Hoax Václava Moravce? Holec se vysmál Pirátům. Stačily dva týdny a vše je jinak...

„Začnu s Babišem. To se muselo stát. Říkal jsem, že se Babiš vrátí, protože náš opoblok je neschopný. A když jsem to napsal nebo jsem to říkal, tak jsem samozřejmě byl za koblihu, za agrofertistu a já nevím, koho všeho, a vidíte, je to zpátky. Babiš podle téměř všech posledních průzkumů zase vede a je to moc dobře vysvětlitelný. Velmi jednoduše. Opoblok vůbec nemohl čekat, že by nabral nějaké voliče extra do té své množiny těch voličů, které už má, o které se tak maximálně olupuje navzájem. On v podstatě ten covid a celou tu pandemii zpackal minimálně stejně jako naše vláda. Takže si s ní může podat ruku za těch 30 tisíc mrtvých, které pořád předhazuje. Naše opozice se chovala naprosto oportunisticky a nemohla čekat, že lidé na takovou negaci a spoustu nesmyslů skočí a snad ji za to budou volit. Takže to vidíme zpátky, Andrej Babiš vede, a jestli za to někomu může poděkovat, tak skutečně jedině opobloku. A opoblok nemůže čekat, že se vrátí někam na výsluní s takovýmihle lídry a s takovouhle rétorikou a komunikací,“ poznamenal Holec.

„Tohle nefunguje! Totální antiBabiš a totální negace. Rok totální negace za covidu nese svoje ovoce. Andrej Babiš a jeho ANO se vrátil do vedení volebních preferencí. Takže opozice může poděkovat jenom sama sobě,“ sdělil Holec.

Holec se také vyjádřil ke kandidatuře Jany Bobošíkové do Poslanecké sněmovny, jež se rozhodla dostat do dolní komory za Volný blok Lubomíra Volného. „Docela mě to překvapilo, na koho se přilepila. Jestli si Jana Bobošíková myslí, že tohleto bude vrcholem její politické kariéry, tak je mi jí upřímně líto. Na druhou stranu chápu, že se historie může opakovat a že to můžou plánovat jako skvělý byznysplán. Jana Bobošíková i poslanec Volný podle mě nechtějí být zvoleni do Sněmovny a doufají, že překročí 1,5 procenta hlasů, kdy začínají dotace za volební zisk. Nad tři procenta už jsou to slušné peníze. Takže to si myslím, že to je byznysplán Jany Bobošíkové. Jinak nevěřím, že poslanec Volný se může vrátit nebo zůstat ve Sněmovně,“ podotkl Holec. Anketa Lídr které volební strany si zatím v kampani počíná nejzručněji? Babiš 24% Bartoš 1% Fiala 1% Okamura 49% Filip 1% Hamáček 4% Majerová-Zahradníková 4% Volný 14% Šlachta 2% hlasovalo: 8071 lidí

A nechal by se Holec svézt předsedkyní TOP 09 Markétou Pekarovou Adamovou jejich autobusem – koalice SPOLU? „S Markét bych se nechal svézt v tom volebním autobusu, nechal bych na sebe působit to pozitivní fluidum, celou tu parádu; jsem se díval na to video z toho, mně to připomnělo, že ti lídři spolu jedou někam na Karlštejn autobusem. Trošku mi ta atmosféra nebo to, jak to bylo natočené, připomnělo ten film někdy z 50. let s Josefem Bekem, jak on řídí ten autobus, prozpěvuje si u toho, všichni se tam mají rádi, kamarádi, krásná kamarádská atmosféra v autobusu. Já bych se s ní nechal svézt někam na tábor, ale jedině pod podmínkou, že by to zezadu jistil traktorista Marian Jurečka, kdyby náhodou Markét špatně přehmátla třeba na tom velkým volantu a ujelo jí to. Tak aby Marian okamžitě mohl zakročit a nenabourali jsme se, protože Markét, pravda je, že ona není nejlepší šoférka své strany, poslední průzkum STEM tři procenta, to je skutečně hitparáda, ostatní průzkumy předtím někde kolem pěti procent, takže na prahu Sněmovny nebo těsně za prahem Sněmovny, ale teď ji to nepálí, když se přilepila na ODSku, která ji tam vytáhne, takže tady je z obliga, takže jedině s Marianem Jurečkou, traktoristou v zádech, bych se nechal někam odvézt,“ sdělil Holec.

Holec se pak vyjádřil i k hlášce „Stokrát lepší ANO než Piráti“. „To si myslím, že vám podepíše nemálo lidí. Ale na druhou stranu vidíte, že ty poslední červnové volební preference ukazují na to, že to snad s Piráty byl nějaký hoax, který se nám tady přihodil v Česku, že se možná lidé zbláznili do Pirátů a že už se z té pirátské kocoviny probírají. Takže vidíte, že ty preference klesly, a to ve srovnání s tím, co ještě před pár měsíci Kantar dělal pro Českou televizi průzkumy, a vždycky to zveřejňuje Václav Moravec ve svých Otázkách v neděli, tak vidíte, to byl taky hoax... Na druhou stranu možná Kantaru poděkujme. On vždycky Pirátům přál, z nějakého důvodu. Každopádně Kantaru možná poděkujeme, protože on vlastně Piráty vynesl k těm 30 procentům velmi předčasně a ta pirátská bublina i na základě toho začala splaskávat a nakonec, já se vsadím skoro, že Ivan Bartoš stejně jako Jiří Paroubek zůstane presumptivním premiérem, a opravdovým premiérem nebude,“ sdělil Holec.

„Ono se to moc nevyplácí, hrát si na premiéra, ještě než vyhrajete volby a pověří vás prezident republiky sestavením vlády. Pak se skutečně stanete premiérem. Jiří Paroubek, vzpomeňte si na něj, presumptivní premiér, naparoval se všude, šel z něj strach před volbami sněmovními v roce 2010, mířil na 32, 33 procent, a vzpomeňte si na to: Nějakých 22 procent a rezignace ještě ve druhém volebním dnu v sobotu. V Lidovém domě,“ vzpomněl Holec.

