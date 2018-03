Hilšer utřel Topolánka: Nepotřebujeme strany, my integrujeme liberálně demokratické spektrum

Tři neúspěšní kandidáti na prezidenta se pokusí v hlavním městě získat křeslo v Senátu. Na Praze 12 bude kandidovat Pavel Fischer, na Praze 4 Jiří Drahoš a na Praze 3 a v části Prahy 2 Marek Hilšer. Chtějí se totiž ještě pokusit rozfoukat stále žhnoucí plamínek popularity získané z kampaně a dostat se do horní komory Parlamentu jako nezávislí kandidáti. Zrovna onu „nezávislost“ jim ale rozmlouvá jejich bývalý a též neúspěšný soupeř v prezidentských volbách Mirek Topolánek, který každému z nich udělil rady, do jaké strany by měli ideálně vstoupit, a pěkně to slízl.

„Nebuďte zbabělci, vyprdněte se na spolky a dělejte politiku,“ vzkázal svým konkurentům na Twitteru Topolánek, jenž rovněž narážel na spolek, který nedávno založil Jiří Drahoš pod názvem Společně pro Česko. „Pane profesore, kandidujte za Starosty! Pomozte jim dostat se do Sněmovny, jako oni nezištně pomáhali vám v prezidentské volbě,“ doporučil mu.

A ideální strany podle serveru Aktuálně.cz vybral i pro zbylé dva kandidáty do Senátu. „Pavle Fischere, opravdu by to nešlo za KDU-ČSL? Marku, Vy byste v topce nenašel spřízněné duše?“ ptal se bývalý premiér Topolánek, který kandidáty kritizuje za to, že se nerozhodli do nějaké strany vstoupit, a spojit tak síly.

„Příklady táhnou. Počkám si proto, až se Mirek Topolánek postaví na kandidátku ODS, aby jí osobně také pomohl,“ řekl serveru Aktuálně.cz Fischer. Nunto dodat, že Topolánek dosud jakoukoliv další kandidaturu odmítal. „Prezidentští kandidáti nechtějí ztratit svou značku spojením s jakoukoliv stranou. Jejich role by měla být spíše integrační v liberálně demokratickém spektru. Mohou ukázat, že lze překonat stranické rozmíšky už tak roztříštěné politické scény,“ reagoval na Topolánkova slova Hilšer s tím, že takový argument by měl pochopit.

„Prezidentští kandidáti nechtějí ztratit svou značku spojením s jakoukoliv stranou. Jejich role by měla být spíše integrační v liberálně demokratickém spektru. Mohou ukázat, že lze překonat stranické rozmíšky už tak roztříštěné politické scény," reagoval na Topolánkova slova Hilšer s tím, že takový argument by měl pochopit.





