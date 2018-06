Hitler! Michael Kocáb řekl děsivou věc o Ringo Čechovi a Zemanovi

Kocáb v rozhovoru vzpomíná také na přátelství exprezidenta Václava Havla se zpěvákem skupiny Rolling Stones Mickem Jaggerem. „Když jsme potom šli na jejich koncert, tak jsme mysleli, že půjdeme do zákulisí a dáme cigáro. Ale nedostali jsme se tam. Ani Václav Havel se tam nedostal,“ dodal Kocáb.

„Takže jsem zvědav, jak to bude nyní vypadat,“ vyprávěl Kocáb, jehož Pražský výběr bude speciálním hostem koncertu Rolling Stones v Česku. Jeho kapela zahraje i nějaké skladby, které napsal František Ringo Čech. „Chtěli jsme udělat radost panu prezidentu Zemanovi,“ řekl s úsměvem a nadsázkou Kocáb. Oba muži de facto v současné době stojí na obrácených stranách barikády. „Hudba nás spojuje. Jsem schopen abstrahovat od politiky a názorů. Jsem schopen ho kritizovat písemně, když se jedná o politiku. Ale když se potkáme, tak to mezilidské převáží,“ poznamenal Kocáb.

„Já se tou pozicí, kterou zaujal vedle prezidenta Zemana, nezabývám. Já bych to neudělal. Ale já vím, že ti umělci někdy mívají slabé místo, Achillovu patu, že když k němu zhlédne někdo mocný... U mě to bylo něco jiného, my jsme s Václavem Havlem dělali sametovou revoluci společně. Já ho bral jako kolegu,“ sdělil Kocáb.

„Franta Čech se dostal k Zemanovi jako k mocnému muži,“ poznamenal také Kocáb. „Diktátor, jako Hitler, si ochočil umělce. Umělci jsou slabí a nedokážou odolat tomu přezařování, které k nim přichází,“ dodal Kocáb.

Následně se Kocáb vyjádřil i k americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi a jeho schůzce v Severní Koreji s vůdcem Kim Čong-unem. „Trumpovi doslova přeskočilo. Zařadil se mezi prezidenty – magory. Někam vedle Putina a dalších,“ sdělil Kocáb kriticky.

„Sejít se je krok dobrý. Ale způsob, jak o tom mluví, kdy se z vraždícího diktátora stane ‚šikovný člověk‘, je špatný. Není možné, aby se za dvě vteřiny z démonického vládce stal přítel,“ poukázal na lidská práva Kocáb. Trumpova dikce v této věci je pro Kocába nepřijatelná. „Tohle je zpupnost, která podle mě souvisí s problémem v oblasti IQ,“ rozhorlil se Kocáb. Trump také podle něj musí dávat pozor, aby jej severokorejský lídr nevypekl. Severokorejského vůdce pak nazval masovým vrahem.

