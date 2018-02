Horáček zkritizoval po volbách Drahoše. A politolog Robejšek přemýšlí, co jej tak osvítilo

„Je pozoruhodné, jakou jasnozřivost najednou projevují lidé, u kterých bych to nečekal,“ komentuje Robejšek Horáčkova slova. Zmiňuje především Horáčkovu větu, že „Drahoš všechny duely prohrál“, že není bojovník do posledního kola. „A třeba u pana Kulidakise čteme, že Drahoš ‚skutečně postrádá část nezbytných znalostí a schopností‘ k tomu, aby mohl dosáhnout a (dodám já) i vykonávat prezidentský úřad,“ poznamenal Robejšek.

Následně se zamyslel nad tím, zda by se podobné úvahy objevily i v momentě, kdy by Jiří Drahoš zvítězil. „Jen na okraj bych take rád věděl, jestli pan Horáček již po prvním kole, když nabídl Jiřímu Drahošovi svou podporu, rozeznal jeho nedostatky. Anebo jestli se mu v hlavě rozbřesklo až po výhře Miloše Zemana. Ale to je opravdu spíše podružná otázka,“ dodal dále politolog, jenž by se i rád dopátral kompetencí a upřímnosti obou pánů.

Původní text ZDE.

„Buďto jim totiž opravdu trvalo až do volby samotné, aby pochopili, že vyzyvatel Miloše Zemana na svůj úkol nestačí. Pak jsou ale jejich analytické schopnosti k nepotřebě. A měli by se raději věnovat nějaké jiné činnosti. Nebo se chovali účelově a rozšiřovali, abych použil pojem, který je oběma jistě důvěrně známý, fake news s cílem manipulovat občany této země. Podporovali kandidáta, o kterém věděli, že je druhořadý a dělali to jenom proto, že nebyl po ruce nikdo jiný, kdo by nahradil jimi nemilovaného prezidenta,“ zmínil dále Robejšek. Přemýšlel také, zda těm, kteří se takto účelově obracejí na veřejnost, můžeme v budoucnu ještě důvěřovat.

„S ‚povolební‘ verzí hodnocení vhodnosti pana Drahoše pro prezidentský úřad s oběma pány plně souhlasím. A je to pro mě pro svou vyjímečnost velmi hřejivý pocit. Ale hlavně mě těší, že oba pánové svou povolební kritikou Jiřího Drahoše nepřímo potvrdili, jak moudře rozhodla většina voličů. Jde totiž přesně o tu moudrost masy, o které oba spíše pochybují, ale které si já velmi vážím,“ uzavřel.

autor: vef