Hlad, chaos, konec. Vědí to? Expert o atomovkách. Jsme na tom zle

Současná situace, kdy Rusko mluví o použití jaderných zbraní, připomenula vojenskému analytikovi Jaroslavu Štefcovi jeho službu v armádě. A vojenské cvičení, ve kterém by NATO zlikvidovalo celou ČR. Poznamenal, že za komunismu bylo Československo na něco takového připraveno, ale dnes ne. A vláda si poradit nenechá. „Oni vědí vše nejlépe, takže za situace, kdy se nám velmi brzy bude hodit každá z půdy vyhrabaná vzduchovka, vyvážejí zbraně za miliardy korun z již tak dosti hubených českých armádních skladů na Ukrajinu,“ kritizuje a přidává mrazivý scénář.

„I přes panující horko mi běhal mráz po zádech. Celkem 56 výbuchů raketových hlavic, leteckých pum a dělostřelecké munice s jadernými náložemi pokrylo naprostou většinu území tehdejší ČSSR změtí oblastí absolutního, prvního a druhého pásma zničení a stopami radioaktivního spadu z oblaků radioaktivního prachu, nasátého do oblastí explozí a unášeného větrem. Nebylo úniku, radioaktivita byla všude. Praha a Brno přestaly existovat, stejně jako Ostrava. Megatunové jaderné hlavice strategických raket Made in USA je vymazaly z povrchu Země,“ popsal scénář, který měla armáda.

Dodal, že se jednalo o tzv. válečnou hru, i když podmínkami cvičení nebyla tak vzdálená realitě. „Věděli jsme, že je to hra a všichni jsme doufali, že jí také zůstane. Přesto jsme my jako vojáci, naše armáda i tehdejší vedení státu byli alespoň v rámci možností připraveni na situace, kdy by se mohla stát realitou,“ připomenul a dodal další detaily. Tedy že stát měl vybudovaný systém skladů nouzových zásob, mechanismy distribuce, systém krizového řízení a zdravotnictví, dokonce i školství.

„Byli připraveni i lidé. Jako školní děti jsme věděli, že ve škole máme odolné úkryty, protiplynové masky a věděli jsme, jak se chovat při vyhlášení poplachu. Věděli to samozřejmě i dospělí, z nichž značná část zažila válku,“ podotýká Štefec. a srovnává s dneškem.

A srovnává s dneškem, kdy nic takového prý už neexistuje. „Nemáme připravené ani lidi, ani zásoby, ani úkryty. Nemáme už ani armádu, schopnou bránit naše území a v případě potřeby zajišťovat z pozice jedné z mála organizovaných sil v chaosem poválečné situace rozvrácené zemi aspoň jakýs takýs řád a pomoc přeživším. To všechno odnesl čas,“ posteskl si analytik.

A podotkl, že čas ovšem neodnesl jaderné zbraně ani válku. „Zato přinesl novinky v podobě ‚digitální revoluce‘, v níž je prakticky veškerý náš život závislý na počítačích a fungujících zdrojích elektřiny. Přinesl neskutečně dlouhé a složité logistické cesty přepravy potravin, jejichž přerušení z jakéhokoliv důvodu nutně povede k téměř okamžitému kolapsu zásobování nejen v ČR, ale na celém území EU, k následnému hladomoru, k sociálním bouřím a válkám o stále se tenčící zdroje,“ kritizuje Štefec závislost na moderních technologiích.

Dodává, že z jeho strany se nejedná o snahu někoho vystrašit, ale o reálný popis situace. „Balancování na hraně propasti bylo už dlouho součástí našeho života, aniž si to většina z nás uvědomovala. I naši ‚politici‘, jejichž hlavním úkolem bylo a je starat se o český stát a zajištění bezpečnosti nás, jeho občanů, se dlouhou dobu tvářili, že nic z toho neexistuje. A současná politická garnitura? Jako utržená ze řetězu, jako by se dokonce ze všech sil snažila, aby tu hrůzu, kterou jsem popisoval v úvodních odstavcích, učinila co nejdříve realitou našich životů. Realitou, kterou si ani oni, ani jejich voliči, a bohužel ani my ostatní už nedokážeme představit ani v nejhorších snech,“ vytkl vládě Petra Fialy.

Neví, jak vládě poradit, ale vláda si stejně podle jeho názoru poradit nenechá. „Oni vědí vše nejlépe, takže za situace, kdy se nám velmi brzy bude hodit každá z půdy vyhrabaná vzduchovka, vyvážejí zbraně za miliardy korun z již tak dosti hubených českých armádních skladů na Ukrajinu,“ kritizuje opět Štefec.

A obviňuje vládu i z něčeho horšího: „Dokonce jsou ochotni ‚podílet se‘ životy českých občanů na ‚mírových misích‘, majících za úkol ... co vlastně? Bojovat za dnes už de facto neexistující Ukrajinu? Pod jakými vlajkami? Pod těmi s fašistickými symboly, kterými se pyšní tzv. ‚kárné prapory‘, dnes jediné existující funkční vojenské struktury na Ukrajině? Nebo snad pod vlajkami NATO? A proti komu, resp. proti čemu? Situace na Ukrajině dnes hodně připomíná revoluční Rusko počátku minulého století. Všichni proti všem. Tentokrát ale bez naděje na novou transsibiřskou anabázi.“

Štefec pak přidal ještě jednu nepříjemnou otázku. Totiž, kdo v Evropě začne jadernou válku. „Bude to Rusko, které stejně jako zničilo Ukrajině údery raket, střel s plochou dráhou letu a leteckých pum kompletní velitelskou a spojovací infrastrukturu, zničí jediným hromadným úderem celý systém velení a řízení evropské části NATO a největší základny na území členských států? Ano, to by mohlo nastat,“ usuzuje analytik.

„Odpoví mu někdo? Francie? Odpálí své jaderné rakety a vystaví se zničující odvetě? Nebo to bude Británie? Nemyslím si to. USA se už otevřeně distancovaly. Ke zděšení svých tzv. spojenců, kteří se však bojí otevřít ústa a přiznat to sobě i voličům,“ dodává.

„Takže jak to bude vypadat a kdy to začne? Nevím. Stále doufám v rozum a soudnost, i když jejich nositelů kolem sebe vidím stále méně. Věřím, že se situace ještě urovná a bude čas zasednout k jednacím stolům. Karty jsou rozdány a teď se už jen čeká na první hlášky a odhozy. Jedno je ale jisté. Ať tak, nebo tak, my jako ČR u těch skutečně důležitých stolů rozhodně sedět nebudeme,“ praví závěrem.

