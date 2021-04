Hnus minulosti. A Poche. Pláč za Petříčka rázně přerušen

Po prohraném boji o předsednictví ČSSD se ministr Tomáš Petříček bude zřejmě poroučet i z funkce ministra zahraničí. Na Hamáčkovu hlavu teď od opozice prší stížnosti, že Petříčka odvolal, protože byl protiruský. Několik veteránů zavzpomínalo, jak Vladimír Špidla odvolal ministra Rusnoka a Miroslav Kalousek zase jak „nezařízl“ Cyrila Svobodu. Ale jiní oslavovali, že Poche už je konečně pryč a komunista Zdeněk Ondráček si vzpomněl, co se s MZV řešilo v Ústředním krizovém štábu...

Hamáček svým rozhodnutím vyvolal nevoli, ale ani ne tak ve své straně, jako u opozice. „Ze hry stažen Blatný a Petříček, na hřiště je připraven Sputnik, kterému v poli bude nahrávat Arenberger, u lajky se rozcvičuje Rosatom, který co nevidět má být vpuštěn do hry. Česko–Rusko 0 : 2, věřím, že o přestávce proběhne bouře v kabině, proběhnou volby a zápas jasně otočíme!“ komentoval výměnu předseda lidovců Marian Jurečka a na stejnou notu hrála i předsedkyně TOP 09 Markéta Adamová Pekarová.

Ze hry stažen Blatný a Petříček, na hřiště je připraven Sputnik, kterému v poli bude nahrávat Arenberger, u lajky se rozcvičuje Rosatom, který co nevidět má být vpuštěn do hry.



???? : Rusko 0:2, věřím, že o přestávce proběhne bouře v kabině, proběhnou volby a zapas jasně otočíme! — Marian Jurečka (@MJureka) April 11, 2021

Za hodinu končí nouzový stav.

A taky týden, v němž je bilance Česko–Rusko 0:2. — Markéta Pekarová Adamová (@market_a) April 11, 2021

„Tomáš Petříček se prý dnes od Jana Hamáčka dozvěděl, že bude odvolán. Je na tom tedy lépe než Jan Blatný. Nejsem fanoušek Tomáše Petříčka, přesto to pro mě dobrá zpráva není,“ reagoval předseda Senátu Miloš Vystrčil. Místopředseda Senátu Jiří Růžička spekuloval: „Tak čeho je v tom nejvíc? Uražené ješitnosti, pomstychtivosti, snahy zbavit se někoho, kdo leze na nervy prezidentovi a jeho partě nebo jasná zpráva ČSSD s kým na věčné časy... Tak či tak, Tomáš Petříček bude odvolán!“

@TPetricek se prý dnes od @jhamacek dozvěděl, že bude odvolán. Je na tom tedy lépe než Jan Blatný. Nejsem fanoušek @TPetricek, přesto to pro mě dobrá zpráva není. — Miloš Vystrčil (@Vystrcil_Milos) April 11, 2021

Tak čeho je v tom nejvíc? Uražené ješitnosti, pomstychtivosti, snahy zbavit se někoho, kdo leze na nervy prezidentovi a jeho partě nebo jasná zpráva ČSSD s kým na věčné časy... Tak či tak, Tomáš Petříček bude odvolán! — Jiří Růžička (@ruzickavsenatu) April 11, 2021

Bývalý europoslanec ANO Pavel Telička měl také co říci k odvolání: „O stavu ČSSS vypovídá to, že jsem o výměně Petříčka za Zaorálka na twitteru napsal o pár dní dříve, než to Petříčkovi Hamáček sdělil. Já být Petříčkem, tak bych si dnes otevřel s úlevou láhev dobrého vína. Hamáček si svým charakterem s Babišem nezadá.“

Komentoval i Petříčkova nástupce: „Člověk by si řekl, že půl roku před volbami je celkem jedno, kdo doslouží na MZV. Ale ne. I za půl roku se dá ministerstvo rozvrátit. Zaorálek už to jednou dokázal. Za jeho ministrování by resort v rozvratu.“

O stavu @CSSD vypovídá to, že jsem o výměně Petříčka za Zaorálka na twitteru napsal o pár dní dříve, než to Petříčkovi Hamáček sdělil. Já být Petříčkem, tak bych si dnes otevřel s úlevou láhev dobrého vína. @jhamacek si svým charakterem s @AndrejBabis nezadá. — Pavel Telička (@Telicka) April 11, 2021

