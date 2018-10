Hlasoval proti Maďarsku, nadával Babišovi. Pak se Farský ze STANu přesunul do ČT. Nutné vidět

V odpoledním jednacím bloku se Farský nejprve pustil do premiéra Andreje Babiše kvůli tzv. „zastropování“. To znamená, že podpora pro zemědělce by měla být omezena určitou velikostí firmy, aby podporu určenou malým farmářům nezískávaly velké agrokombináty.

„Považujeme to za jeden z kroků, který povede k ozdravení české krajiny, k tomu, aby se skutečně nescelovalo, jak bylo už započato v 50. letech, tak, aby se nescelovalo do velkých honů a do velkých podniků a aby ty finance, které se vydělávají, také zůstávaly co možná v regionech,“ uvedl Farský s tím, že v případě velkých podniků je sídlo obvykle v Praze a tam také zůstane největší část peněz.

Druhým tématem, kvůli kterému se pustil do vlády, je obranný rozpočet. Farský se rozohnil, že navzdory svým slibům stále neplníme své závazky v NATO. „Při vstupu do NATO jsme se zavázali, že 2 % svého HDP budeme dávat na obranu a bezpečnost. Dáváme něco kolem 1 %, a přestože ta nominální částka roste, tak vzhledem k růstu ekonomiky ta procentuální částka zůstává víceméně stejná,“ rozpálil se.

Chápe prý záměr vlády rozvíjet vlastní zbrojní programy, ale bezpečnost už podle Farského dnes není jenom o tancích, ale také o tom, jak „vzdělanou“ budeme mít populaci a jak kvalitní vzdělání dostanou lidé na vysokých školách. Je nám prý třeba odborníků na IT nebo kybernetickou bezpečnost. „To je to bojiště, na kterém se dneska odehrávají souboje, a tam jsme slabí,“ pronesl poslanec STAN.

Večer pak poslanec Farský dorazil do České televize, kde diskutoval o církevních restitucích s komunistou Vladimírem Koníčkem. Ten vyzval, aby příjmy z církevních restitucí byly dodatečně zdaněny.

„Žijeme v právním státě a tam se musí dohody dodržovat,“ odpověděl mu příkře poslanec STAN. „Jako kdyby vám ukradli auto, dva roky s ním jezdili, otloukli, s prázdnou nádrží vám ho vraceli. A po pár letech byste měl doplatit daň, protože auto vypadalo po letech užívání dobře,“ použil příměr k církevním restitucím.

Připomněl také, že zavedením církevních restitucí bude stát zbaven povinnosti vyplácet mzdy farářům a tato povinnost bude převedena na církve.

Poslanci podle něj jednali nikoliv zbrkle, ale na poslední chvíli, když už je k nějakému řešení vyzýval i Ústavní soud.

„Protože auto vypadalo po letech užívání dobře. Často je to věcí jednodenního obchodu,“ obává se. Dovede si prý představit, že v honbě za populistickými body někteří tyto restituce využijí.

„Příště to můžou být neziskovky, nebo veřejnoprávní média. Vždy se vybere cíl, na který se útočí, nyní je to církev,“ uzavřel Jan Farský. Pak připomněl, že tento proticírkevní populismus dokázal za pár let získat v naší zemi slušné tradice, například když ČSSD oblepila zemi billboardy s prstenem a pytlem.

Připomněl také, že církevní restituce byly součástí širší nápravy křivd, které musely církve za komunismu vytrpět.

„To bylo i vyštvání lidí ze země, snížení jejich postavení. Byli odsouzeni do nejhorších pozic, které si lze představit, skončili ve vězení,“ připomněl poslanec STAN.

autor: jav