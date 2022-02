Hrát si na Vystrčila? Klaus sejmul kritiky a potěšil Zemana

Bývalý prezident Václav Klaus na CNN Prima NEWS komentoval postup Ruska na Ukrajině, které uznalo nezávislost dvou samozvaných republik DLR a LLR a následně vyslalo vojáky na Ukrajinu. Podle něj je postup překvapivý. Putin tak podle něj činí ze zoufalství, z toho důvodu akceptuje i tvrdé sankce. Opřel se do šéfa horní komory, který vyzývá, aby Česko stálo na straně Ukrajiny a měl pochopení pro postoj českého prezidenta, který vpád ruských vojsk do země neodsoudil.

Kroky šéfa Kremlu Vladimira Putina podle některých představují začátek ruské invaze na Ukrajinu. Přirovnat ruskou akci k invazi se ale exprezident Klaus zdráha: „Invaze je v tomto případě snad až nadsázkou. Ruský prezident Vladimir Putin je frustrován tím, že s ním Západ nezvolil jiné jednání,“ uvedl.

„Pokud by to měla být invaze, pak je to invaze poněkud podivná, která nemá obeť , a ve které nikdo nevystřelil,“ doplnil. Anketa Obejdeme se bez ruského plynu? Ano, ihned 2% Ano, časem 1% Ne 97% hlasovalo: 6655 lidí

Nesledujeme však z ruské strany opakující se model silové politiky? Jako v případě Krymu? „Já jsem to upřímně nečekal, nemyslel jsem si, že Rusko a Putin ztratí nervy, ale že bude dál bojovat slovy a formulacemi,“ pokračoval Klaus.

„Tím, že Rusko zvolilo takové řešení, se jen ukazuje ta totalní frustrace Ruska z toho, že s ním Západ nemluví, že z něj dělíá méněcenný postkomunistický stát,“ je přesvědčena bývalá hlava státu.

Na otázku, jaké Putinovy kroky budou následovat, se neodvažoval odpovědět: „Jestli má jasný program a jestli zná cestu, jak se dobrat výsledku...nevim. Myslím, že řešení s velkým Ř neexistuje,“ pokrčil rameny s tím, že podivný stav bude pokračovat i v dalších dnech.

Pořád ale neztrací na optimismu, že se nakonec najde mírové řešení. „Věřím, že racionalita může zvítězit. Musi se zkrátka jednat tak dlouho, až se to řešené najde,“ uvedl s tím, že ruská strana jistě chce řešení najít.

Vývoj na Ukrajině se podle něj dal předvídat. „Už od prvopočátku jsme všichni věděli, že rozpad Sovětského svazu musí vyvolat obrovské konflikty. Ukazuje se, že problémy se nevyřešily, jen dál bobtnaji, už desítky let se vynořují i na Ukrajině. Je to realita, která dobré řešení nemá,“ dodal Klaus. Ukrajinz označil za nehomogenní stat, u kterého bylo jasné, že nemůže do budoucna vydržet.

„Celí to nabralo jiný obrat a nebezpečná vývoj. Ten mě zneklidňuje,“ připustil Klaus, jenžrozhodnutí Ruska považuje za riskantní. Vzalo tím na sebe vzalo roli toho, kdo porušil Minské dohody.

Skončí to Donbasem, nebo se ruská armáda chysta podle Klause dál? „Neodvažuji o tom spekulovat. Rusko čeká na protitah, jasně naznačuje, že se nehodla smířit s rolí otloukánka a že má nárok něco říct. Doufá, že tím na sebe upoutá pozornost a povede to k vážným jednáním,“ míní bývalý prezident.

Znovu zopakoval: „Ruska frustrace je vyvolána pocitem ze Západu, lterý nechce jednat. Pokud jednat nebude, dopadne to špatně. Je naší povinnosti za každou cenu zabránit válce,“ upozornil.

Hrozí se proto, kdyžý slyší jaké výroky vychází z úst někerých českých politiků. „Když slyším ty ochotné jedince u nás, co válku považují za počátačovou hru, děsím se toho. Nebuďme nezodpovědní, snažme se o skutečná jednání,“ vyzýval.

Prozradil jak hodnotí, že EU má již připravené sankce proti Rusku. „Spíše jde o to, že ruský krok byl už udělán s vědomím těchto sankcí. Rusko v beznaději usoudilo, že nemá, co ztratit. Sankce mu za to stalo. Bolet ale nebudou jen Rusko, ale i druhou stranu,“ upozornil Klaus, že Putin není tak hloupý, aby sankce tohoto typu neočekával.

Emoce vzbudila také slova prezindeta Miloše Zemana, který se po delším mlčení k situaci na Ukrajině vyjádřil. Situaci odbyl větou „nic proti ničemu“.

Neměl podle Klause promluvit jednoznačnějí? „Evidentně ani on by nebyl potešen, kdyby se mluvilo o invazi. Polemizoval by o tom, protože Rusko vtsoupilo na území, kam už osm let nevstoupil žádný ukrajinský politik a voják. Tam se odehrává od roku 2014 úplně něco jiného,“ zmínil Klaus.

A zdůraznil. „Úkolem prezidenta není dělat politického komentátora, analytika ani prognostika. Má byt skoupý na slovo. Není naším úkolem, aby si všichni hráli na Vystrčila a jemu podobmé a přilévali olej do ohně,“ uzavřel s tím, že respektuje, jak se k věci postavil.

