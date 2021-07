Hnus a ubožák! „Příšerný“ Flegr má zastání

reklama

Flegr například varoval, že budou desetitisíce nakažených a stovky mrtvých za jediný den. Z jeho úst zaznělo, že nelze vyloučit, že bude třeba využívat mrazicí vozy pro zemřelé, protože krematoria nebudou stíhat covidový nápor či mnoho lidí popudil jeho výrok o nakládání s dětmi „jako s nebezpečným odpadem“. Psali jsme: VIDEO Profesor Flegr se s tím opět nepáral: S dětmi by se mělo zacházet jako s nebezpečným odpadem

Rozruch vzbudilo i prohlášení, ve kterém Flegr v rámci oslavy narozenin prezidenta Václava Klause napsal, že bude slavit teprve až Klaus zemře. Napsal, že „budu mít právo“ oslavit Klausovy první nedožité narozeniny. Psali jsme: Oslavím teprve, až Klaus zemře. Flegr dal průchod emocím

Tato a mnoho dalších katastrofických „předpovědí“ či prohlášení, které často postuje na své sociální sítě, jej má často uvrhávat do konfrontací, přičemž v neděli mělo dojít i na fyzickou potyčku. Fotogalerie: - Koronavirová siesta

„Ten rozzuřený pán, co na mě v neděli vyběhl z auta a zkoušel mě prohodit plotem... Spousta úplně neznámých lidí mě dnes venku zastavuje a děkují mi za to, co dělám a co říkám. Ale i zuřivých pánů je v Česku určitě mnoho. Primárním terčem jejich zuřivosti sice není Flegr – jeho články patrně nikdy nečetli a rozhovory neposlouchali – ale obraz Flegra tak, jak ho vytvořili novináři a zejména autoři novinových titulků. Já negativní kampaň proti své osobě zatím ignoroval. V ušetřeném čase jsem se snažil vysvětlovat, co by se mělo a co by se nemělo dělat (a proč), abychom minimalizovali negativní dopady epidemie. Ale asi to byla chyba – terčem nenávisti zuřivců je sice mediální obraz Flegra, polámané kosti však budou bolet mne,“ informoval vědec na facebooku s tím, že se prý v některých slovech i mýlil, což měl již dříve opravit například s tím, že „Česko je světovým šampionem v pohřbívání žehem“, a tak u nás „nebudou mrazáky potřeba“.



Fyzická potyčka nakonec zlomeninami neskončila, Flegr však přijímá opatření pro příště. „Toho pána jsem nakonec ukecal, takže se to obešlo s pár odřeninami a potlučenou kamerou. Na místě bylo taky dost svědků. Ale příště by to mohlo dopadnout hůř. Takže mi asi nezbývá než svůj pokřivený obraz začít alespoň trochu řešit. Doufám Micíku, že mi s tím pomůžeš. Asi začneme mazáním nenávistných příspěvků pod články a banováním,“ vysvětlil, co má v plánu, aby nebezpečným situacím pro příště předešel.



Věci si povšiml sociolog Petr Hampl a fyzické napadení Flegra značně odsoudil. „Slíbil jsem, že už se ke covidu vracet nebudu, ale tentokrát nezbývá než udělat výjimku. Fyzické napadení profesora Flegra je hnus, naprostý hnus. Takové věci dělá chátra, žádný vlastenec by se k ničemu podobnému nepropůjčil,“ uvedl.



Přestože s Flegrem ve většině společenských názorů nesouhlasí, považuje za nutné se proti tomu ohradit: „To nemá nic společného s tím, jestli se souhlasíme nebo nesouhlasíme s jeho závěry. Já ho pokládám za typického asperga – skvělá vědecká výkonnost a naprosto příšerné společenské názory a společenské vystupování (což on nejspíš není schopen si uvědomit). Ale můžete mít na něj naprosto jiný názor. To je v pořádku. Fyzické napadání v pořádku není.“



Útočníka nazval „ubožákem“. „Mimochodem, všimněte si, že tihle ubožáci se specializují na napadání lidí, na kterých je vidět, že moc necvičí. Předtím Jakl, teď Flégr. To není o názorech. To je o ubožáctví,“ napsal.

