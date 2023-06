Horko v Rusku. Protiteroristická opatření v Moskvě. Prigožin hrozí. A Černochová se z dálky směje

reklama

Prigožin v pátek podle ruského opozičního serveru Meduza obvinil ruskou armádu, že podnikla raketový útok na pozice jeho mužů, při kterém jich podle něj mnozí přišli o život. Za to nyní chce odplatu a potrestání lidí, kteří jeho muže zničili.

Podle zahraniční agentury Prigožin prohlásil, že na bombardování ruské armády „odpoví“ a že je potřeba zastavit „zlo ruského armádního vedení“. Stanice BBC ale upozornila, že informace o tomto Prigožinově obvinění má původ v audionahrávce zveřejněné na síti Telegram a není jisté, zda hovořící osobou je právě Prigožin.

Wagner chief Yevgeny Prigozhin blames war in Ukraine on Russia's defence minister https://t.co/zK12UpCac8 — BBC News (World) (@BBCWorld) June 23, 2023

S odvoláním na místní média server uvedl, že ozbrojenci v uniformách obklíčili některé klíčové budovy v Rostově na Donu včetně velitelství Jižního vojenského okruhu, tamní pobočky ministerstva vnitra či tajné služby FSB. Ke komu ozbrojenci patří, není jasné. Později byla informace potvrzena.

The Wagnerites also seized the buildings of the head office of the Ministry of Internal Affairs, the FSB department, the administration of #Rostov and one of the police departments, according to local channels. Nobody in the city understands what's going on. pic.twitter.com/ruLRGEnJdL — NEXTA (@nexta_tv) June 24, 2023

?? Wagner PMC tanks have surrounded the Defence Ministry building in Rostov-on-Don pic.twitter.com/EgcFPbjDi5 — Igor Sushko (@igorsushko) June 24, 2023

Kyjev nebyl dobyt za tři dny, ale Rostov byl dobyt přes noc?

Tanky před velitelstvím Jižního vojenského okruhu se začaly otáčet. Po Prigožinově schůzce s vedením ministerstva obrany došlo ve městě k určitému pohybu.

Prigožin hlásil, že třetí vrtulník útočící na Vagnerův PMC… pic.twitter.com/s4JeYfarxy — Lazz Lazz (@Lazikkkk) June 24, 2023

Agentura Reuters původně Prigožinova slova interpretovala tak, že wagnerovci už jsou v Rostovu na Donu. Podle televize CNN i většiny dalších médií ale šéf wagnerovců prohlásil, že jeho síly jsou v Rostovské oblasti a k Rostovu na Donu teprve směřují.

Wagnerovci kontrolují Rostov i Voroněž

Prigožin v sobotu oznámil, že kromě Rostova jeho ozbrojenci ovládají také armádní centra ve městě Voroněž, které leží asi 500 kilometrů jižně od Moskvy.

Investigativní novinář Christo Grozev na twitterovém účtu sdílel video, které má zachycovat údajný útok helikoptéry ruské armády na vojáky Wagnerovy skupiny přesunující se po dálnici.

Several different videos show what appears to be parts of the Wagner convoy being destroyed, presumably with helicopter fire. Videos are from Voronezh region, not yet chronolocated. pic.twitter.com/4Im3XsWu6x — Christo Grozev (@christogrozev) June 24, 2023

Zakladatel skupiny Wagner Jevgenij Prigožin říká, že „obnoví spravedlnost“ a vyzývá Rusy, aby se k němu připojili. „Je nás 25.000 a hodláme přijít na kloub bezpráví v této zemi. Pětadvacet tisíc jich čeká jako taktická rezerva, zatímco strategickou rezervou je celá armáda a celá země. Každý, kdo chce, ať se k nám přidá. Musíme skoncovat s touto ostudou,“ řekl Prigožin podle serveru Meduza na zvukové nahrávce sdílené na Telegramu.

NEW: #Wagner Group financier Yevgeny #Prigozhin appears to have launched an armed rebellion on June 23 to force a leadership change within the #Russian Ministry of Defense (MoD) which is unlikely to succeed.?? (1/13)https://t.co/qllyOvtpBR pic.twitter.com/XXCaTeTCD5 — ISW (@TheStudyofWar) June 24, 2023

Již dříve Prigožin oznámil, že se chystá „obnovit spravedlnost“ v armádě i v celém Rusku, a vyzval Rusy, aby „nekladli odpor“. „Každého, kdo bude klást odpor, budeme brát jako hrozbu – a okamžitě ho zničíme. Včetně všech zátarasů na naší cestě. Žádám všechny, aby zachovali klid, nepodléhali provokacím a zůstali ve svých domovech. Doporučujeme, abyste nevycházeli ven po naší trase,“ sdělil Prigožin.

Ruská armáda Prigožina obvinila z toho, že jeho „provokace“ využívá Kyjev, který podle ní koncentruje síly pro ofenzivu ve směru na východoukrajinský Bachmut. Ruská média uvádějí, že ruský národní protiteroristický výbor vyzval Prigožina, aby zanechal protiprávního jednání.

Ruské bezpečnostní služby obvinily Prigožina ze spáchání pokusu o převrat a zahájily trestní stíhání, v jehož důsledku by mohl být nakonec uvězněn, píše CNN.

Ruské ministerstvo obrany podle agentury TASS útok na pozice wagnerovců popřelo. „Na tábory Wagnerovy soukromé vojenské společnosti byl podniknut raketový úder. Mnoho obětí. Podle informací očitých svědků z řad bojovníků byl úder veden ze strany týlu, byl tedy podniknutý vojáky spadajícími pod ruské ministerstvo obrany,“ citovala nahrávku Meduza.

Podle agentury TASS o situaci v noci na dnešek ruského prezidenta Vladimira Putina seznámil generální prokurátor Igor Krasnov. O situaci je Putin nepřetržitě informován také bezpečnostními složkami.

Mezitím Moskva spustila protiteroristická opatření.

Prigožinova soukromá vojenská společnost Wagner byla v uplynulých měsících mohutně zapojena v bojích o Bachmut. Prigožin si přitom stěžoval, že ruská armáda záměrně jeho mužům neposkytuje dostatek munice. V květnu nakonec Prigožin oznámil ovládnutí Bachmutu, jeho bojovníci se poté z města a z jeho okolí stáhli.

Černochová se posmívá

Česká ministryně obrany Jana Černochová sleduje aktuální dění v Rusku i jeho blízkosti s pobavením. Na twitterovém účtu se posměšně vyjádřila, že už ví, čemu se v Rusku říká „speciální operace“.

Tak už konečně víme, čemu se v Rusku říká Speciální operace.

Po šestnácti měsících války na Ukrajině vede válku Rusko s Ruskem. ??

Nic překvapivého. Je to jejich tradice. Neúspěšné války tam končí popravou cara, chaosem a občanskou válkou pod dohledem fízlů. Gratulujeme. — Jana Černochová (@jana_cernochova) June 23, 2023

