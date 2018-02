Horké téma bude hodně výbušné. Analytik Schneider přinese velmi zajímavé informace o financování spolku Evropské hodnoty. Již v sobotu

„Naprosto nepochopitelně, a to už byl opravdu vlastní gól, to zopakoval ještě jednou, čímž myslím, že se dost ztrapnil. A hlavně – on furt sázel na to jako ta přesnost a dokazatelnost, a tady vlastně vystoupil jako takový ten nejpokleslejší příznivec konspiračních teorií. Zloděj křičí chyťte zloděje. Tito vyvíjejí hybridní válku,“ rýpe si Schneider do Jiřího Drahoše za jeho výroky ohledně možného ovlivnění voleb ze strany zahraničních skupin.

Své pak Schneider řekne také k lobbistickému spolku Evropské hodnoty. „Je potřeba říct, že Evropské hodnoty jsou právě jedním z takových subjektů, velice podezřelých, protože před několika lety přijaly ve svém financování částku, kterou jim ten dotyčný subjekt neposlal. Jsem zvědav, jestli se na to dostanou příslušné úřady. Tato organizace je velmi podivně financována,“ poznamenal Schneider.

Když se jej pak moderátor Panenka zeptá, zda mají pravdu ti, kteří tvrdí, že lidé mají svůj rozum a nejsou potřeba například neziskové organizace, Schneider odvětí, že by to vskutku nechal na lidech.

Celý pořad Horké téma uvidíte v sobotu večer na serveru ParlamentníListy.cz.

Psali jsme: Přítel Chovanec by měl dostat šanci ten výsledek opravit. Hovořili jsme se sociálními demokraty v kandidátově domovině Markéta Šichtařová: O netoleranci nechutností Karel Januška: Divné cíle politických stran Listovali jsme: Sondy do studia (o) islámu v období "migrační krize" docenta Rosůlka. Zmiňovány jsou hojně i Parlamentní listy

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: vef