Člověk by si řekl, že půl roku před volbami je celkem jedno, kdo doslouží na MZV. Ale ne. I za půl roku se dá ministerstvo rozvrátit. Zaorálek už to jednou dokázal. Za jeho ministrování by resort v rozvratu. — Pavel Telička (@Telicka) April 11, 2021

Do historie sáhl i bývalý poslanec a předseda TOP 09 (a lidovců) Miroslav Kalousek. „V roce 2003 jsem v ostrém souboji o předsedu KDU-ČSL porazil min. zahraničí C. Svobodu. Mnozí čekali, že ho ‚zaříznu‘ a vystřídám ve vládě. Jenže tenkrát gentlemanství v politice ještě něco znamenalo, takže Cyril doministroval do voleb. Dneska se mladí sekáči ‚nezakecají‘. Už je líp,“ smál se ironicky.

V r. 2003 jsem v ostrém souboji o předsedu KDU-ČSL porazil min. zahraničí C. Svobodu. Mnozí čekali, že ho „zaříznu“ a vystřídám ve vládě. Jenže tenkrát gentlemanství v politice ještě něco znamenalo, takže Cyril doministroval do voleb. Dneska se mladí sekáči „nezakecají“. Už je líp?? — Miroslav Kalousek (@kalousekm) April 11, 2021

Zatímco politici se ve výrazech krotili, řada komentátorů na sítích se tak zkrátka nedržela. „Asi něco jako noc plná výhry prokremelského dědka z Hradu a Hamáčkovy touhy být number one v lezení do Zemanovy řiťky. Petříčka mi je líto. Jeho některých názorů jsem si vážil a s nimi i souhlasil,“ mínil blogger Jiří Hrebenar.

Petříček se na dnešní schůzce s Hamáčkem dozvěděl, že bude odvolán z vlády. Asi něco jako noc plná výhry prokremelského dědka z Hradu a Hamáčkovy touhy být number one v lezení do Zemanovy řiťky. Petříčka mi je líto. Jeho některých názorů jsem si vážil a s nimi i souhlasil. pic.twitter.com/0mtdxRWgGW — Jiří Hrebenar (@gisat) April 11, 2021

„Hradní ruská klika společně s kolaborantem Janem Hamáčkem dokonala popravu Tomáše Petříčka,“ popsal situaci kavárník Lukáš Valenta a doplnil: „Člověk se neubrání dojmu, že je tu jistá paralela s Janem Masarykem. Jenom ty metody jsou poněkud mírnější.“ Podle něho si Petříček zaslouží poděkování za svůj vzdor. I na Hamáčka vyjádřil kavárník svůj názor: „Předseda Jan Hamáček je obyčejný mstivý zoufalec, stejně jako jeho hradní partner v kolaboraci s nepřátelskými režimy. Tomáš Petříček byl z celé vlády jediný slušný člověk s morálním kreditem a zařízl ho 3% kus nevzdělané modelíny. ČSSD ze Sněmovny, Hamáček před soud.“

Hradní ruská klika společně s kolaborantem @jhamacek dokonala popravu @TPetricek.



Člověk se neubrání dojmu, že je tu jistá paralela s Janem Masarykem. Jenom ty metody jsou poněkud mírnější.



Pan Petříček si zaslouží dík, neměl to jednoduché a té sebrance vzdoroval se ctí.?? — Lukáš Valenta (@Lukas__Valenta) April 11, 2021

Předseda @jhamacek je obyčejný mstivý zoufalec, stejně jako jeho hradní partner v kolaboraci s nepřátelskými režimy. @TPetricek byl z celé vlády jediný slušný člověk s morálním kreditem a zařízl ho 3% kus nevzdělané modelíny.@cssd ze Sněmovny, Hamáček před soud. — Lukáš Valenta (@Lukas__Valenta) April 11, 2021

Podobně viděl situaci digitální marketér Jakub Palata: „Se Hamáček zesral, že jedinýho dalšího známýho a voličsky atraktivního člena ČSSD nechá utratit? Ty nynější 3 % budou pro Hamáčka už jen mokrý sen.“

