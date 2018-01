Horáček se těší na debatu v ČT. Bude to tam prý lepší než na Primě

Server seznamzprávy.cz zhodnotil prezidentskou debatu televize Prima. O slovo se přihlásil podporovatel Jiřího Drahoše a neúspěšný prezidentský kandidát Michal Horáček a šéfreportér serveru Seznam zprávy.cz Jindřich Šídlo. Horáček prozradil, že publikum bylo moderátorem Karlem Voříškem hecováno, aby co nejvíc křičelo. Šídlo konstatoval, že po silové stránce jasně vedl Miloš Zeman, ale to ještě neznamená, že prezident zvítězil. Posledních 10 vteřin pořadu totiž může také sehrát velmi důležitou roli.

Horáček hned na úvod poznamenal, že moderátor Karel Voříšek sice během debaty publikum krotil, aby tolik nehlučelo a bylo slyšet, co oba uchazeči o post prezidenta odpovídají, jenže ještě předtím, než se zapnuly kamery, publikum vyzýval, aby během pořadu pořádně hlučelo a dávalo najevo, že je tady. „Před začátkem přišel pan moderátor a řekl: ‚Brzo to začne a prosím vás, buďte hluční! Buďte slyšet! Pořádně fanděte! Budete fandit?‘ Takže to bylo našlehaný dopředu. Něco jinýho než debata. Bylo to takové zvláštní utkání. Možná, že takhle se dělají zápasy v bahně. Se skutečnou seriózní debatou dvou kandidátů na prezidenta republiky to nemělo společnýho vlastně nic,“ zdůraznil Horáček.

Nemůžeme vybírat prezidenta podle toho, jak hlasitě publikum křičí, to by byl podle Horáčka nesmysl.

Rozhodnout mohlo i deset vteřin debaty. Posledních deset vteřin

Šídlo mu dal za pravdu. Debata nebyla moc debatou, připomínala prý pořad České televize Máte slovo v jeho nejhorších časech nebo pořad Kotel vysílaný kdysi televizí Nova. Problém byl i v tom, že se nemalou část pořadu řešily otázky, které s prezidentským úřadem nijak nesouvisejí – třeba téma kouření. To s prezidentským úřadem nemá nic společného. Prezident tento zákon mohl tak maximálně vetovat a neučinil tak.

„Já jsem naopak byl chvílemi překvapen, že (Jiří Drahoš) nevyužil momentu, kdy mohl smečovat. Nedělal to. On prostě není na tenhleten typ debaty zvyklý,“ podotkl Šídlo. Když už přišla řeč na protikuřácký zákon, mohl Drahoš zmínit třeba fotografii prezidenta Zemana, kterak kouří v prostorách TV Barrandov, tedy na místě, kde je to zakázáno. Kdyby byl Šídlo na Drahošově místě, prý by tuto fotografii připomněl. Podivoval se také nad tím, jakou první otázku použil Jiří Drahoš proti Miloši Zemanovi, když poukazoval na to, že Zeman po podzimních volbácjh litoval propadu ČSSD. Podle Šídla si mohl Drahoš vybrat asi tak z tisíce jiných otázek, velmi pravděpodobně lepších.

K tíži Jiřímu Drahošovi Šídlo přičetl i to, že v první polovině pořadu byl Drahoš nervózní a nereagoval tak, jak by měl. Možná byl překvapen, kde se to ocitl, co se to děje,“ podotkl Šídlo k bouřícímu publiku, „ale na to musí být prezidentský kandidát připraven“. Zdůraznil také, že konečný verdikt o debatě, ale nejen o této debatě, rozhodnou voliči ve druhém kole hlasování.

Michal Horáček byl v hodnocení debaty také opatrný. To, co předvedla televize Prima, byla prý debata zemanovského typu. Pokud se na debatu podíval člověk, který se do teď o souboj o Hrad vůbec nezajímal, mohl si podle Horáčka říci, že na jedné straně sedí seriózně vystupující pan profesor a na straně druhé prezident Zeman, který zdravotně nevypadá právě nejlépe. Drahoš se prostě vyjadřuje jinak, podotkl Horáček.

„Je to pravda, ale Jiří Drahoš na to měl být připraven,“ kontroval Šídlo. Ten, kdo má rád silové pojetí politiky bude prý za vítěze debaty považovat jasně Miloše Zemana. Voliče však mohou ovlivnit i jiné faktory. Třeba posledních 10 vteřin. „Posledních deset sekund při titulcích, kdy se ti dva kandidáti postavili vedle sebe a byl tam vidět zdravotní rozdíl. Při všem respektu ke zdraví prezidenta republiky. Těch sedm vteřin na obrazovkách, které Prima, myslím si, ani úplně nechtěla, může mít stejný vliv jako to překřikování, pro mě to bylo traumatizující nebo ta ‚diskuse‘ před tím,“ uvedl Šídlo.

Téma zdraví prezidentských kandidátů rezonuje a podle Jindřicha Šídla jde o legitimní otázku. Pokud jde o otázky a o to, kdo se jak projevoval, podle Horáčka se to trochu přeceňuje. „Nejde ani o to, co napíše Demagog.cz, to si stejně nikdo nepřečte. ... Tady přece jde o prezidenta,“ zdůraznil.

Když se pořad pomalu chýlil ke konci, Šídlo Drahošovi doporučil, aby byl na příští debatě v České televizi sám sebou. „Jiří Drahoš by měl trochu zapomenout na to, co měl říct, co ho naučili, a měl by být o něco spontánnější, což je zároveň velká past. Za prvé. A myslím si, že by se měl zbavit té nervozity, která na něm byla ze začátku zjevná, ale kterou pak už opouštěl, takže je možné, že ve čtvrtek to bude docela jiný výkon,“ poznamenal Šídlo.

„Budou tam (v ČT) normální lidi, střízliví, bude tam moderátor a očekávám, že tady může dojít více na fakta a to panu profesorovi rozhodně neublíží,“ doplnil Horáček.

