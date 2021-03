Hlavní Babišův bojovník s covidem: Dostal jsem nabídku být ministrem. Odmítl jsem. Do hospody? Nejdříve v květnu

„Chci věci dělat tak, jak jsou standardní v západních zemích, a opravdu ve většině zemí je to pod Ministerstvem zdravotnictví, takže nechceme vytvářet nějakou paralelní strukturu, jak se toho obával pan ministr zdravotnictví Jan Blatný. To jsme mu vysvětlili a zatím je to velmi konstruktivní spolupráce,“ popsal svoji současnou činnost Smejkal. Zda se bude ministr zdravotnictví jejich radami řídit, je podle Smejkala na něm. „My se taky můžeme mýlit, je to na posouzení ministerstva, co s tím udělá,“ řekl.

Smejkal v rozhovoru přiznal, že před zhruba třemi týdny dostal nabídku být ministrem zdravotnictví, tu však odmítl. „Mně je celkem jedno, kdo bude ministr zdravotnictví, pokud se bude řídit radami odborníků,“ dodal k tomu. „Necítím se být sám velkým odborníkem, sám si rád nechám poradit, a proto jsem dal dohromady tuto skupinu. Víc hlav, víc rozumu. Pro mě je nyní toto daleko užitečnější role než se stát ministrem a tápat v tom ministerstvu, což každý z těch ministrů na to narazí. Přijde na to ministerstvo a teď tam je spousta lidí a zákoutí, než to prozkoumá, tak ho může někdo sejmout,“ podotkl.

„Kdybychom byli v takové situaci, že jediná možnost, jak mít vliv na to, aby se to odvíjelo správným směrem, bylo přivést tuto skupinu lidí, kteří všichni máme jinou práci a nechceme ji opustit, a přenést ji na Ministerstvo zdravotnictví, tak jasně... ale pokud to vypadá, že budeme s ministerstvem spolupracovat, tak je to lepší způsob... připadá mi lepší než útočit na etablované struktury nabídnout pomoc a doufat, že oni tu pomoc využijí,“ dodal.

Podle jeho slov jsou podle něj tři klíčové věci – výrazně větší testování ve firmách, odložení druhé dávky vakcíny a zároveň také důraz na odhalování rozšíření mutací koronaviru v Česku. Zároveň není možné počítat s tím, že by se v příštích týdnech mohlo rozvolňovat. Sice jako pozitivní vnímá očkovací pas, stejně si ale myslí, že dříve než v květnu do restaurace nepůjdeme.

„Vemte si, že jsme zavřeli úplně všechno. Školy jsou zavřené, kultura je zavřená, obchůdky jsou zavřené, ale co pořád jede, jsou provozy. A já tomu nechci říkat montovny, prostě provozy, průmysl. Ten se v podstatě nezastavil. A hádat se o tom, jako že je strašně těžké zavést ještě jeden antigenní test, i když víme, že i tohle je nedostatečné, tváří v tvář tomu, že vše ostatní je zavřené a vy vlastně pořád můžete dělat, co jste celou dobu dělali, mně připadá jako už hodně nefér, nebo hodně jaksi nepochopení situace, protože jaksi jedinou alternativou potom, aby se všechno rozjelo, je na nějakou dobu zastavit, když se nebude testovat,“ sdělil k podle jeho slov nepochopení firem. Podle něj je skutečně velmi důležité testování a to, jak ho provádět – ne špatnými testy a ne samoodběrem. Testováním se podle jeho slov chrání nejen zaměstnanci a provoz firmy, ale i rodiny zaměstnanců.