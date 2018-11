Hledá se nástupce kardinála Duky. Ale měl by pokračovat v jeho stopách...

Dominik Duka prokázal, že je dobrým diplomatem. Za osm let svého působení v úřadu dokázal urovnat spory státu a církve o chrám sv. Víta a dokázal přimět představitele církví, aby uzavřeli se státem společnou dohodu o majetkovém vyrovnání. K tomuto úspěchu pravděpodobně přispělo i to, že Dominik Duka udržuje kontakt s politiky, kupříkladu s exprezidentem Václavem Klausem nebo se současným prezidentem Milošem Zemanem, za což bývá kritizován.

Ing. Miloš Zeman BPP

První přímo zvolený prezident ČR

prezident České republiky Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Prof. Ing. Václav Klaus, CSc BPP



Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Jeho čas v úřadu se však nachýlil a bratři v Kristu hledají svého nástupce. „Mezi duchovními v současnosti převládá názor, že není potřeba za každou cenu měnit kurz nastavený dosluhujícím arcibiskupem. Vhodný kandidát se tak bude hledat spíše mezi konzervativními biskupy. V úvahu připadají královéhradecký Jan Vokál a litoměřický Jan Baxant. Baxant má podobně jako současný pražský arcibiskup blízko k některým politikům, přátelí se například s někdejší členkou sociální demokracie Janou Volfovou. Právě na její popud letos v září poobědval také s exministrem zdravotnictví Davidem Rathem, který byl nepravomocně odsouzen za korupci,“ napsal deník.

Baxant se setkal také s neúspěšným senátním a prezidentským kandidátem Petrem Hannigem.

Duchovní v setkání s politiky nevidí problém. Jako služebník boží se prý setká s každým, kdo o to projeví zájem.

„Další z možných Dukových nástupců Jan Vokál dlouho působil ve Vatikánu. Obzvláště blízko měl k papeži Janu Pavlovi II., který ho vysvětil na kněze. Spolu se patnáct let potkávali mezi zdmi centra katolické církve. Absolvent kybernetiky na ČVUT studoval také filozofii a teologii na Papežské lateránské univerzitě a práva na pražské Univerzitě Karlově. Na přelomu 80. a 90. let sloužil Vokál jako farní vikář v USA. V roce 2011 se ujal funkce biskupa královéhradecké diecéze. V jejím čele vystřídal Duku, který se přestěhoval do arcibiskupského paláce na pražských Hradčanech. V jeho stopách by tak teoreticky mohl pokračovat i nyní,“ pokračoval deník.

Dukova nástupce nakonec vybere papež a může se stát, že se nerozhodne ani pro Baxanta, ani pro Vokála. Může se rozhodnout pro olomouckého arcibiskupa Jana Graubnera, kterému je dnes 70 let. Během jeho působení by nabírali zkušenosti další mladší adepti na pražský arcibiskupský stolec, jejichž příležitost může přijít třeba za pět let.

Psali jsme: Halík tepal profesora Piťhu a nastoupil Duka. A vzal si hodně velký kalibr Duka ukončil členství ve svazu bojovníků za svobodu. Kvůli komunistovi Ondráčkovi VIDEO Jiří Ovčáček pohovořil na kameru PL o Bakalovi a všech, kteří ho hájí. A naložil neomarxistům za profesora Piťhu Státní vyznamenání pro aktivistku v podprsence ze svatého Víta, žádá Martin Fendrych. Duka je stará, zkažená konzerva

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: mp