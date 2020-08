Hodně nepříjemné: Xaver o jednání Rady ČT. O Wollnerovi a Železném

reklama

„Jak všichni zasvěcení víte, byli jsme ohrožovat nezávislost, demokracii a já nevím, co všechno, a ničit Českou televizi. To už je takovým evergreenem, vlastně už bych to nemusel ani dodávat,“ zahájil podávání referátu z jednání. Ale pro jistotu hned dodal: „V tomto okamžiku autor používal humor, podotýkám.

Jednání prý bylo opravdu dlouhé a Veselý prý sice vypil čtyři kafe, ale vykouřil jen jednu cigaretu. „Což uznáte, že je slabota,“ pravil.

Poté přešel na vážnější notu. Vůbec poprvé prý na jednání Rady zažil moment, který mu byl opravdu nepříjemný a Veselý prý dokonce zvažoval, že jednání opustí.

„Pokračoval, prosím vás, seriál, který už na minulé Radě započal a který mně od samého začátku nesedí a to ze všech stran. To jsou Lidice,“ obrátil pozornost diváků k reportáži ČT o možném udávání v Lidicích ještě před německým zmasakrováním vesnice. Kauzu rozvířila Jana Bobošíková a její spolupracovnice z Institutu svobody a demokracie Hana Lipovská, momentálně také členka Rady ČT.

Veselý prozradil, že byl na radu předvolán ředitel zpravodajství ČT Zdeněk Šámal. Spolu s ním na Radu ČT dorazil také Marek Wollner z Reportérů ČT, pro které reportáž vznikla.

„Jediný, co na tom vidím pozitivního, což je teda opravdu málo, musím říct, že tam často zaznívá XTV a pořad Jany Bobošíkové. Ale raději bych, aby v tomto případě XTV tu reklamu neměla,“ prozradil Veselý.

Debata se mu zdá už příliš vyhraněná a Veselý má dojem, že se rozpitvávají věci, které musí být nepříjemné lidem, u nichž se to týká jejich blízkých a ocenil by proto jednu věc. Kdyby Hana Lipovská i Marek Wollner došli ke shodě, že už to nechají být. Kdyby v sobě našli tolik velkorysosti a řekli - tak už to pojďme zamést pod stůl,“ řekl doslova Veselý. „Já už jsem zcela bez názoru, protože už mám na to jedinej názor. Proboha, nechme toto už spát,“ žádal Veselý.

Pokud by bylo na něm, napsal by prý dopis i lidem z Lidic a požádal je, aby v sobě našli velkorysost a nechali toto téma spát. Ale zdá se mu, že k tomu nedojde, že téma Lidice bude stále ve vzduchu a bude se přiživovat podle toho, jak se to bude zrovna hodit.

„To je tak, že si tam někdo čechrá peří. Ne, to je možná blbě řečený. Mělo by se to nechat spát,“ zopakoval.

Poté Veselý přehodil tematickou výhybku k moderátorovi ČT Jakubovi Železnému a k jeho kritice Ludvíka Svobody, československého vojáka z dvou světových válek, ale také muže, který zastával úřad prezidenta Československa v letech 1968 až 1975.

Šámal prý radním sdělil, že v Ústavě máme svobodu slova a tu je třeba ctít, ale to prý Veselému nestačilo.

„Já jsem chtěl, aby pan Šámal řekl, že to, co se děje na sociálních sítích, je každého věc. Nesouvisí to s jeho působením v médiích, nota bene v médiích veřejné služby. A jsem ochoten to přijmout. Ať to platí pro všechny. Anebo aby řekl - byla to chyba, byl to průšvih. Moderátor to podle toho a toho nařízení dělat nesmí. A já bych obě vysvětlení přijal, vzal bych je za vlastní a bylo by to při mém působení na sítích poučné,“ pravil Veselý.

Ale protože nezazněla ani jedna z předložených dvou variant, zdálo se mu Šámalovo vyjádření rozplizlé a bezobsažné.

Prozradil také, že se na obrazovky vrátí pořad Newsroom ČT24, který Veselý pole svých slov považuje za pokleslost a největší bulvár.

