Hnutí STAN chce zavést až roční studijní volno pro učitele

Zvýšit atraktivitu učitelství na základních, středních a mateřských školách navrhuje hnutí STAN zavedením možnosti až ročního studijního volna pro učitele jednou za deset let. Zprávu přinesla ČTK.

Návrh novely zákona o pedagogických pracovnících, která se inspirovala u vysokých škol, dnes ve Sněmovně představila poslankyně STAN Věra Kovářová. Novinka by podle Starostů měla začít platit od roku 2022 jako bonus ke zvýšení platů, jak ho prosazuje vláda. Ročně by vyšla na 1,5 miliardy korun.

Učitelé by zavedení volna (tzv. sabatiklu) měli využít k sebevzdělávání, například k výjezdu do zahraničí, ke studiu na pedagogických fakultách či k práci ve firmách spojených s jejich profesí. „Institut funguje v celé řadě evropských zemí, osvědčil se ve vysokém školství, povede k tomu, že se zlepší i výuka na základních školách,“ uvedl senátor a končící rektor Masarykovy univerzity Mikuláš Bek. Fakulty podle něj do té doby připraví kurzy, díky nimž si učitelé budou moct zvyšovat svou kvalifikaci a učit se novému.

„Nejedná se o dovolenou, ale o volno od vyučování,“ zdůraznila Kovářová s tím, že učitelé by museli prokázat, jak volno využili. Připomněla, že podle průzkumů až pětina učitelů trpí příznaky tzv. syndromu vyhoření.

Pro novelu má hnutí STAN zatím podporu v klubu sociálních demokratů. K iniciativě se jako první vyjádří vláda.

