Hodinové sólo pro opozici na ČT: Jurečka a Rakušan dramaticky vykládali o ohrožení spravedlnosti. Pak vše rozsekl vedle sedící Okamura

Jako první se slova ujal Tomio Okamura, který předeslal, že s duem Slonková a Kubík, kteří stojí za reportáží zveřejněnou na serveru Seznamzpravy.cz ohledně Andreje Babiše juniora, má jen ty nejhorší zkušenosti. „To jsou manipulátoři a většina jejich podezření se vůbec neprokázala. Je to novinářská žumpa nejvyššího kalibru,“ řekl.

Zdůraznil, že pro odstoupení Andreje Babiše má jeho hnutí jiné důvody než strany tzv. demokratického bloku. S těmi prý nemá SPD vůbec nic společného. „Důvod je ten, že vláda prosazuje jiný program než SPD,“ upřesnil předseda hnutí SPD.

Na to navázal Jurečka s tím, že aktuální situace je skutečně mimořádná. „Od roku devadesát tu takový případ ze střetu zájmu nebyl. Vyšetřování neprobíhá objektivně,“ zdůraznil s tím, že reportáž Slonkové a Kubíka přinesla řadu otázek, na které musí premiér jasně odpovědět a fakticky je vyvrátit. „To se v jeho dnešním vystoupení nestalo. Pokud se tak nestane ani v příštím týdnu, hlasování o vyslovení nedůvěře vládě je logický krok,“ řekl jasně a zmínil, že ministři a premiéři zde historicky odcházeli za mnohem banálnější kauzy.

Místo aby indicie v kauze Čapí hnízdo mizely a byly postupně vysvětlovány, objevují se akorát nové a staré sílí, řekl Rakušan. Poukázal na to, že za rok vládnutí Babiše docházelo k četným personálním změnám, na které má vláda své kompetence, jako v bezpečnostních orgánech. „Můžeme si říkat, že nový ředitel GIBS je kompetentní, ale stále je tu hořkost toho, že je jmenován po nějaké akci člověka, který má na krku trestní stíhání,“ sdělil a dodal, že na reportáž Slonkové a Kubíka je od Babiše potřeba reálných odpovědí, které nepřicházejí.

Okamura na to opět připomněl, že Slonkové a Kubíkovi by však nevěřil vůbec nic. Reportáž jim v SPD připomněla jedině to, že je divné, že ani po roce nejsou v kauze Čapí hnízdo vyslechnuti všichni svědci. „Máme závažné podezření v tom, že se to vyšetřování může skutečně protahovat. Chceme, aby se tato podezření vyjasnila, jinak by to poškodilo důvěru občanů ve stát i v policii,“ uvedl a dodal, že to, že psychicky postiženého člověka nahrává někdo kamerou, je nehorázné a přísluší části zdejší mediální žumpy.

Důležité momenty v reportáži nastaly podle Jurečky ve dvou rovinách. „To, že Andrej Babiš ml. řekl, že podepisoval něco a nevěděl co, podle něj vypovídá o tom, že Babiš své děti zatáhl do role bílých koní,“ sdělil s tím, že tato věc je v celém příběhu Čapího hnízda jednou z nejzávažnějších.

Jako další pak zmínil práci orgánů činných v trestním řízení. Pozastavuje se nad tím, že se Babiš junior vyjádřil, že se cítí být unesen. „Řekl, že napsal e-mail na policii, ale z vyjádření policie, které jsem si pročítal, není patrné, že by s ním přímo policie komunikovala a že by jej někdo kontaktoval,“ sdělil další důležitý moment v celé kauze. Také zároveň nechápe, jak je možné, že tak dlouho trvá získat jeho výpověď.

„Já bych se nebál vůbec použít termín maření spravedlnosti, a to tu z pozice premiéra jednoznačně hrozí,“ ozval se Rakušan, podle kterého se dozvídáme v podstatě to, že Babiš věděl, kde jeho syn obviněný v této kauze celou dobu pobývá. Rovněž se pozastavuje nad tím, že nedošlo nejspíše ani k výslechu policie. „Zátěž Babiše je v politické rovině natolik obrovská, že se stává naprosto nevěrohodným ve všech personálních krocích vlády Andreje Babiše,“ uvedl.

K hlasování o vyslovení nedůvěře vládě by se souběžně měli podle Rakušana svolat předsedové organů, jako jsou bezpečnostní výbor, státní zastupitelství, nebo GIBS, a s nimi pak řešit případná pochybení. „Rok nevyslechnout obviněného ve chvíli, kdy se to povede investigativním novinářům, prostě nesvědčí nic dobrého o vyšetřování kauzy,“ míní první místopředseda hnutí STAN.

Prezident Miloš Zeman celou záležitost nazval divokou konspirací a vše plánuje v příštím týdnu s Babišem probrat na pravidelné schůzce, do té doby se nechce více vyjadřovat. Podle Okamury dělá Zeman dobře, že odmítá politizaci kauzy. „My také odmítáme osobní útoky, které předvádějí strany demokratického bloku – Piráti a ODS,“ reagoval na prezidentova slova, se kterými souhlasí. „S chladnou hlavou pojďme vyzvat policii, aby vysvětlila ty průtahy,“ shrnul.

Na to Jurečka namítl, že si ale skutečně nevybavuje, že by někdo z KDU-ČSL nebo někdo z ostatních politických stran v posledních dvou dnech mluvil v útočně osobní rovině vůči Babišovi a jeho rodině. „Jde o to, aby běžný občan měl garanci, že je zde fungující právní stát a spravedlnost,“ uvedl s tím, že s podobným vyjádřením by nyní měl vystoupit prezident. „Nemůže říkat, že mu stačí vysvětlení v pondělí od Andreje Babiše,“ kroutil hlavou Jurečka.

I Rakušan by od hlavy státu očekával, že informace bude chtít slyšet daleko dříve než na pondělní pravidelné schůzce. I on se pak vymezil proti Okamurovým slovům. „Vy jste ještě ráno souhlasil s deklarací, která říká, že současná zjištění jsou natolik alarmující, že je potřeba připojit podpisy k vyslovení nedůvěře vládě,“ obrátil se vyčítavě na Okamuru nechápajíc, proč nyní tvrdí, že je to jejich nějaký dlouhodobý názor. A dal Jurečkovi za pravdu, že nikdo proti Babišovi nevede žádné osobní útoky.

„Nevím, co to tady říkáte,“ vytřeštil oči předseda hnutí SPD. „Vy nejste opravdu normální, musíte za každou cenu útočit? Na té tiskové konferenci jste se tam cpali k mikrofonu tak, že jsem se tam ani nemohl vyjádřit,“ rozčílil se a pokračoval s tím, že všichni viděli, že za celou dobu na tiskové konferenci ani nepromluvil. „Tady je deklarace na podezření premiéra, na maření vyšetřování. My se vším souhlasíme,“ shrnul na svou obhajobu s tím, že si také myslí, že by měl Babiš opustit funkci, dokud se vše nevyšetří, případně přejít k hlasování o nedůvěře vládě.

autor: nab