí, že to nestačí, že měl rezignovat možná sám předseda vlády Andrej Babiš, ale těmto politologům poslal Zeman vzkaz. Přirovnal je k hrabošům. „Hrabošům se dá dát do nor jed, ale já jsem pro daleko humánnější cestu, která se jmenuje čápi. Čápi strašně rádi loví hraboše. A třeba najdeme nějaké čápy, kteří sníží počet politologů v české kotlině,“ pravil Zeman.

Na závěr prvního bloku prohlásil, že český národ přežil horší věci než koronavirus. Přežil nacisty a komunisty, takže přežije i koronavirus.

V druhém bloku věnoval pozornost krajským a senátním volbám. Poukázal na to, že k druhému kolu senátních voleb přišlo jen 16 procent voličů, což není mnoho. „Ptejme se, proč občané Senátu nevěří. Mimochodem, já mu také nedůvěřuji, podle mě je zbytečný, to tvrdím dlouhodobě.“ uvedl Zeman, s tím, že osobně by klidně vyplatil současným senátorům doživotní rentu, pokud svou komoru zruší. Podle Zemana, za posledních 20 let existence Senátu by se bez Senátu ušetřilo přes 14 miliard.

Lidi, kteří kritizovali Zemana za to, že nešel k druhému kolu senátních voleb, např. Karla Schwarzenberga, Zeman odbyl s tím, že jde o „výkřiky odmítnutých“. Neuměl si prý vybrat mezí Václavem Láskou a Michaelem Žantovským ve svém obvodu na Praze 5. Karla Schwarzenberga se na dálku hypoteticky zeptal, zda by si uměl vybrat mezi dvěma fašisty. „Čímž neříkám, že pan Láska nebo pan Žantovský jsou fašisté,“ řekl prezident.

Poté prohlásil, že pokud se předsedou Senátu stane někdo jiný než Miloš Vystrčil, prezident novému šéfovi horní komory poblahopřeje a pozve ho na další jednání nejvyšších ústavních činitelů. „Nevíme, kdo to bude, ale víme, že nevedl delegaci na Tchaj-wan.“

Pokud jde o krajské volby, podle Zemana stojí za to položit si otázku, zda byli krajští lídři ANO dostatečně obratní, aby dokázali své vítězství zúročit a domluvit povolební koalici. Ve Zlínském kraji ANO koalici dohodlo a podle Zemana by se ve Zlínském kraji mohl inspirovat i Andrej Babiš, pokud vyhraje příští volby, a domlouvat koalice podobně. Ve Zlínském kraji hrají vedle ANO velkou roli i Piráti.



Přislíbil, že pozve i předsedu Senátu, ať už to bude kdokoliv.

Poodhalil roušku tajemství, koho vyznamená.

„Mezi vyznamenanými je mimo jiné Limonádový Joe, čili pan (Karel) Fiala,“ řekl prezident. Pan Fiala bohužel před pár dny zemřel v 95 letech, ale ještě za svého života se z Hradu dozvěděl, že bude vyznamenán a prý měl velkou radost.

Než se rozloučil s diváky, odpovídal Prezident na dotazy čtenářů Blesku. Zdůraznil, že podle lékařů je jeho zdravotní stav dobrý, takže se nechystá opustit prezidentský úřad před tím, než mu vyprší mandát.

Nakonec znovu obhajoval stavbu kanálu Dunaj-Odra-Labe. Odvolával se přitom na studii proveditelnosti, podle které prý tento koridor dovedl vodu na jižní Moravu a zároveň by prý působil jako protipovodňové opatření. „Já nemám rád blbce, kteří se k něčemu vyjadřují, ač tomu nerozumí,“ odbyl prezident kritiky kanálu.

