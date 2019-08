Herečka Pazderková o Babišovi: Každý umírá sám se svým svědomím. Pak předváděla své vychytávky, kterými šetří planetu

„Herečka, stand-up komička a také hudebnice,“ popsal Strakatý Ivu Pazderkovou. „A taky sluníčkářka a dobroserka,“ označila se herečka sama. Moderátor se zeptal, co pro ni toto označení znamená. „Pro mě to znamená, že jsem úplně normální,“ odpověděla herečka. Sluníčkář je prý někdo, kdo má důvěru ve svět a v lidi kolem sebe a věří v to, že by si lidé měli pomáhat a žít v míru. „Třeba, když vidím dopravní nehodu, tak že těm lidem pomůžu, nehledě na to, jaké mají vyznání, barvu nebo politický názor, tak to mi přijde jako normální.“ Anketa Co soudíte o Lubomíru Zaorálkovi? Skvělý politik, skvělý člověk 3% Mám vůči němu výhrady, ale věřím mu 8% Nevěřím mu 65% Je to idiot 24% hlasovalo: 3155 lidí

Důvod, proč se zúčastňuje demonstrací, má jednoduchý: „Protože tady žiju.“ Je podle ní důležité se aktivně podílet na tom, jak to v České republice bude vypadat. A vyjádřit nesouhlas s tím, jak „naši zaměstnanci“ pracují, jí přijde normální. Uvedla, že stále věří, že se něco pohne díky aktivitě občanů. „Myslím, že by se mohlo stát, že se opozice vzpamatuje, nabere sílu,“ načrtla možnost toho, co by se mohlo stát.

„Ten záměr je většinou to, aby se vzbudila debata, aby lidé, kteří podle mého názoru věří lži nebo se nechávají obelhávat, aby zapřemýšleli, aby si dali pět a pět dohromady, aby nějakým způsobem začali uvažovat v kontextu,“ vysvětlila Pazderková, proč na demonstracích vystupovala. Strakatý také zmínil, že se přidala k bojkotu Andreje Babiše. „Tohle všechno, to jsem říkala na tom Václaváku, pro mě souvisí s čistým svědomím. Já prostě nevěřím, že poslanci, kteří tam za některé strany sedí, že by nevěděli, že je něco špatně. Můj apel je, pojďme si uvědomit, že každej umírá na smrtelný posteli sám jenom se svým svědomím. Už tak toho člověk naseká strašně moc. Ale pro mě je nejdůležitější mít ho co nejčistší. Mít čistý svědomí v tom, že jsem udělala maximum, abych svému okolí ukázala nějakou cestu porozumění a pravdy a poctivosti, a proto vlastně to všechno dělám.“ Fotogalerie: - Bez lesů není života

Řeč přišla i na změnu klimatu, kde Pazderková přiznala, že jí je toto téma blízké. „Přece se musíme zajímat o to, jaký dopad mají naše skutky, jaký dopad mají naše činy,“ zdůvodnila svůj environmentalismus. Ve svém snažení prý není dokonalá, nedokázala si odpustit například cestu letadlem do Japonska, ale obejde se například ve většině případů bez plastů. Prý vyznává „udržitelnější“ způsob života, nakupuje oblečení v second-handech. „To bych tady mohla mluvit hodiny, co všechno lze udělat za malé změny,“ poznamenala. Tyto věci prý zajímají hlavně mladší generaci, které podle ní například bude připadat normální kupovat mléko ve vratných lahvích.

Strakatý nadnesl i pověstná papírová brčka z McDonaldu, která nejdou recyklovat, s otázkou zda se nezachází moc daleko. „To je ta věc, které já nerozumím. Já umím pít pusou, mě to rodiče naučili. Tak, můžete si pořídit kovový (brčko). Ale pak ho teda neztraťte, noste ho napořád. Já si nosím skládací kelímek, spork (vidličko-lžička), nosím si plátěný kapesníky, abych nemusela používat jednorázové ubrousky; takže, víte co, je to složitý. Já si pořád myslím, že řešení není tolik recyklovat, ale nevyrábět tolik odpadu. Chovat se jinak. A vlastně úplně pohodlně. Já tady mám ledvinku a můžu ukázat, co v ní mám. Včera jsme byli s přítelem v letním kině, tak když si tam dám dvě vína, tak mi je paní nalije do mýho skládacího, umyvatelnýho kelímku – a už jsou to dva kelímky minus.“ Lidé prý říkají, že to nemá cenu. „Má, i malinká věc má obrovský dopad, když ji změníte,“ tvrdí Pazderková s tím, že tento kelímek má už jeden a půl roku. Změna, i v Česku, je prý možná, ale nikdy prý nenastane tím, že bude někomu za brčka nadávat. Prý raději půjde příkladem se svým skládacím kelímkem a bez brčka.

