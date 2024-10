Hladík proti všem. Jeho PET revoluci chtějí potopit i vládní politici

Zálohování plastových lahví? Proti vládě Petra Fialy stojí snad všechny organizace, které zastupují zájmy obcí, měst a regionální samosprávy. Shodují se v odporu vůči zavádění zálohování PET lahví a plechovek. Zjednodušeně řečeno lze říci, že v tomto směru s vládním záměrem nesouhlasí téměř celá republika. Vláda však tuto kritiku ignoruje a minulý týden zálohování těchto obalů schválila. Anketa Vede Kateřina Konečná KSČM správným směrem? Díkybohu ano 97% Bohužel ano 1% Ne 1% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 2097 lidí

Odborná veřejnost a zástupci samospráv kroutí nevěřícně hlavou a nechápou, proč vláda nebrání ministru životního prostředí Hladíkovi z KDU-ČSL tuto normu na sílu a přes odpor všech prosadit.

Odborné odhady hovoří o tom, že zavedení systému zálohovaných PET lahví a hliníkových plechovek od nápojů by si vyžádalo náklady přesahující 5 miliard korun s následnou částkou 1,2 miliardy za roční provoz zálohovacích automatů, ale i lidí, kteří je budou v malých obchodech odebírat ručně. Vyplývá to mimo jiné z analýzy Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR (VÍCE ZDE).

Za zavedení zálohování podle kuloárních informací ParlamentníchListů.cz výrazně lobbuje jedna z největších tuzemských společností prodávající nealkoholické nápoje s tím, že k tomu tento obchodní kolos nevede zájem o životní prostřední, nýbrž další zisk.

K likvidaci PET lahví a plechovek přitom stačí dosavadní zdejší systém třídiček odpadu, který by v případě rozšíření na všech 14 krajů zcela pokryl objem likvidovaných plastů a za podstatně nižší náklady.

V Ostravě pracuje nejmodernější linka na třídění odpadů norské firmy TOMRA, která vyšla na asi 300 miliónů korun. Vytřídí směsný odpad tak, že na konci zbude malé množství nepoužitelného výmětu, který poslouží jako palivo. Moderní linka pracuje i v Brně. V Praze se nedaří linku rozjet naplno, ta však pochází od jiného výrobce než ta nejmodernější v Moravskoslezském kraji.

Pakliže by existovalo 14 třídících linek podle počtu krajů, kdy každá z nich by vyšla na zhruba 300 miliónů, celkově by to stálo kolem 4 miliard, tedy o dvě miliardy méně, než v případě zavádění zálohování nápojových obalů z plastu a hliníku. Nemluvě o tom, že v místech, kde již moderní třídičky odpadu jsou, by do značné míry po zavedení zálohování to znamenalo zmařenou investici, a ne zrovna hospodárné nakládání s penězi daňových poplatníků.

Přestože se ministrovi životního prostředí nakonec povedlo povinné zálohování PET lahví protlačit hlasováním ve vládě, nic nemá jisté. Možná spíše naopak. Odpor proti novému systému je tak silný, že ho vnímají i poslanci a senátoři z vládní koalice. O opozičních politicích nemluvě.

Předseda senátorského klubu ODS a TOP 09 Zdeněk Nytra je dlouhodobě proti. Tvrdý odpor v Senátu předznamenává i postoj zástupců hnutí STAN v horní parlamentní komoře. „Pořád ještě věřím, že nakonec vyhraje zdravý rozum a že novela v této podobě nespatří světlo světa,“ říkal ještě před pár dny starosta Bohumína a senátor Petr Vícha, jenž je členem senátního výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí.

V Poslanecké sněmovně se proti zálohování staví část klubu ODS i část poslanců hnutí STAN. Potopit Hladíkův návrh bude chtít pochopitelně i nejpočetnější poslanecký klub hnutí ANO. Dlouhodobě se proti tomu staví Richard Brabec, někdejší ministr životního prostředí z ANO. „Nevidíme důvod, proč zavádět drahý systém zálohování,“ uvedl ještě ve funkci ministr v roce 2020 s tím, že by za systém stát zaplatil několik miliard korun. Podle něho je zásadní rozvíjet stávající systém sběru PET lahví.

Na nesmyslnost zavádět nový systém upozorňuje i pražský magistrát, kde nejsilnější politickou silou je ODS. „Neskrývám překvapení z rozhodnutí vlády. Čím víc ministr Hladík vnucuje povinné zálohování, tím větší je proti němu odpor napříč organizacemi, ale i stranami,“ říká Lucie Kubesa (ODS), předsedkyně výboru životního prostředí, veřejného prostoru a pohřebnictví pražského magistrátu. Sama má čerstvou zkušenost s problematikou po setkání s představitelkou firmy TOMRA, která zaváděla nejmodernější třídičku odpadu v Ostravě.

„Komplexní systém hospodaření s odpady, to je to, co České republice chybí, a povinné zálohování nápojových obalů nijak naše skóre nevylepší. Cesta ke zlepšení třídění přes třídicí linky je podle mne snazší, proveditelnější a levnější,“ řekla Kubesa.

Na základě informací redakce PL se zdá, že bude tendence vládou schválený návrh zákona smést v Poslanecké sněmovně už v prvním čtení a vrátit ho k přepracování ministru Hladíkovi tak, aby se celý proces zdržel a aby resort už nestihl parlamentem novelu protlačit do voleb v příštím roce.

