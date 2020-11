Hollywoodský herec proti proudu: Biden? To ne! Radši den ve frontě na Trumpa než roky ve frontě na chleba!

reklama

Před prezidentskými volbami aktuálnímu prezidentovi vyjádřil podporu například držitel Oscara Jon Voight a ve své řeči varoval před posílením radikální levice. Dále se k podpoře Trumpa vyjádřil i herec James Woods či herečka Stacey Dashová. Dříve též Trumpa podpořil například držitel čtveřice Oscarů Clint Eastwood.



Jedním z dalších je i herec, producent a režisér Kevin Sorbo, známý ze své role Herkula či ze seriálu Xena.



„Raději bych čekal ve frontě na den, kdy budu hlasovat pro Trumpa než čekat ve frontě roky, abych získal chléb,“ vyjádřil se jasně již před volbami.

I’d rather wait in line for a day to vote for Trump than wait in line for years to get bread — Kevin Sorbo (@ksorbs) October 17, 2020

I po sečtení většiny výsledků setrvává na Trumpově straně a upozorňuje, že zatím není zcela stoprocentně jisté, kdo volby zvítězí, jelikož ty ještě neskončily.

The election isn’t over yet https://t.co/dEyWCGay4k — Kevin Sorbo (@ksorbs) November 10, 2020

Vyjádřil se také k nepokojům, které Spojené státy svírají posledních několik měsíců. „Liberálové, podívejte: 70 milionů naštvaných republikánů a ani jedna rabovačka. Něco k zamyšlení,“ ukázal.

Hey libs: 70 million pissed of Republicans and not 1 riot. Something to think about l — Kevin Sorbo (@ksorbs) November 8, 2020

Upozornil, že by se ale situace mohla rychle obrátit, a to v případě, že by byl nakonec znovu zvolen Trump. „Média tvrdí, že vyhrál Biden. To znamená, že přijdou masivní nepokoje, jakmile znovu zvolí Trumpa,“ předpovídá.

The media is claiming Biden won so that the riots will be MASSIVE when Trump is re-elected — Kevin Sorbo (@ksorbs) November 9, 2020

A vzpomenul, jak se situace náhle obrací: „Levice před volbami: nepokoje, zapalují soukromý majetek a ničí podniky. Levice po volbách: „Lidi! Musíme se sjednotit! Nemůžeme být rozdělení!“

The left before the election:



*riots, burns down private property and destroys businesses*



The left after the election:

“GUYSSSSS! We need to unify! We can’t be divided!” — Kevin Sorbo (@ksorbs) November 10, 2020

Podle amerických médií má nyní Trump 217 volitelů a vedoucí kandidát demokratů Joe Biden jich pak drží 279. Pokud se mu podaří udržet počet nad 270 do hlasování volitelů 14. prosince, pak by se stal příštím prezidentem Spojených států. Kromě toho, že výsledky ve všech státech ještě nejsou zcela sečteny, mohou do voleb ještě promluvit žaloby požadující přepočet hlasů, které podal Trumpův tým, zatím tak učinil v Pensylvánii, Nevadě, Arizoně a Georgii. Psali jsme: „Byl to vtip.“ Trhal snad hlasy pro Trumpa? Mladík má problém, uniklo VIDEO Jak mohli Trumpa vypnout? Co když měl info od tajných služeb? Fendrych vrtá do dění v USA, překvapivé Zblázním se! myslel si Klaus. Kvůli covidu málem omldlel Konec handrkování. Překonejme to a 20. ledna uvedeme do úřadu vítěze, říká nekompromisně Biden