Může mi někdo vysvětlit, co má odvolání Petříčka znamenat? Se Hamáček zesral, že jedinýho dalšího známýho a voličsky atraktivního člena ČSSD nechá utratit? Ty nynější 3 % budou @jhamacek už jen mokrý sen. https://t.co/zLFlADUDYl — Jakub Palata (@cernykafe) April 11, 2021

„Ad odvolání Petříčka a změně na postu ministra kultury: Já vím, že kultura je v týhle zemi všem u prdele. No a podle toho to tady i vypadá, kurva už,“ ulevil si Josef Šlerka, ředitel Nadačního fondu nezávislé žurnalistiky.

Ad odvolani Petricka a zmene na postu MK: Ja vim, ze kultura je v tyhle zemi vsem u prdele. No a podle toho to tady i vypada, kurva uz. — Josef Šlerka (@josefslerka) April 11, 2021

O Petříčkovi také diskutoval politolog Lukáš Jelínek, který řekl, že si nepamatuje tak rychlou mstu vítěze stranického sjezdu svému protikandidátovi. „Špidla Rusnokovi v roce 2003. Ale trvalo to o pár dní dýl, to je pravda,“ vzpomenul si Jinřich Šídlo ze Seznamu. Dle Josefa Kopeckého ovšem byla situace obrácená: „Vladimír Špidla Rusnoka z vlády odvolal několik dnů po zvolení Klause na Hrad, protože Rusnok MF DNES přiznal, že volil na Hrad Klause. Pak proti Špidlovi kandidoval Rusnok na sjezdu ČSSD na předsedu.“

Nemůžu si vzpomenout, kdy naposledy se vítěz stranického sjezdu tak rychle pomstil svému vyzyvateli vyhazovem z vlády jako teď Hamáček Petříčkovi... — Lukas Jelinek (@JelinekLu) April 11, 2021

Nikoli, tak to nebylo. Vladimír Špidla Rusnoka z vlády odvolal několik dnů po zvolení Klause na Hrad, protože Rusnok MF DNES přiznal, že volil na Hrad Klause. Pak proti Špidlovi kandidoval Rusnok na sjezdu ČSSD na předsedu. — Josef Kopecký (@PepaKopecky) April 11, 2021

Ale ne všichni nad koncem Petříčka smutní. „Jsou i dobré zprávy. Poche byl 2. nejhorší ministr zahraničních věcí. Horší byl jen Schwarzenberg,“ prohlásil člen Trikolóry Martin Chmela v referenci na to, že Petříček dělal Pochemu asistenta a po jeho zvolení se mělo zato, že bude prosazovat Pocheho názory a agendu. „Konec Petříčka ve funkci ministra zahraničí je konečně krokem, za který lze předsedu Hamáčka pochválit. Snad nikdo nebyl v této funkci tak hluboko v Bruselu, jako Petříček,“ mínil předseda spolku Centrum nezávislosti České republiky František Matějka.

Jsou i dobré zprávy. Poche byl 2. nejhorší ministr zahraničních věcí. Horší byl jen Schwarzenberg.https://t.co/p331A6AGGx — Martin Chmela (@chmelamar) April 11, 2021

Konec Petříčka ve funkci ministra zahraničí je konečně krokem, za který lze předsedu Hamáčka pochválit. Snad nikdo nebyl v této funkci tak hluboko v Bruselu, jako Petříček. — František Matějka ???? (@FrMatejka) April 11, 2021

Bez milosti také proti Petříčkovi vystoupil komunista Zdeněk Ondráček. „Jako člen Ústřeního krizového štábu mohu odpřísáhnout, že ani na jednom středečním jednání ÚKŠ, kterého jsem se já zúčastnil, nebyl ministr Petříček přítomen. Za MZV vždy vystupoval náměstek Martin Smolek! Pokud se v souvislosti s MZV řešilo cokoli o vakcínách, tak snad jen to, aby byli diplomaté a jejich rodiny přednostně očkováni,“ svěřil se.

„Teď bude tohoto eurosvazáka několik dní všude plno a mediální žumpa se v tom bude pěkně rochnit. Možná se dozvíme mnohé i o vládě a ČSSD. Jsem také zvědav, čím se tento eurosvazák teď bude živit,“ rozloučil se s ministrem.

