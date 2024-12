Hrdina socialistické práce. Jourová po ocenění „Žena Evropy“ schytala další

Věra Jourová po deseti letech v Evropské komisi odchází z Bruselu nejen doživotně finančně zabezpečena, ale odnáší si též ocenění „Žena Evropy“. Podle jejích slov se jedná o potvrzení, že ženy mají schopnost řídit Evropu.

Připomeňme, že v závěru své kariéry eurokomisařky se Jourová dostala do střetu s nejbohatším mužem planety a budoucím vlivným členem Trumpovy administrativy Elonem Muskem, který ji kvůli dle jeho pohledu cenzorním návrhům označil za čisté zlo.

Je ocenění Žena Evropy pro Jourovou, které uděluje organizace European Movement International s Women’s Lobby, úspěchem pro Českou republiku? Anebo pro nás neznamená vůbec nic? ParlamentníListy.cz se zeptaly českých politiků.

Anketa Budeme se mít v roce 2025 ekonomicky lépe než v roce 2024? Budeme 1% Nebudeme 97% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 10296 lidí Patrik Nacher. „Jakkoliv ve většině témat s Věrou Jourovou nesouhlasím, je to úspěch ČR,“ uvedl. Vůči své bývalé stranické kolegyni Věře Jourové byl v tomto případě smířlivý poslanec hnutí ANO. „Jakkoliv ve většině témat s Věrou Jourovou nesouhlasím, je to úspěch ČR,“ uvedl.

Senátor Zdeněk Hraba je jiného názoru. „O úspěch naší země se samozřejmě nejedná. Paní Jourová je především velkou fanynkou cenzury, a tak to spíše vypovídá mnohé o tom, kdo jí tento ‚titul‘ udělil. A určitě ne v dobrém,“ řekl redakci.

Místopředseda Sociální demokracie a exministr zahraničí Lubomír Zaorálek míní, že toto ocenění moc o ničem nevypovídá. „Je to společenská věc, která jí možná pomůže v kariéře, ale to je asi tak všechno,“ uvedl.

„Paní Jourové určitě blahopřejeme. Zdá se, že jde o signál, že pro Českou republiku a její občany udělala mnoho. Nebo snad ne;) ?“ uvádí senátor a šéf Přísahy Robert Šlachta.

Jourové gratuluje lidovecký europoslanec Tomáš Zdechovský. „Paní bývalé komisařce gratuluji. Osobně nevím, co to je za soutěž, ale každý úspěch bychom měli umět pořádně oslavit,“ říká.

„Byla bych mnohem spokojenější, kdyby bývalá eurokomisařka ANO Jourová za sebou nechala raději něco užitečného pro občany. Třeba když mohla skoncovat s praxí tzv. dvojí kvality potravin. Tedy s praktikami, kdy si zahraniční výrobci z ČR udělali odpadkový koš a v našich obchodech prodávají předražené šunty s nižším obsahem masa nebo nižší hmotností apod., což ostatně ve svém slavném videu zjistil i pohádkář Fiala,“ uvedla europoslankyně a šéfka STAČILO! Kateřina Konečná.

„Jourová byla 10 let eurokomisařkou, kde zastávala mj. portfolio zaměřené na dodržování hodnot EU a transparentnost. Takže nic měřitelného a už vůbec nic pro zájmy ČR. Naopak má svůj velký podíl na přijímání migrantů z Afriky a islámských zemí a následně schválení Migračního paktu EU a Green Dealu EU. To ocenění je spíše známkou toho, že nehájila zájmy ČR, ale EU. Ostuda!“ Konstatoval poslanec SPD Radovan Vích.

Anketa Který lídr opozice letos zatím nejvíc boduje? Andrej Babiš 9% Tomio Okamura 5% Kateřina Konečná 68% Petr Macinka 1% Jana Maláčová 0% Jindřich Rajchl 11% Robert Šlachta 5% Nikdo z nich 1% hlasovalo: 17558 lidí Jany Zwyrtek Hamplové není takové ocenění úspěchem pro nikoho. „Není to úspěch vůbec nikoho. Ani Věry Jourové, a ona to dobře ví. Ta cena je komická. Něco jako kdysi hrdina socialistické práce. Je to zkrátka uměle vyráběná image, když přirozený respekt daného člověka aby pohledal. Věra Jourová za královský plat v řádech statisíců dělala pouze svou práci, jejíž faktická hodnota je velmi sporná, jako je tomu u všech podobných pozic v Bruselu. Ví někdo, co vlastně fakticky dělala? Proto si rozdávají podobné ceny, a vypovídá to ne o kvalitě daného člověka, ale o kvalitě té Evropy. Věra Jourová není žádnou Ženou Evropy, ale poslušnou úřednicí Bruselu. Ženami Evropy jsou pro mne mámy od rodin zvládající tuto dobu, jejíž je Věra Jourová spolutvůrkyně. Ty by měly dostat ceny,“ sděluje. Podle senátorkynení takové ocenění úspěchem pro nikoho. „Není to úspěch vůbec nikoho. Ani Věry Jourové, a ona to dobře ví. Ta cena je komická. Něco jako kdysi hrdina socialistické práce. Je to zkrátka uměle vyráběná image, když přirozený respekt daného člověka aby pohledal. Věra Jourová za královský plat v řádech statisíců dělala pouze svou práci, jejíž faktická hodnota je velmi sporná, jako je tomu u všech podobných pozic v Bruselu. Ví někdo, co vlastně fakticky dělala? Proto si rozdávají podobné ceny, a vypovídá to ne o kvalitě daného člověka, ale o kvalitě té Evropy. Věra Jourová není žádnou Ženou Evropy, ale poslušnou úřednicí Bruselu. Ženami Evropy jsou pro mne mámy od rodin zvládající tuto dobu, jejíž je Věra Jourová spolutvůrkyně. Ty by měly dostat ceny,“ sděluje.

„Z pohledu ČR je určitě úspěchem ukázat, že tu žena může dosáhnout na takto vysokou politickou funkci a nevládne tu žádný Taliban či Katoliban, který by to omezoval. I když z ohlasů na tuto událost si zase tolik iluze nedělám, zjevně je tu závistivých primitivů, kteří úspěšné ženy nesnášejí, stále dost,“ řekl redakci Mikuláš Peksa, bývalý pirátský europoslanec.

O úspěchu naopak pochybuje šéf Svobodných Libor Vondráček. „Kdyby při svém ‚ženství roku‘ vykonala pro ČR něco pozitivního, byl by to úspěch. Její dopad na ČR je naopak záporný, a pokud za to dostala tuto cenu, nechci si ani představovat, co kvůli této ceně bude muset udělat nějaká žena v roce příštím,“ vzkázal.

„Já to považuji za předčasně uniklý silvestrovský vtip. Nemohu uvěřit, že to někdo může myslet vážně. Vyhlásit ženu, která je fanatickou cenzorkou veškerých oponentních názorů v EU, je stejné jako dát titul právníka roku Josefu Urválkovi. EU každým svým dalším krokem potvrzuje mou tezi, že v každém jednom ohledu nahradila Sovětský svaz. Už jen čekat, kdy vyhlásí titul Hrdina Evropské unie a udělí jej Dominiku Haškovi,“ myslí si předseda strany PRO Jindřich Rajchl.